Qu'est-ce qu'une notification push ?

Une notification push est un message court qui apparaît sous forme de pop-up sur votre navigateur de bureau, votre écran d'accueil mobile ou dans le centre de notifications de votre appareil à partir d'une application mobile.
Les notifications push sont généralement des alertes nécessitant une inscription (opt-in), affichant du texte et des contenus enrichis tels que des images ou des boutons, permettant à l'utilisateur d'effectuer une action spécifique.
Les organisations utilisent les notifications push comme un canal de marketing ou de communication, mais elles peuvent également servir de mécanisme de sécurité.
Les notifications push étaient initialement associées à la notion de « Danger », mais pas dans le sens traditionnel du terme. En 2008, alors qu'il travaillait en tant que directeur du design chez Danger, l'ancêtre d'Android, Matias Duarte et son équipe ont mis au point les notifications push.
En 2009, Apple a lancé ses messages push via son service de messagerie en nuage, APNS (Apple Push Notification Service). Ce service conçu par Apple est désormais répandu sur tous les appareils iOS, des iPhones aux iPads, sous forme de notifications push pour les utilisateurs mobiles.
Les notifications push constituent un canal de communication puissant. Le marketing est le principal domaine dans lequel les développeurs et les organisations les exploitent, mais elles sont aussi fréquemment utilisées pour des communications civiques et, plus rarement, pour l'authentification de sécurité.
L'utilisation des notifications push présente plusieurs avantages. Toutefois, leur efficacité dépend fortement de la manière dont elles sont planifiées et exécutées par une organisation. Les taux de clics pour les notifications push sont généralement de 2 % à 3 % en moyenne dans tous les secteurs. Pour maximiser l'engagement et la satisfaction des utilisateurs, le timing stratégique, la personnalisation et la segmentation sont essentiels pour des notifications push performantes.
Les organisations tirent plusieurs bénéfices de l'utilisation des notifications push notifications. Notamment :
Le principal avantage pour les destinataires des notifications push est que ce canal est centré sur leurs préférences. Les utilisateurs peuvent recevoir des informations selon leurs conditions et dans l'espace qu'ils préfèrent. Ils ont également la possibilité de modifier les paramètres de notification de leur appareil ou de se désabonner des notifications. Cette flexibilité aide à atténuer la fatigue liée aux notifications, tout en incitant les éditeurs d'applications et les entreprises à créer des contenus véritablement pertinents pour leurs utilisateurs.
En outre, l'automatisation reste un avantage clé pour les organisations, surtout lorsque l'immédiateté est requise, comme pour la diffusion de nouvelles, d'informations de service public ou pour des cas d'usage spécifiques tels que des mises à jour personnalisées d'événements sportifs ou des alertes immobilières.
Si vous avez reçu une notification pour une vente flash, une offre de voyage ou une mise à jour du trafic, cette alerte provient d'un serveur push qui permet son envoi.
Les notifications push peuvent être basées sur le cloud ou sur une application, et elles fonctionnent avec un serveur qui gère la distribution des notifications. Une API permet de déclencher des notifications push à partir de services cloud ou d'applications web. Lorsqu'une organisation demande l'envoi d'une notification push, une API appelle le service en question et programme l'envoi du message.
La notification push s'affiche ensuite sur l'écran d'accueil de votre téléphone portable, sur votre écran de verrouillage, ou encore sur l'icône de votre application. Elle peut également apparaître sur l'écran d'accueil de votre bureau lorsque vous ouvrez votre navigateur ou même lorsque celui-ci est en cours d'utilisation.
Les organisations envoient des notifications push sous forme de texte, souvent accompagnées de contenus multimédias, tels que des émojis. Certaines notifications incluent un lien cliquable ou un appel à l'action (CTA), incitant l'utilisateur à finaliser un achat ou à interagir directement avec un site ou une application.
Cependant, les notifications push ne fonctionnent pas de manière uniforme sur les différents navigateurs et systèmes d'exploitation. Bien que les principaux navigateurs, tels que Safari, Firefox, Chrome et Android, prennent en charge les notifications push, l'expérience utilisateur et la manière dont les notifications sont diffusées varient d'un navigateur à l'autre.
Pour les utilisateurs d'Android, en particulier, certains contenus multimédias peuvent ne pas être disponibles, surtout si l'appareil n'est pas régulièrement mis à jour. En outre, les options de désactivation des notifications sur Android diffèrent de celles sur iOS. Sur Android, l'utilisateur doit suivre plusieurs étapes manuelles pour se désinscrire, bien que ce processus ait été simplifié ces dernières années.
Il est essentiel pour les organisations de comprendre les différences en termes de limitations et d'autorisations des appareils, navigateurs et systèmes d'exploitation afin d'exécuter avec succès une stratégie de notifications push.
Il existe plusieurs façons d'utiliser les notifications push, indépendamment des stratégies marketing, car elles font partie intégrante du canal de communication.
Voici quelques exemples d'utilisation :
Pour les campagnes marketing, la clé d'une campagne de notification push efficace comprend une segmentation et une personnalisation bien exécutées. Les organisations peuvent réduire la fatigue des utilisateurs et leur tolérance aux messages en contrôlant la fréquence et le type de notification, tout en veillant à ce qu'elles soient adaptées à chaque utilisateur.
Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les notifications sont segmentées en fonction des comportements et des centres d'intérêt des utilisateurs. Par exemple, une notification de télésanté envoyée par une plateforme d'assurance maladie à chaque patient devant passer un examen dentaire est un moyen précieux de soutenir la santé du patient et de faciliter la prise de rendez-vous.
La personnalisation va au-delà de la simple segmentation, en intégrant un contenu et un timing spécifiquement adaptés à un utilisateur donné. Par exemple, une notification informant d'une baisse de prix sur un article consulté et sauvegardé sur un site peut être un moyen efficace d'augmenter les ventes dans le secteur du e-commerce.
Presque tous les secteurs d'activité ont adopté les notifications push, en les adaptant aux besoins de leurs clients et de leur audience. Cependant, les taux de clics (CTR) les plus élevés sont observés dans les secteurs axés sur des besoins concrets, tels que la finance, la santé, la météo, le trafic ou encore l'hôtellerie.
Ce qui distingue véritablement une campagne réussie, c'est la capacité de la notification push à répondre à un besoin spécifique de manière rapide et ciblée. Ces éléments sont des leviers importants pour améliorer les taux de conversion. Il est plus difficile d'obtenir des taux d'engagement élevés dans des secteurs comme le commerce de détail et les réseaux sociaux, où 81 % des utilisateurs de smartphones désactivent ces notifications3.
En outre, les organisations qui utilisent un contexte émotionnel dans leurs notifications push, en y intégrant par exemple des emojis, obtiennent généralement des taux d'engagement plus élevés que celles qui envoient des notifications purement textuelles, même si le contenu est pertinent dans les deux cas.
Enfin, bien que la stratégie des notifications push et les campagnes marketing fassent souvent l'objet de discussions, l'authentification de la sécurité est tout aussi cruciale dans l'application des notifications .Des organisations, telles que les banques et les services de santé, utilisent les notifications push pour authentifier l'identité de leurs utilisateurs via des applications sécurisées.
