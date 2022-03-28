Qu'est-ce qu'une notification push ?

Si vous avez reçu une notification pour une vente flash, une offre de voyage ou une mise à jour du trafic, cette alerte provient d'un serveur push qui permet son envoi.

Les notifications push peuvent être basées sur le cloud ou sur une application, et elles fonctionnent avec un serveur qui gère la distribution des notifications. Une API permet de déclencher des notifications push à partir de services cloud ou d'applications web. Lorsqu'une organisation demande l'envoi d'une notification push, une API appelle le service en question et programme l'envoi du message.

La notification push s'affiche ensuite sur l'écran d'accueil de votre téléphone portable, sur votre écran de verrouillage, ou encore sur l'icône de votre application. Elle peut également apparaître sur l'écran d'accueil de votre bureau lorsque vous ouvrez votre navigateur ou même lorsque celui-ci est en cours d'utilisation.

Les organisations envoient des notifications push sous forme de texte, souvent accompagnées de contenus multimédias, tels que des émojis. Certaines notifications incluent un lien cliquable ou un appel à l'action (CTA), incitant l'utilisateur à finaliser un achat ou à interagir directement avec un site ou une application.

Cependant, les notifications push ne fonctionnent pas de manière uniforme sur les différents navigateurs et systèmes d'exploitation. Bien que les principaux navigateurs, tels que Safari, Firefox, Chrome et Android, prennent en charge les notifications push, l'expérience utilisateur et la manière dont les notifications sont diffusées varient d'un navigateur à l'autre.

Pour les utilisateurs d'Android, en particulier, certains contenus multimédias peuvent ne pas être disponibles, surtout si l'appareil n'est pas régulièrement mis à jour. En outre, les options de désactivation des notifications sur Android diffèrent de celles sur iOS. Sur Android, l'utilisateur doit suivre plusieurs étapes manuelles pour se désinscrire, bien que ce processus ait été simplifié ces dernières années.

Il est essentiel pour les organisations de comprendre les différences en termes de limitations et d'autorisations des appareils, navigateurs et systèmes d'exploitation afin d'exécuter avec succès une stratégie de notifications push.