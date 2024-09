Comment élaborer une stratégie de gestion des talents efficace

Les organisations les plus proactives savent que leurs plus grands actifs sont leurs employés. Cependant, il peut être difficile de satisfaire et d’assurer l’engagement des employés, surtout s’il faut tenir compte des ressources disponibles et de la nécessité d’atteindre d’autres objectifs organisationnels. La force d’une organisation dépend de son vivier de talents, c’est pourquoi elles adoptent de plus en plus la gestion des talents un composant essentiel de leur stratégie globale. Identifier les meilleurs talents et cultiver leur capacité à produire de la valeur pour l’organisation est un impératif commercial.

La gestion des talents, qui englobe souvent le développement des talents, le recrutement, l’intégration et d’autres facettes du cycle de vie des employés, est essentielle pour satisfaire les meilleurs talents. Prenons l’exemple de la « Grande démission », où les travailleurs étaient plus susceptibles que jamais de quitter complètement les organisations ou les effectifs. Bien que les rapports varient quant à savoir si la Grande démission est toujours d’actualité, le souvenir demeure. Ainsi, les organisations accordent plus que jamais la priorité à la gestion des talents. Selon le cabinet McKinsey, de nombreux dirigeants affirment que cela contribue à devancer leurs concurrents.