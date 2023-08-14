Une nouvelle étude IBM révèle comment l’IA modifie le travail et ce que les responsables RH devraient faire à ce sujet

L’essor de l’IA générative a soulevé de nombreuses nouvelles questions sur l’impact de cette technologie sur la main-d’œuvre. Même si l’IA devient de plus en plus omniprésente dans les affaires, les personnes restent un atout concurrentiel fondamental. Mais les chefs d’entreprise sont confrontés à une série de défis liés aux talents, comme le révèle une nouvelle étude mondiale de l’IBM Institute for Business Value (IBV), du déficit de compétences à l’évolution des attentes des employés, en passant par la nécessité de nouveaux modèles d’exploitation.

Le déficit de compétences au niveau mondial est réel et croissant. Les cadres interrogés estiment que 40 % de leurs effectifs devront être requalifiés au cours des trois années qui suivront la mise en œuvre de l’IA et de l’automatisation. Selon les statistiques de la Banque mondiale, cela pourrait représenter 1,4 milliard de personnes sur les 3,4 milliards que compte la main d’œuvre mondiale. Les personnes interrogées indiquent également que le développement de nouvelles compétences pour les employés existants est un problème majeur en matière de talents.

L’impact de l’IA variera d’un groupe à l’autre. Les employés à tous les niveaux pourraient ressentir les effets de l’IA générative, mais ce sont les employés en début de carrière qui devraient connaître les changements les plus importants. 77 % des cadres interrogés affirment que les postes de débutant sont déjà touchés par les effets de l’IA générative et que cela s’intensifiera dans les prochaines années. Seuls 22 % des personnes interrogées déclarent la même chose pour les postes de direction ou de haute direction.

L’IA peut offrir plus de possibilités aux employés en renforçant leurs compétences. En fait, 87 % des dirigeants interrogés estiment que les employés sont plus susceptibles de sortir renforcés par l’avènement de l’IA générative. Cela varie d’une fonction à l’autre : 97 % des dirigeants estiment que les effectifs chargés de l’approvisionnement sont plus susceptibles d’être renforcés que remplacés, contre 93 % pour les personnes évoluant dans les domaines du risque et de conformité, 93 % pour la finance, 77 % pour le service client et 73 % pour le marketing.

Les salariés sont plus attachés à un travail utile qu’à la flexibilité et aux opportunités de croissance, mais les dirigeants ne sont pas toujours en phase avec leurs besoins. L’IA étant prête à prendre en charge davantage de tâches manuelles et répétitives, les employés interrogés déclarent que s’engager dans un travail qui a un impact est le facteur le plus important à leurs yeux, au-delà de la rémunération et de la sécurité de l’emploi, et plus important encore que la flexibilité des conditions de travail, les opportunités d’évolution et l’équité. En outre, près de la moitié des salariés interrogés estiment que le travail qu’ils effectuent est bien plus important que la personne pour laquelle ils travaillent ou celle avec laquelle ils travaillent régulièrement.

Cependant, les employeurs ne semblent pas avoir compris ce qui compte pour les salariés. Les dirigeants interrogés déclarent que l’impact du travail était le facteur le moins important pour leurs employés, soulignant plutôt les modalités de travail flexibles comme attribut le plus important au-delà de la rémunération et de la sécurité de l’emploi.

Le monde du travail a changé par rapport à ce qu’il était il y a six mois. Les dirigeants commencent à croire que l’entreprise de demain ne pourra peut-être pas fonctionner avec les talents d’hier et que les talents de demain ne pourront peut-être pas compter sur les méthodes de travail d’hier.

Les leaders RH peuvent jouer un rôle critique dans la manière dont les entreprises s’adaptent aux changements induits par l’IA générative. Ces dirigeants peuvent être à la barre de ces défis, en redéfinissant les modèles de travail et de fonctionnement pour guider leurs entreprises vers l’avenir. Voici quelques actions à considérer.

Repensez le travail en vous appuyant sur le modèle opérationnel. L’automatisation de processus inefficaces ne les améliorera pas. Plutôt que d’automatiser les mêmes activités que vous avez toujours faites, reprenez les bases afin de trouver une meilleure voie à suivre. Le process mining peut analyser comment le travail est effectué et où se situent les goulots d’étranglement ou autres inefficacités. À partir de là, vous pouvez repenser et réimaginer la manière dont le travail est effectué, en identifiant les tâches où l’IA ou l’automatisation peuvent être appliquées pour libérer du temps des employés pour des tâches à plus grande valeur ajoutée où leur intervention est critique. Par exemple, l’équipe RH d’IBM a réexaminé le processus de promotion trimestrielle, très manuel et à forte intensité de données, en appliquant une solution personnalisée watsonx Orchestrate pour automatiser la collecte de données et ainsi permettre au personnel humain de consacrer plus de temps à des tâches à forte valeur ajoutée.

Investissez dans les talents autant que dans la technologie, en préparant le personnel à l’IA et à d’autres bouleversements technologiques. Il s’agit d’un moment charnière où les responsables RH doivent intervenir pour aider à définir la stratégie de transformation de l’entreprise et la manière dont les personnes et l’IA se combineront pour la mettre en œuvre. Les dirigeants RH piloteront la planification des effectifs, la conception et la stratégie, notamment en définissant les tâches à plus forte valeur ajoutée, en identifiant les rôles et les compétences critiques de demain, et en gérant le recrutement, la réaffectation du personnel à de nouveaux postes, la fidélisation, etc. Cela peut inclure la révision des rôles, l’identification et l’élimination des tâches répétitives pouvant être gérées par l’IA, la fusion des rôles pour en créer de nouveaux, l’élargissement des rôles pour inclure des tâches telles que l’application ou la gestion d’outils d’IA, et la création d’un développement ciblé des compétences pour les tâches de niveau supérieur effectuées par des personnes.

Placez les compétences au centre de la stratégie du personnel, aujourd’hui et demain. Les dirigeants devraient réfléchir à la manière d’améliorer les compétences techniques générales du personnel. Cela peut servir de base générale sur laquelle les employés développent de nouvelles compétences, comme la façon de travailler de manière créative et responsable avec l’IA. Cela ne veut pas dire que tous les employés devront apprendre à coder, mais la plupart devront se familiariser avec les nouvelles solutions d’IA. Il est très important que les employés aient une compréhension de base de l’IA et de ses capacités afin qu’ils puissent être à la fois des penseurs critiques et des utilisateurs de la technologie. Tout le monde doit être en mesure de poser des questions sur les données d’entraînement des modèles, sur les prédictions qu’elles ont acquises, sur les biais potentiels, etc. La technologie peut aussi aider à développer les compétences et la carrière. Des feuilles de route interactives avec des prompts dynamiques peuvent aider les employés à voir ce qui est attendu d’eux pour progresser. Chez Delta Airlines, IBM Consulting a mis en place une base de compétences et une plateforme de talents qui ont permis à son personnel informatique d’améliorer ses compétences dans les nouvelles technologies critiques. Le futur vivier de talents est également un élément important à prendre en considération. Le déficit mondial de compétences en IA est un besoin urgent auquel sont confrontées de nombreuses entreprises aujourd’hui, tous secteurs confondus, et qui nécessitera des investissements stratégiques.

Donnez plus de sens au travail en plaçant l’employé aux commandes. L’IA a le potentiel de transformer l’expérience des employés. En automatisant les tâches répétitives, il permet aux employés de se concentrer sur les tâches qui les passionnent, de libérer du temps pour développer leurs compétences ou de concilier vie professionnelle et vie privée, et potentiellement créer de nouveaux emplois et de nouvelles carrières. Il est important d’impliquer les employés dans ce processus. Par exemple, donnez aux équipes un espace d’expression pour recommander des tâches qui pourraient être automatisées afin de rendre leur travail plus facile et plus satisfaisant, en tirant parti des canaux numériques, afin de créer une boucle de commentaires continue et ouverte. Ce type d’ouverture aux commentaires et cet état d’esprit de croissance à l’échelle de l’entreprise peuvent également vous aider à développer votre nouvelle génération de leaders. Favorisez un environnement dans lequel les dirigeants à tous les niveaux sont poussés à apporter de nouvelles idées et à appliquer de manière créative la technologie dans leurs rôles.

Nous traversons une période charnière du monde du travail et les responsables des ressources humaines ont de nombreuses opportunités à saisir, mais il y a aussi des risques. À mesure que les entreprises adoptent l’IA, le changement ne pourra aboutir que si les organisations, par l’intermédiaire des responsables RH, privilégient une nouvelle approche en matière de talents et de modèles opérationnels, où les personnes et la technologie s’associent pour stimuler la productivité et générer de la valeur commerciale.