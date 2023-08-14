Une nouvelle étude IBM révèle comment l’IA modifie le travail et ce que les responsables RH devraient faire à ce sujet

L’essor de l’IA générative a soulevé de nombreuses nouvelles questions sur l’impact de cette technologie sur la main-d’œuvre. Même si l’IA devient de plus en plus omniprésente dans les affaires, les personnes restent un atout concurrentiel fondamental. Mais les chefs d’entreprise sont confrontés à une série de défis liés aux talents, comme le révèle une nouvelle étude mondiale de l’IBM Institute for Business Value (IBV), du déficit de compétences à l’évolution des attentes des employés, en passant par la nécessité de nouveaux modèles d’exploitation.
Le déficit de compétences au niveau mondial est réel et croissant. Les cadres interrogés estiment que 40 % de leurs effectifs devront être requalifiés au cours des trois années qui suivront la mise en œuvre de l’IA et de l’automatisation. Selon les statistiques de la Banque mondiale, cela pourrait représenter 1,4 milliard de personnes sur les 3,4 milliards que compte la main d’œuvre mondiale. Les personnes interrogées indiquent également que le développement de nouvelles compétences pour les employés existants est un problème majeur en matière de talents.
L’impact de l’IA variera d’un groupe à l’autre. Les employés à tous les niveaux pourraient ressentir les effets de l’IA générative, mais ce sont les employés en début de carrière qui devraient connaître les changements les plus importants. 77 % des cadres interrogés affirment que les postes de débutant sont déjà touchés par les effets de l’IA générative et que cela s’intensifiera dans les prochaines années. Seuls 22 % des personnes interrogées déclarent la même chose pour les postes de direction ou de haute direction.
L’IA peut offrir plus de possibilités aux employés en renforçant leurs compétences. En fait, 87 % des dirigeants interrogés estiment que les employés sont plus susceptibles de sortir renforcés par l’avènement de l’IA générative. Cela varie d’une fonction à l’autre : 97 % des dirigeants estiment que les effectifs chargés de l’approvisionnement sont plus susceptibles d’être renforcés que remplacés, contre 93 % pour les personnes évoluant dans les domaines du risque et de conformité, 93 % pour la finance, 77 % pour le service client et 73 % pour le marketing.
Les salariés sont plus attachés à un travail utile qu’à la flexibilité et aux opportunités de croissance, mais les dirigeants ne sont pas toujours en phase avec leurs besoins. L’IA étant prête à prendre en charge davantage de tâches manuelles et répétitives, les employés interrogés déclarent que s’engager dans un travail qui a un impact est le facteur le plus important à leurs yeux, au-delà de la rémunération et de la sécurité de l’emploi, et plus important encore que la flexibilité des conditions de travail, les opportunités d’évolution et l’équité. En outre, près de la moitié des salariés interrogés estiment que le travail qu’ils effectuent est bien plus important que la personne pour laquelle ils travaillent ou celle avec laquelle ils travaillent régulièrement.
Cependant, les employeurs ne semblent pas avoir compris ce qui compte pour les salariés. Les dirigeants interrogés déclarent que l’impact du travail était le facteur le moins important pour leurs employés, soulignant plutôt les modalités de travail flexibles comme attribut le plus important au-delà de la rémunération et de la sécurité de l’emploi.
Le monde du travail a changé par rapport à ce qu’il était il y a six mois. Les dirigeants commencent à croire que l’entreprise de demain ne pourra peut-être pas fonctionner avec les talents d’hier et que les talents de demain ne pourront peut-être pas compter sur les méthodes de travail d’hier.
Les leaders RH peuvent jouer un rôle critique dans la manière dont les entreprises s’adaptent aux changements induits par l’IA générative. Ces dirigeants peuvent être à la barre de ces défis, en redéfinissant les modèles de travail et de fonctionnement pour guider leurs entreprises vers l’avenir. Voici quelques actions à considérer.
Nous traversons une période charnière du monde du travail et les responsables des ressources humaines ont de nombreuses opportunités à saisir, mais il y a aussi des risques. À mesure que les entreprises adoptent l’IA, le changement ne pourra aboutir que si les organisations, par l’intermédiaire des responsables RH, privilégient une nouvelle approche en matière de talents et de modèles opérationnels, où les personnes et la technologie s’associent pour stimuler la productivité et générer de la valeur commerciale.
