¿Qué es la integración de aplicaciones empresariales?

Las EAI suelen utilizar middleware orientado a mensajes (MOM) para facilitar y gestionar las conexiones entre servicios. Los MOM reciben y transportan paquetes de datos denominados mensajes y admiten el intercambio asíncrono de datos, en el que los mensajes entrantes se almacenan temporalmente en una cola o búfer hasta que el servicio receptor (el consumidor) está listo para procesarlos.

Por ejemplo, si el consumidor experimenta tiempo de inactividad, la cola puede conservar los mensajes hasta que el servicio receptor vuelva a estar en línea. Un intermediario de mensajes es responsable de gestionar la cola y de dirigir los mensajes a los servicios correctos. Los intermediarios también pueden priorizar los mensajes de alta prioridad sobre los menos urgentes. Los sistemas basados en MOM permiten a los servicios compartir información incluso sin conocer la identidad de los consumidores concretos, lo que simplifica los flujos de datos.

La integración asíncrona suele ser la mejor opción para las tareas de backend que no dependen de los datos en tiempo real y en las que se aceptan pequeños retrasos. Un caso de uso común es la gestión de integraciones de sistemas no sensibles al tiempo, como los intercambios de datos entre los sistemas ERP y CRM.

Mientras que el CRM puede enviar continuamente actualizaciones de clientes, previsiones de demanda y otros datos al ERP, este puede esperar a procesar estos datos durante las horas de menor actividad. Esta estrategia mejora el rendimiento del sistema y la optimización de los recursos. Mientras tanto, los enfoques asíncronos pueden no ser ideales para las aplicaciones frontend, donde los clientes esperan un acceso inmediato a los servicios.

Otras plataformas EAI utilizan flujos de datos síncronos, en los que una aplicación realiza una llamada o solicitud API a un servicio y espera una respuesta. Este proceso es más inmediato y directo, en parte porque no hay cola que ralentice las solicitudes.

Pero el procesamiento síncrono puede ser propenso a la latencia en escenarios de gran volumen porque las tareas deben completarse en orden. Los servicios también están estrechamente relacionados, lo que reduce su independencia. Los enfoques síncronos se utilizan a menudo en servicios de frontend y aplicaciones empresariales en tiempo real, especialmente en aquellos que requieren una respuesta inmediata (como comprobar el software de gestión de inventarios antes de cumplir un pedido).

Muchas plataformas EAI modernas incorporan flujos de datos síncronos y asíncronos para satisfacer diferentes necesidades de integración.