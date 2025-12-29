¿Qué es la integración de aplicaciones empresariales?

Los sistemas empresariales (incluidos el software de gestión de la relación con el cliente (CRM), gestión de procesos empresariales (BPM), planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de bases de datos y gestión de la cadena de suministro) suelen tener dificultades para comunicarse entre sí. Pueden utilizar diferentes lenguajes de programación, sistemas operativos y formatos de datos , y existir en entornos o capas arquitectónicas separadas.
Los EAI ayudan a estos sistemas a intercambiar puntos de datos críticos, superando incompatibilidades que, de otro modo, obstaculizarían las operaciones empresariales. Las soluciones de integración también permiten a las organizaciones utilizar sistemas heredados, preservando datos históricos críticos y eliminando la necesidad de volver a crear las aplicaciones cada vez que los desarrolladores introducen nuevos servicios.
Por último, los EAI permiten que los sistemas compartan automatizaciones, acelerando y simplificando los flujos de trabajo entre departamentos. En un contexto de comercio electrónico, por ejemplo, las organizaciones pueden utilizar una plataforma de integración para procesar automáticamente los pagos, actualizar el inventario y crear etiquetas de envío cada vez que un cliente realiza un pedido, incluso cuando estos procesos tienen lugar en diferentes sistemas o entornos.
Las arquitecturas EAI pueden ayudar a soportar redes distribuidas, donde las aplicaciones y los servicios están débilmente acoplados y funcionan de forma independiente. Las plataformas EAI tradicionales solían ser soluciones de middleware on premises basadas en servidores, como los buses de servicios empresariales, que el equipo de TI de la organización instalaba y gestionaba internamente. Hoy en día, muchas organizaciones también utilizan soluciones de plataforma de integración como servicio (iPaaS) para facilitar y gestionar las integraciones.
iPaaS proporciona un servicio similar y es un tipo de solución de integración de aplicaciones empresariales, aunque su entrega y modelo operativo son diferentes: iPaaS se aloja externamente y se entrega a través de la nube. En la práctica, muchas organizaciones, especialmente las de mayor tamaño, utilizan ambas soluciones: EAI tradicional para los sistemas centrales locales e iPaaS externo para las integraciones en la nube y SaaS.
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Las EAI suelen utilizar middleware orientado a mensajes (MOM) para facilitar y gestionar las conexiones entre servicios. Los MOM reciben y transportan paquetes de datos denominados mensajes y admiten el intercambio asíncrono de datos, en el que los mensajes entrantes se almacenan temporalmente en una cola o búfer hasta que el servicio receptor (el consumidor) está listo para procesarlos.
Por ejemplo, si el consumidor experimenta tiempo de inactividad, la cola puede conservar los mensajes hasta que el servicio receptor vuelva a estar en línea. Un intermediario de mensajes es responsable de gestionar la cola y de dirigir los mensajes a los servicios correctos. Los intermediarios también pueden priorizar los mensajes de alta prioridad sobre los menos urgentes. Los sistemas basados en MOM permiten a los servicios compartir información incluso sin conocer la identidad de los consumidores concretos, lo que simplifica los flujos de datos.
La integración asíncrona suele ser la mejor opción para las tareas de backend que no dependen de los datos en tiempo real y en las que se aceptan pequeños retrasos. Un caso de uso común es la gestión de integraciones de sistemas no sensibles al tiempo, como los intercambios de datos entre los sistemas ERP y CRM.
Mientras que el CRM puede enviar continuamente actualizaciones de clientes, previsiones de demanda y otros datos al ERP, este puede esperar a procesar estos datos durante las horas de menor actividad. Esta estrategia mejora el rendimiento del sistema y la optimización de los recursos. Mientras tanto, los enfoques asíncronos pueden no ser ideales para las aplicaciones frontend, donde los clientes esperan un acceso inmediato a los servicios.
Otras plataformas EAI utilizan flujos de datos síncronos, en los que una aplicación realiza una llamada o solicitud API a un servicio y espera una respuesta. Este proceso es más inmediato y directo, en parte porque no hay cola que ralentice las solicitudes.
Pero el procesamiento síncrono puede ser propenso a la latencia en escenarios de gran volumen porque las tareas deben completarse en orden. Los servicios también están estrechamente relacionados, lo que reduce su independencia. Los enfoques síncronos se utilizan a menudo en servicios de frontend y aplicaciones empresariales en tiempo real, especialmente en aquellos que requieren una respuesta inmediata (como comprobar el software de gestión de inventarios antes de cumplir un pedido).
Muchas plataformas EAI modernas incorporan flujos de datos síncronos y asíncronos para satisfacer diferentes necesidades de integración.
La arquitectura EAI es un plan que define cómo se comunican las aplicaciones y los servicios dentro de un ecosistema integrado, incluidos los modelos, componentes y protocolos que se utilizan para facilitar las conexiones. Los patrones de EAI suelen describir enfoques de diseño más detallados, que incluyen el enrutamiento específico, los endpoints y la estructura de los mensajes.
Un libro de 2003 de los arquitectos de software Gregor Hohpe y Bobby Woolf identificó 65 patrones de integración, dando a los desarrolladores un lenguaje compartido sobre qué tipos de integraciones son posibles y cómo implementarlas. Sin embargo, dado que muchos de estos patrones se han abstraído en las plataformas EAI modernas, esta descripción general se centrará en estilos arquitectónicos más amplios.
Las empresas suelen incorporar múltiples métodos arquitectónicos, cada uno de los cuales admite diferentes capas o funciones dentro del sistema. Las arquitecturas de integración más comunes incluyen:
La integración punto a punto conecta dos o más aplicaciones, a menudo mediante el uso de una API, middleware o código personalizado, para que puedan intercambiar datos directamente sin un plano de gestión centralizado. Este enfoque funciona bien para sistemas que contienen solo unos pocos servicios porque es relativamente sencillo de configurar y mantener.
Pero a mayor escala, las conexiones punto a punto pueden volverse enredadas y demasiado complejas, un fenómeno conocido como integración espagueti. Sin un intermediario que gestione los intercambios de datos, los cuellos de botella en el rendimiento son difíciles de identificar y solucionar. Y con una supervisión limitada sobre cada conexión, los enfoques punto a punto son vulnerables a problemas de seguridad y optimización.
Por último, las implementaciones se convierten en un reto, ya que deben configurarse por separado para cada integración del sistema. Las organizaciones pueden empezar con la integración punto a punto, pero evolucionar hacia enfoques de integración más maduros a medida que amplían sus operaciones.
En los modelos hub and spoke, varios sistemas o servicios (los spokes) se conectan a un hub central. El hub gestiona las conexiones entre servicios para que no tengan que interactuar directamente entre sí.
A menudo, el hub central adopta la forma de un bus de servicios empresariales (ESB), una solución de middleware de nivel superior que dirige y gestiona los intercambios de datos. Las responsabilidades del hub podrían incluir el enrutamiento, el gobierno, la autenticación, la monitorización y la conversión de datos. Mientras que los ESB se encargan de las tareas de gestión, los MOM integrados suelen transferir datos mediante un protocolo como JMS o MQTT. Por otra parte, los enfoques hub and spoke pueden usar puertas de enlace de API para la orquestación de las API (con la puerta de enlace como hub y las API como spokes), permitiendo la comunicación síncrona, que a menudo utiliza HTTP como mecanismo de transporte.
Los enfoques hub and spoke suelen ser más eficientes y resilientes en comparación con los punto a punto, especialmente en implementaciones complejas que presentan decenas o cientos de servicios. Estos sistemas también pueden ser más fáciles de mantener y gobernar porque cada interacción tiene lugar a través de un plano de gestión compartido. Por último, se pueden añadir nuevas aplicaciones sin afectar a los servicios integrados.
Sin embargo, un inconveniente importante es que, como todos los servicios dependen del plano de gestión centralizado, un error en el eje central puede afectar a todo el sistema.
En la arquitectura orientada a servicios (SOA), los servicios se ajustan a políticas y estándares comunes, pero siguen estando ligeramente acoplados y son autónomos, lo que favorece la reutilización y la interoperabilidad. Los servicios comparten sus funciones y capacidades a través de contratos sin exponer el código interno y los datos necesarios para ejecutarlos, lo que mejora la descubribilidad.
Por ejemplo, el servicio de procesamiento de pagos de una organización puede añadirse a nuevas aplicaciones sin que los desarrolladores tengan que reconstruir el servicio desde cero. Las desventajas incluyen el alto coste de implementación y mantenimiento y la complejidad adicional del sistema, que puede afectar el rendimiento y crear vulnerabilidades de seguridad.
Como filosofía de diseño independiente de la plataforma, la SOA se puede utilizar con cualquier número de arquitecturas. Por ejemplo, cuando se aplica a un modelo de hub and spoke, el hub central sigue gestionando las interacciones, pero los servicios pueden describir sus funciones empresariales para que los desarrolladores puedan combinarlas y reutilizarlas de manera fluida sin conocimiento previo de lo que son capaces de hacer.
Los microservicios se basan en los principios fundamentales de la SOA, pero adoptan características más nuevas y nativas de la nube. La SOA requiere que todos los servicios compartan estándares estrictamente definidos, lo que hace que el sistema sea menos flexible y más propenso a las ralentizaciones.
Los microservicios, por su parte, priorizan el transporte ligero (a menudo mediante el uso de APIs), siendo los propios endpoints los que implementan la lógica de negocio y procesan las solicitudes. Este enfoque da a cada servicio más autonomía, lo que permite a los equipos individuales dictar los enfoques internos de gobierno, implementación y almacenamiento para los servicios que gestionan. Los dos enfoques también difieren en su alcance: la SOA suele gestionar aplicaciones de nivel empresarial, mientras que los microservicios suelen ser más granulares y dividen los servicios individuales en componentes más pequeños.
Por último, mientras que las SOA suelen utilizar ESB para facilitar la comunicación entre servicios, los microservicios se basan más a menudo en puertas de enlace de API o mallas de servicios. Los microservicios se están convirtiendo rápidamente en la tecnología dominante: el 74 % de las empresas utilizan actualmente la arquitectura de microservicios, mientras que un 23 % adicional afirman que planea hacerlo en el futuro, según un informe de Gartner de 2023.
Aunque los mensajes pueden contener acciones o solicitudes, los eventos son indicaciones estáticas de que se ha llevado a cabo una acción notable. La arquitectura basada en eventos permite a los servicios intercambiar notificaciones de eventos de forma eficiente y segura.
Normalmente, las aplicaciones envían eventos a un corredor de eventos, que se encarga de distribuirlos a los servicios apropiados. Los consumidores pueden elegir a qué eventos quieren suscribirse para recibir solo los registros que sean relevantes para sus propias funciones o necesidades empresariales.
Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico podría utilizar eventos para notificar a un servicio de correo electrónico cada vez que un cliente realiza una compra. Cuando el servicio de correo electrónico recibe la notificación de un evento que indica una venta, puede enviar automáticamente al comprador una confirmación del pedido. Por otra parte, una base de datos de análisis podría suscribirse a eventos relacionados con el tiempo de inactividad o el rendimiento para recopilar datos relevantes.
Una beneficio de los marcos basados en eventos es que los servicios no necesitan comprender cómo se utilizan sus eventos o qué consumidores los utilizan; solo necesitan saber cómo informar de los eventos al intermediario de eventos. Los enfoques basados en eventos también son más sencillos de escalar porque los desarrolladores pueden duplicar o eliminar servicios sin interferir con los mecanismos de notificación de eventos.
Pero sin una gestión adecuada, las plataformas basadas en eventos pueden informar en exceso o enviar involuntariamente duplicados de eventos, lo que dificulta que los consumidores les encuentren sentido. Además, a medida que las organizaciones crecen, suelen añadir más instancias de consumidor para mejorar el rendimiento. Pero esta proliferación de servicios puede dificultar que los desarrolladores aíslen y solucionen los errores.
Por último, dado que las plataformas basadas en eventos pueden experimentar lag, no son ideales para intercambios de datos en tiempo real.
En términos generales, iPaaS se encuentra bajo el paraguas de EAI; es un modelo más nuevo basado en la nube para integrar aplicaciones empresariales. La plataforma de integración como servicio (iPaaS) se refiere a las herramientas de integración basadas en la nube, que normalmente gestiona un proveedor externo. Entre los ejemplos se incluyen webMethods Hybrid Integration de IBM, MuleSoft de Salesforce y Azure Integration Services de Microsoft.
Las plataformas iPaaS suelen utilizar capacidades generativas, conectores prediseñados, herramientas de desarrollo low-code o no-code Internet de las cosas (IoT) y otras innovaciones modernas. Las plataformas iPaaS, que suelen funcionar en arquitecturas sin servidor o contenerizadas, tienden a ser flexibles y ligeras, ya que no dependen de ESB on premises (que pueden resultar pesadas y propensas a desajustes) para facilitar las conexiones.
Uno de los principales atractivos es que las organizaciones no necesitan dedicar tiempo y recursos a crear conexiones personalizadas y, en su lugar, pueden confiar en la infraestructura subyacente proporcionada por la plataforma iPaaS. A veces, iPaaS puede empaquetarse junto con otros productos SaaS, como el software ERP o CRM.
La EAI es un enfoque antiguo y tradicional, que a menudo se gestiona en las instalaciones o a través de una arquitectura híbrida. Una de las principales ventajas de la EAI es que las empresas mantienen un control total sobre sus integraciones. Este enfoque puede ser preferible en sectores altamente regulados, como el derecho o la sanidad, donde los equipos de TI necesitan un nivel más profundo de personalización y supervisión del que está disponible a través de plataformas iPaaS de terceros.
A pesar de la creciente popularidad de iPaaS, el 80 % de las empresas siguen creando al menos algunas de sus integraciones internamente, según un informe de Fortune Business Insights de 2024. En organizaciones más grandes, EAI e iPaaS se utilizan a menudo conjuntamente para automatizar diferentes capas de orquestación.
Si bien las plataformas EAI ayudan principalmente a las empresas a compartir datos internamente, el intercambio electrónico de datos (EDI) estandariza y facilita la transferencia de información (como facturas, transcripciones o avisos de envío) entre organizaciones, reemplazando el papeleo físico. Las transacciones EDI se remontan a la década de 1960, cuando los gobiernos y las empresas comenzaron a automatizar los intercambios de datos, reduciendo su dependencia de la entrada manual de datos.
EDI utiliza protocolos especializados para ayudar a las empresas a mantener el cumplimiento de las normativas y estándares internacionales. Por ejemplo, la HIPAA exige que las organizaciones intercambien datos sanitarios estadounidenses a través del protocolo X12 orientado a la seguridad, mientras que las transacciones comerciales internacionales suelen realizarse a través del estándar global EDIFACT.
La planificación de recursos empresariales reúne los recursos humanos, la gestión del ciclo de vida de los productos, las finanzas y otros procesos empresariales a través de una base de datos centralizada y compartida para mejorar la conectividad y la coherencia de los datos entre los sistemas internos. Las plataformas ERP suelen estar compuestas por múltiples módulos empresariales, cada uno de los cuales representa una función empresarial diferente. Estos módulos pueden realizar tareas distintas trabajando juntos para alcanzar objetivos empresariales compartidos.
Aunque tanto la EAI como el ERP admiten la integración, operan en diferentes niveles de la pila tecnológica de una organización. La EAI actúa como puente o conector entre aplicaciones individuales, mientras que la ERP proporciona una interfaz unificada en la que las organizaciones pueden acceder a múltiples funciones empresariales.
Actualizar o reemplazar un sistema ERP puede ser un desafío operativo y costoso porque cada módulo empresarial está estrechamente vinculado a un conjunto de aplicaciones centralizadas. La EAI, por su parte, puede implantarse gradualmente y por fases porque se basa en middleware o API, que a menudo pueden reconfigurarse sin interrumpir los flujos de datos.
Las organizaciones suelen utilizar plataformas EAI y ERP en conjunto, con los sistemas ERP gestionando las funciones de actividad principal y las plataformas EAI gestionando las conexiones entre la plataforma ERP y otros componentes, como analytics y CRM.
Pueden surgir vulnerabilidades de seguridad, silos de datos e incompatibilidades cuando los sistemas empresariales están aislados y no pueden comunicarse. Sin una estrategia EAI, las organizaciones podrían necesitar depender de una codificación personalizada extensa, mantenimiento constante e introducción manual de datos para mantener las conexiones, lo que podría llevar a integraciones frágiles. Los sistemas EAI pueden ayudar a superar estas barreras mediante:
La EAI ayuda a mejorar el flujo de datos y la visibilidad al permitir la sincronización de datos en tiempo real (o casi en tiempo real) en toda la organización. Permite a los servicios acceder a herramientas y fuentes de datos de toda la organización, manteniendo su autonomía.
Esta sincronización mejora la automatización de los procesos al permitir a los equipos desarrollar automatizaciones en varios servicios, acelerando los flujos de trabajo y reduciendo los errores humanos. La integración de datos puede conducir a una mejor toma de decisiones, ya que ayuda a los equipos a recopilar y analizar información relevante de fuentes dispares.
Por ejemplo, un CRM puede enviar datos históricos de ventas a una plataforma integrada de gestión de inventario para ayudar a los equipos a determinar cuánto inventario se debe pedir para un período determinado.
La retirada o sustitución de los sistemas heredados puede perturbar funciones empresariales críticas, generar desajustes y contribuir a un aumento descontrolado de los costes.
Las organizaciones en sectores altamente regulados pueden depender de aplicaciones heredadas para mantener el cumplimiento de las leyes y estándares del sector. Además, los datos críticos almacenados en bases de datos más antiguas pueden ser difíciles de migrar a sistemas más nuevos.
EAI ayuda a prolongar la vida útil de las aplicaciones heredadas. Permite a las organizaciones seguir utilizando estas aplicaciones y plataformas transformando los protocolos antiguos en formatos modernos y compatibles, y conectando los sistemas heredados con los más nuevos.
Las plataformas EAI pueden ayudar a reducir la complejidad de la integración. En lugar de crear y mantener muchas conexiones punto a punto, una organización puede utilizar una plataforma de integración, como una solución iPaaS o ESB, para conectar aplicaciones a través de una capa de integración centralizada. Los conectores prediseñados y los patrones de integración reutilizables que suelen incluir estas soluciones también ayudan a conectar los sistemas con mayor rapidez.
Por último, la EAI puede mejorar la escalabilidad y la flexibilidad. El acoplamiento suelto facilita el cambio de aplicaciones o la adopción de nuevas tecnologías. Una organización puede reemplazar su sistema CRM o agregar una nueva plataforma de comercio electrónico sin reelaborar completamente su arquitectura de integración.
La EAI también ayuda a los equipos a coordinar mejor las implementaciones porque proporciona una mayor visibilidad de cómo las actualizaciones afectan no solo a sus respectivos servicios, sino al sistema en su conjunto.
Aunque la EAI puede agilizar las funciones empresariales, también puede introducir complejidad en el sistema y obstáculos operativos. Entre los retos más comunes se incluyen:
Dado que las plataformas EAI exponen servicios que antes eran inaccesibles, mantener un ecosistema seguro puede resultar más difícil. Las configuraciones erróneas pueden dejar expuestos datos sensibles durante el tránsito, mientras que las puertas de enlace de API y los ESB pueden presentar un único punto de fallo, con errores que se propagan a los servicios conectados.
Las soluciones incluyen la incorporación de sólidos controles de acceso, protocolos de autenticación y autorización, estándares de cifrado y seguridad de red. Un gobierno integral, en la que cada equipo tenga responsabilidades claramente definidas y una respuesta rápida a los incidentes, también puede mejorar la seguridad.
Dado que las plataformas EAI pueden tocar casi todas las áreas de una empresa, las organizaciones pueden volverse dependientes de ellas. La migración a una nueva plataforma EAI puede ser prohibitivamente costosa y puede provocar la pérdida de datos durante el periodo de transición.
Para mitigar estos retos, la organización puede priorizar patrones de integración modulares y flexibles, como microservicio y arquitecturas orientadas a eventos, que generalmente son más fáciles de personalizar, reconfigurar y reutilizar. Por su parte, la virtualización de datos puede ayudar a las organizaciones a preservar los datos críticos incluso cuando los servicios y los planos de gestión cambian a su alrededor.
Las plataformas EAI introducen nuevas conexiones entre los servicios, lo que puede dificultar la gobernanza, la supervisión, la trazabilidad y la resolución de problemas.
El mantenimiento requiere conocimientos especializados y puede ser más costoso en comparación con los métodos arquitectónicos tradicionales punto a punto. Si bien la integración entre los sistemas modernos y antiguos abre nuevas perspectivas sobre los datos, el control de versiones en estos sistemas puede resultar un reto desde el punto de vista operativo.
Las organizaciones pueden abordar esta complejidad separando los servicios en dominios distintos para que las aplicaciones solo compartan datos con los servicios relevantes. Las automatizaciones modernas no-code y los contratos de datos bien definidos también pueden ayudar a agilizar las operaciones para que los equipos puedan intercambiar datos sin necesidad de conocimientos previos.
Las plataformas EAI que dependen de ESB y puertas de enlace de API pueden experimentar problemas de flujo de datos porque todos los intercambios deben canalizarse a través de una capa de enrutamiento compartida.
Por ejemplo, es posible que las organizaciones necesiten agregar más endpoints para acomodar un mayor tráfico o nuevas características, pero estas actualizaciones pueden causar inadvertidamente latencia y otros problemas de rendimiento, lo que aumenta la tensión del sistema.
Las organizaciones pueden reducir la posibilidad de que se produzcan cuellos de botella implementando el almacenamiento en caché y el autoescalado, que ajusta la escala en función de los datos en tiempo real. Las arquitecturas horizontales distribuidas, el intercambio de datos asíncrono y los marcos edge, que procesan los datos cerca de su fuente, también pueden contribuir a integraciones más rápidas y resilientes.
Aunque la EAI es un concepto con décadas de antigüedad, las plataformas EAI actuales incorporan cada vez más innovaciones modernas para mejorar la interoperabilidad, el rendimiento y la resiliencia de la red. En la actualidad, los equipos utilizan la IA generativa para detectar automáticamente desajustes y fallos, o para corregirlos de forma proactiva antes de que afecten a los flujos de comunicación. El machine learning también puede orquestar pipelines de automatización complejos, reduciendo las cargas de trabajo y los desajustes.
La EAI también se está volviendo más accesible como disciplina, lo que permite a los equipos diseñar integraciones mediante conectores low-code prediseñados. Los sistemas sin servidor ofrecen a las organizaciones la flexibilidad necesaria para alternar entre entornos en la nube, híbridos y on premises. Y las arquitecturas orientadas a API y microservicios mejoran la descubribilidad y la reutilización.
La aparición y popularidad de las soluciones iPaaS significa que las organizaciones pueden suscribirse solo a los servicios de integración que necesitan, lo que reduce los costes y las libera de tareas de gestión que consumen mucho tiempo.
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