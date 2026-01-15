La nube híbrida distribuida, parte crítica de la evolución del cloud computing, amplía el modelo tradicional de nube híbrida al proporcionar la agilidad, la flexibilidad y la seguridad necesarias para gestionar entornos distribuidos complejos y acelerar la adopción de la inteligencia artificial (IA).

En los últimos años, las aplicaciones de uso intensivo de datos se han disparado, al igual que la necesidad de procesar la información casi en tiempo real en el edge. La infraestructura híbrida distribuida integra sistemas dispares en un sistema fiable y seguro para que las empresas puedan adaptarse continuamente, innovar y seguir el ritmo de las tecnologías que cambian rápidamente.

Según un informe de 360iresearch, el tamaño del mercado de la DHI se estimó en 5600 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 9950 millones de dólares en 2032.1