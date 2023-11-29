¿Qué es la gestión de flotas?

Un sistema inteligente de gestión de flotas puede ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Por ejemplo, los proveedores de flotas pueden desempeñar un papel crucial en la minimización de la huella económica de su organización mediante el seguimiento del consumo de combustible y otros datos de diagnóstico. De este modo, también pueden mejorar el rendimiento de las flotas evitando que los vehículos se averíen y evitando costosas adquisiciones de vehículos.

La gestión de flotas también puede permitir resultados más positivos en las inspecciones de vehículos. Una mala inspección del vehículo puede dejar los vehículos en tierra, incluso cuando están en pleno funcionamiento. La gestión de flotas puede proporcionar el mantenimiento predictivo o preventivo que mantiene los vehículos en circulación.

Por último, mediante la implementación de diversas soluciones de gestión de flotas, las empresas pueden mejorar el mantenimiento, evitar cancelaciones de última hora y aumentar el número de clientes a los que atienden. Esto puede traducirse en clientes más satisfechos y mayor rentabilidad.