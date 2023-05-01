¿Qué es el mantenimiento de flotas?

El mantenimiento de flotas es la descripción general de cómo las organizaciones abordan el tiempo de actividad de los vehículos. La gestión del mantenimiento de flotas es el proceso mediante el cual los gestores de flotas garantizan la disponibilidad de sus flotas para completar tareas, como el transporte de equipos, materias primas, productos terminados o personas.

Las organizaciones que dependen de una flota necesitan una visión tanto a nivel macro como micro del estado de cada vehículo. Esto les permite planificar con precisión sus servicios en función de qué vehículos están operativos, cuáles requieren reparaciones inmediatas y cuáles necesitan ser reemplazados.

Cada vez más, las empresas optan por gestionar sus flotas con software de mantenimiento en tiempo real, como un sistema informatizado de gestión del mantenimiento. Este software puede automatizar una visión general y extremadamente detallada de la disponibilidad de su flota en cualquier momento, manteniendo un enfoque claro en los servicios de mantenimiento y los costes operativos.

Un programa integral de gestión del mantenimiento de flotas equipa a las organizaciones con herramientas para abordar los requisitos normativos, extender la vida útil de los activos de los vehículos mediante el mantenimiento preventivo, monitorizar el estado de los equipos y ampliar la gestión de piezas e inventario.