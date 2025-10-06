¿Qué es la gestión del rendimiento de los activos?

La APM efectiva comienza en la primera etapa del ciclo de vida del activo: la planificación. Antes incluso de adquirir un activo, los responsables de la toma de decisiones deben pensar en cómo su funcionamiento y mantenimiento encajarán en sus operaciones generales. Para ello, necesitarán evaluar el valor del activo.

La valoración de activos varía mucho entre organizaciones e industrias. Por ejemplo, en un negocio de entrega de alimentos, la salud y el rendimiento de los vehículos utilizados para transportar mercancías serán críticos. Sin embargo, para una empresa de software, si bien puede ser propietaria de una flota de vehículos que utiliza de vez en cuando, el estado y el rendimiento de los vehículos no son fundamentales para sus operaciones comerciales diarias. Por lo tanto, estas dos organizaciones valorarían el mismo activo de manera diferente. Cuando comience a formar su APM, elija primero los activos que sean fundamentales para las operaciones comerciales. Puede abordar el estado de sus activos de menor prioridad más adelante.