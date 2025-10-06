¿Qué es la gestión del rendimiento de los activos?

La gestión del rendimiento de activos (APM) es un enfoque estratégico para gestionar activos que las empresas utilizan en sus operaciones comerciales diarias. Las empresas confían en APM para optimizar el rendimiento de sus activos más valiosos, incluidos edificios, equipos, vehículos, software y tecnología.
Las soluciones APM de alto rendimiento combinan software y mejores prácticas de gestión de activos para aumentar el rendimiento y la fiabilidad de todo, desde un edificio de oficinas inteligente hasta una flota de vehículos de transporte. Al utilizar capacidades de vanguardia como mantenimiento predictivo, análisis mejorados por IA y monitorización remota, APM ayuda a reducir la probabilidad de fallos en los equipos, mejorar la fiabilidad de los activos y aumentar la duración de los activos sin añadir costes innecesarios.
Un activo es cualquier cosa útil o valiosa para una organización. El término puede incluir activos físicos y no físicos, activos, infraestructuras y equipos, capital (dinero) y personas. En pocas palabras, un activo es cualquier cosa que una empresa posee y utiliza para gestionar su negocio.
La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) es el proceso por el que las organizaciones que requieren muchos activos mantienen sus activos funcionando sin problemas durante toda su vida útil. La gestión del rendimiento de activos (APM) es un enfoque estratégico que las empresas utilizan para maximizar el rendimiento de los activos. Si bien ambos enfoques se ocupan del estado y el rendimiento de los activos, ALM se centra en todas las etapas del ciclo de vida de los activos, incluidas las etapas de planificación, utilización y desmantelamiento, mientras que APM se centra exclusivamente en el rendimiento de los activos durante la fase de utilización.
Las organizaciones de diferentes tamaños y sectores utilizan APM como parte de su estrategia general de activos por diversos motivos, lo que incluye reducir la probabilidad de fallos de activos, reducir el tiempo de inactividad no planificado y minimizar los costes de mantenimiento. En general, las soluciones APM modernas también mejoran las capacidades de cumplimiento, las capacidades de diagnóstico de equipos, la conectividad de activos y los ecosistemas de mantenimiento.
Estas son algunas de las ventajas que suelen obtener las organizaciones que implantan una APM eficaz.
Cuando las organizaciones monitorizan estratégicamente el estado y el rendimiento de sus activos más valiosos, reducen sus costos operativos y disminuyen la probabilidad de averías que podrían provocar un mantenimiento no planificado. Al implementar tácticas de mantenimiento preventivo y predictivo, pueden mejorar sus capacidades de previsión y programar las reparaciones cuando les convenga, no después de un fallo inesperado.
Las tareas de mantenimiento son esenciales para preservar la salud y la productividad de los activos de una organización. Sin embargo, su coste puede variar considerablemente y puede afectar la rentabilidad de la organización. Las mejoras en las capacidades de toma de decisiones generadas por un sólido enfoque APM ayudan a las organizaciones a evitar un mantenimiento excesivo e innecesario.
Al utilizar las capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (ML) para implementar el mantenimiento predictivo y preventivo, las soluciones APM modernas ofrecen mejoras en la disponibilidad y el estado de los activos. Los operadores, con la ayuda de estas nuevas tecnologías, están en mejores condiciones de recomendar estrategias de reparación que ayudan a reducir los costosos tiempos de inactividad de los activos en los que depende la empresa.
Hoy en día, muchas organizaciones ricas en activos aprovechan las capacidades de Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) como parte de una estrategia general de APM para ayudarlas a detectar oportunidades de una mayor eficiencia. Mientras que en el pasado, los líderes empresariales tenían que esperar hasta el final del mes o del trimestre para revisar las cifras de rendimiento, hoy pueden obtener los mismos datos en tiempo real. En un caso práctico de 2022, el 51% de las organizaciones afirmó que priorizarían aumentar la eficiencia operativa en sus otras iniciativas.¹
Las mejores soluciones de APM de hoy en día aprovechan el software, las herramientas y un enfoque basado en datos para ayudar a las organizaciones a lograr sus iniciativas de transformación digital. Las soluciones de software APM ayudan a los líderes empresariales a construir una estrategia unificada, aumentar sus capacidades de gestión de riesgos y ofrecer excelencia operativa. Estos son tres pasos para crear un programa APM eficaz dentro de su organización.
La APM efectiva comienza en la primera etapa del ciclo de vida del activo: la planificación. Antes incluso de adquirir un activo, los responsables de la toma de decisiones deben pensar en cómo su funcionamiento y mantenimiento encajarán en sus operaciones generales. Para ello, necesitarán evaluar el valor del activo.
La valoración de activos varía mucho entre organizaciones e industrias. Por ejemplo, en un negocio de entrega de alimentos, la salud y el rendimiento de los vehículos utilizados para transportar mercancías serán críticos. Sin embargo, para una empresa de software, si bien puede ser propietaria de una flota de vehículos que utiliza de vez en cuando, el estado y el rendimiento de los vehículos no son fundamentales para sus operaciones comerciales diarias. Por lo tanto, estas dos organizaciones valorarían el mismo activo de manera diferente. Cuando comience a formar su APM, elija primero los activos que sean fundamentales para las operaciones comerciales. Puede abordar el estado de sus activos de menor prioridad más adelante.
Una técnica que se ha vuelto cada vez más valiosa en APM es la creación de un gemelo digital. Un gemelo digital es una representación virtual de un activo que permite a los operadores ejecutar pruebas y predecir el rendimiento basado en simulaciones. Con un buen gemelo digital, los responsables de la toma de decisiones pueden saber cuán bien cuán bien es probable que un activo funcione bajo las condiciones a las que lo someterán. Los gemelos digitales ayudan a los operadores y líderes de mantenimiento a detectar problemas de rendimiento y obtener información sobre posibles mejoras en los planes de mantenimiento.
Cuando se trata de monitorizar el rendimiento de los activos y la automatización de los flujos de trabajo de activos críticos, el software APM, como un sistema de gestión de activos empresariales (EAM), es crucial para ejecutar una estrategia eficaz. EAM combina software y servicios para ayudar a las organizaciones a mantener, controlar y optimizar sus activos operativos. Con la cantidad de datos que se generan hoy en día a través del IoT, los gestores de mantenimiento confían cada vez más en software de gestión como EAM equipado con análisis de datos mejorados por IA para ayudarles a tomar decisiones más inteligentes.
Además de EAM, muchas iniciativas de APM implementan un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (GMAO) para ayudar a los departamentos de mantenimiento a centralizar la información de activos vitales. Un GMAO indica a los gestores de mantenimiento dónde se encuentra un activo, qué tipo de servicios o reparaciones necesita y quién debe realizarlos. Un GMAO sólido puede hacer que la información crítica sobre un activo sea inmediatamente accesible y auditable para sus operadores.
Los enfoques APM más eficaces de hoy en día se basan en la capacidad de programar el mantenimiento regularmente para evitar el desglose de equipos y evaluar continuamente el rendimiento en tiempo real. Estas dos estrategias, el mantenimiento preventivo y predictivo, son clave para el éxito de muchas iniciativas de APM.
El mantenimiento preventivo utiliza actividades de mantenimiento programadas periódicamente para reducir las posibilidades de avería de los activos. El tiempo de inactividad se planifica utilizando las mejores prácticas y promedios históricos, como tiempo medio entre fallos (MTBF).
El mantenimiento predictivo evalúa y reevalúa continuamente la condición de un activo utilizando sensores que recopilan datos sobre el activo en tiempo real. A continuación, estos datos se incorporan a un EAM o GMAO con IA, donde herramientas y procesos avanzados de análisis de datos como el ML identifican, detectan y abordan los problemas en tiempo real. A partir de estos datos y del análisis posterior, se utilizan algoritmos para construir modelos que predicen cuándo pueden surgir futuros problemas potenciales con un equipo. Se ha demostrado que el mantenimiento predictivo reduce los costes de mantenimiento, reduce el tiempo de inactividad de los activos en un 35-50 por ciento y aumenta la duración de los activos en un 20-40 por ciento.²
Cuando se trata de saber si su estrategia de APM funciona o no, es fundamental seleccionar las medidas de éxito correctas. Los KPI le permiten saber si un enfoque estratégico ha tenido éxito y ayudan a los líderes empresariales a comprender el impacto de sus decisiones. Elegir la métrica incorrecta puede dar una imagen inexacta sobre el rendimiento de un activo y hacer que las empresas tomen decisiones estratégicas que podrían ser perjudiciales a largo plazo.
Muchos factores influyen en cómo se identifican las medidas de rendimiento, incluida la industria en la que opera su organización, su tamaño, los tipos de activos que posee y sus prioridades comerciales generales. Estos son algunos métodos probados que utilizan las empresas para medir el éxito de sus iniciativas de APM.
Quizás la métrica más utilizada para evaluar el éxito de cualquier programa de mantenimiento sea el MTBF de los activos que se le ha encomendado reparar. El MTBF es una fórmula simple que calcula el tiempo promedio entre las reparaciones necesarias en un equipo dividiendo el tiempo total de operación por el número de fallas durante ese tiempo. Un departamento de mantenimiento cuyos activos tienen un MTBF alto generalmente se considera "sólido".
Como conocido y ampliamente utilizado como MTBF, la eficacia general del equipo (OEE) (enlace externo a ibm.com) es otra medida popular para medir el rendimiento de los activos. Se centra en tres medidas: disponibilidad, rendimiento y calidad del equipo. La "disponibilidad" se determina utilizando el tiempo real de producción de activos en comparación con su tiempo de producción planificado, el "rendimiento" mide el rendimiento del equipo en comparación con su máximo potencial y la "calidad" evalúa la tasa de producción de productos que se consideran "buen recuento" en comparación con aquellos que produce que tienen defectos o que se deben retrabajar. Para determinar la puntuación OEE del activo, estos tres factores se multiplican juntos.
Dos medidas más para medir el éxito de un programa APM son la rapidez y eficacia con la que los técnicos de mantenimiento cierran los tíquets de orden de trabajo que se asignan y el porcentaje total de trabajos completados frente a no completados.
Típicamente asociada con estrategias de mantenimiento a largo plazo, la medida de frecuencia de tareas de mantenimiento de emergencia proporciona información sobre la efectividad de un programa de mantenimiento preventivo. En pocas palabras, cuanto mejor sea un departamento de mantenimiento para realizar un mantenimiento preventivo, más raros deben ser los desgloses que requieren intervención de emergencia.
Las soluciones de gestión del rendimiento de los activos más completas de hoy en día están equipadas con funciones tecnológicas avanzadas como IoT, análisis y monitorización mejorados por IA y capacidades basadas en la nube. IBM Maximo® Application Suite es una plataforma totalmente integrada que ayuda a las empresas a evolucionar sus operaciones de mantenimiento desde la programación programada hasta el mantenimiento predictivo basado en condiciones, informado por información en tiempo real. IBM Maximo tiene un historial probado de ayudar a las empresas a aumentar el rendimiento de los activos, extender la vida útil de los activos y reducir los costos y el tiempo de inactividad.
Saque el máximo partido a sus activos empresariales con Maximo Application Suite. Esta plataforma única, integrada y basada en la nube utiliza IA, IoT y análisis para optimizar el rendimiento, ampliar los ciclos de vida de los activos, reducir el tiempo de inactividad y minimizar los costes operativos.
