Mantenimiento preventivo vs. mantenimiento predictivo

Ambos tipos de estrategias de mantenimiento aumentan el tiempo de actividad y reducen el tiempo de inactividad no planificado, mejorando la fiabilidad y el ciclo de vida de los activos. Las principales diferencias están en el momento y la capacidad de predecir la condición futura probable de un activo.

Los programas de mantenimiento preventivo utilizan datos históricos para anticipar el estado esperado de un activo y programan tareas de mantenimiento rutinarias a intervalos regulares con antelación. Aunque esto es bueno para la planificación, los activos pueden tener un mantenimiento insuficiente o excesivo, dado que la gran mayoría de los fallos de los activos son inesperados. Es posible que un problema se diagnostique demasiado tarde para evitar daños en un activo, por ejemplo, lo que probablemente significará un tiempo de inactividad más largo mientras se soluciona, o que se gaste tiempo y dinero cuando no es necesario.

El mantenimiento predictivo evita el mantenimiento innecesario al comprender el estado real del equipo. Esto significa que puede detectar y solucionar problemas antes de las correcciones preventivas y evitar que se desarrollen problemas más graves.

El mantenimiento predictivo aprovecha nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning y el Internet de las cosas (IoT) para generar conocimientos. Los sistemas y el software de gestión del mantenimiento crean automáticamente órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo, lo que permite a los equipos de mantenimiento, a los científicos de datos y a otros empleados tomar decisiones más inteligentes, rápidas y financieramente sólidas.

Los flujos de trabajo de gestión de inventario, como la mano de obra y las cadenas de suministro de piezas de repuesto, se vuelven más eficientes y sostenibles al minimizar el uso y el desperdicio de energía. El mantenimiento predictivo puede introducir datos en otras prácticas de mantenimiento basadas en análisis en tiempo real como los gemelos digitales, que pueden utilizarse para modelar escenarios y otras opciones de mantenimiento sin riesgo para la producción.

Hay obstáculos que superar para que el mantenimiento predictivo sea eficaz o incluso posible, como la complejidad, el entrenamiento y los datos. El mantenimiento predictivo requiere una infraestructura moderna de datos y sistemas que puede hacer que su configuración sea costosa en comparación con el mantenimiento preventivo. La formación del personal para utilizar las nuevas herramientas y procesos e interpretar correctamente los datos puede resultar costosa y llevar mucho tiempo. El mantenimiento predictivo también se basa en la recopilación de volúmenes sustanciales de datos específicos. Y, por último, implementar una estrategia de mantenimiento predictivo requiere un cambio cultural para adaptarse al cambio de operaciones diarias predeterminadas a más flexibles, lo que puede ser un desafío.

En resumen, aunque las estrategias de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo se centran tanto en aumentar la fiabilidad de los activos como en reducir el riesgo de fallos, son muy diferentes. El mantenimiento preventivo es regular y rutinario, mientras que el mantenimiento predictivo se centra en proporcionar la información correcta sobre activos específicos en el momento adecuado. El mantenimiento preventivo es adecuado para activos en los que los patrones de fallos son predecibles (por ejemplo, problemas recurrentes o frecuentes) y el impacto de los fallos es comparativamente bajo, mientras que el mantenimiento predictivo puede ser más ventajoso para activos estratégicos donde los fallos son menos predecibles y el impacto empresarial de los fallos es menor. alta. En última instancia, si las estrategias de mantenimiento predictivo se implementan y ejecutan con éxito, darán como resultado clientes más satisfechos y un ahorro sustancial de costos gracias a la optimización del mantenimiento y el rendimiento de los activos.