¿Qué es la nube distribuida?

La nube distribuida permite gestionar la distribución de los servicios de nube pública de forma centralizada y geográficamente distribuida.
Suscríbase al boletín de IBM
Fondo negro y azul
¿Qué es la nube distribuida?

La nube distribuida es un servicio de computación en la nube que le permite ejecutar una infraestructura de nube pública en varias ubicaciones —los centros de datos de su proveedor de nube, los centros de datos de otros proveedores de nube, centros de datos o centros de colocación de terceros y ubicaciones locales— y gestionarlo todo desde un único plano de control.

Con esta distribución de los servicios de nube pública dirigida y gestionada de forma centralizada, su empresa puede desplegar y ejecutar aplicaciones o componentes de aplicaciones individuales en la combinación de ubicaciones y entornos de nube que mejor se adapte a sus requisitos de rendimiento o conformidad con la normativa, por ejemplo. La nube distribuida resuelve las incoherencias operativas y de gestión que pueden ocurrir en los entornos de nube híbrida o multinube

No obstante, lo más importante quizá sea que la nube distribuida proporciona la base ideal para la computación periférica, que consiste en ejecutar los servidores y las aplicaciones más cerca de donde se crean los datos.

La demanda de nube distribuida y computación periférica se basa principalmente en el Internet de la cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), las telecomunicaciones (empresas de telecomunicaciones) y otras aplicaciones que necesitan procesar ingentes cantidades de datos en tiempo real, pero la nube distribuida también está sirviendo a las empresas para superar los retos de conformidad con las normativas gubernamentales o específicas del sector en materia de privacidad de datos, y, más recientemente, para proporcionar servicios de TI a empleados y usuarios finales que se han redistribuido a causa de la pandemia de la COVID-19.
Cómo funciona la nube distribuida

Es posible que haya oído hablar de la informática distribuida, en la que los componentes de aplicación están dispersos a través de diferentes sistemas en red y se comunican entre sí a través de mensajería o API, con el objetivo de mejorar el rendimiento global de las aplicaciones o maximizar la eficiencia informática.

La nube distribuida va mucho más allá y distribuye toda la pila de cálculo completa de un proveedor de nube pública allá donde el cliente necesite: de forma local, en el propio centro de datos o nube privada del cliente, o de forma externa, en uno o varios centros de datos de nube pública, que pueden o no pertenecer al proveedor de nube. 

En efecto, la nube distribuida amplía la nube centralizada del proveedor con satélites de micronube distribuidos geográficamente. El proveedor de nube conserva el control central sobre las operaciones, las actualizaciones, el gobierno, la seguridad y la fiabilidad de toda la infraestructura distribuida, y el cliente accede a todo —los servicios de nube centralizada y los satélites de cualquier ubicación— como si fuese una única nube, y lo gestiona todo desde un único plano de control. De esta manera, y en palabras del analista del sector Gartner, la nube distribuida corrige los fallos de la nube híbrida y la multinube híbrida. 
Nube distribuida y computación periférica

La computación periférica se refiere a ubicar y ejecutar las cargas de trabajo de las aplicaciones lo más cerca posible físicamente de donde se crean los datos; por ejemplo, donde los usuarios interactúan con dispositivos como teléfonos móviles o lectores de códigos de barras, o donde los dispositivos de IoT, como cámaras de seguridad o sensores de máquinas, recopilan y generan datos. 

En términos sencillos, la computación periférica le permite "llevar las matemáticas a los datos": aplicar el cálculo allá donde se crean los datos, en lugar de mover los datos a un centro de datos de nube centralizada para procesarlos y luego de vuelta a donde se necesitan las respuestas para facilitar las decisiones o procesar la automatización. En consecuencia, la computación periférica cada vez se considera más esencial para las aplicaciones que procesan volúmenes ingentes de datos a altas velocidades o en tiempo real, cuando la baja latencia es fundamental. 

Se puede implementar computación periférica sin una arquitectura de nube distribuida, pero la nube distribuida facilita en gran medida el despliegue y la gestión de las aplicaciones. 

Imagine que ejecuta varias plantas de fabricación, cada una con su propio servidor periférico alojado en diferentes proveedores de servicio de nube, procesando datos generados por miles de sensores. Con una nube distribuida, puede controlarlo y gestionarlo todo, como el despliegue y la gestión de clústeres de Kubernetes, las actualizaciones de seguridad o la supervisión del rendimiento desde un único plano de control, un panel de control y un conjunto de herramientas de una nube. Sin la nube distribuida, estas tareas y herramientas podrían variar en función de la ubicación del servidor periférico.

 Más información sobre la nube distribuida y la computación periférica
Casos de uso de nube distribuida y computación periférica

La nube distribuida y la computación periférica lo admiten todo, desde una gestión multinube simplificada, una mejor escalabilidad y más velocidad de desarrollo hasta el despliegue de aplicaciones y funcionalidades de última generación que sirven para automatizar y facilitar la toma de decisiones.

  • Mejora de la capacidad de gestión y la visibilidad de la nube híbrida/multinube: la nube distribuida puede ayudar a cualquier organización a obtener un mayor control sobre su infraestructura multinube híbrida ya que proporciona visibilidad y gestión desde una consola, con un único conjunto de herramientas.

  • Escalabilidad y agilidad eficientes y rentables: ampliar un centro de datos dedicado o crear nuevas ubicaciones de centro de datos en diferentes zonas geográficas es laborioso y tiene un coste elevado. Con la nube distribuida, una organización se puede ampliar a ubicaciones periféricas o de infraestructura existente sin necesidad de ampliación física y se puede desarrollar y desplegar en cualquier lugar del entorno rápidamente, con las mismas herramientas y el mismo personal.

  • Conformidad más sencilla con la normativa local o industrial: muchos de los reglamentos de privacidad de datos especifican que la información personal (PI) de los usuarios no puede salir de su país. La infraestructura de nube distribuida facilita en gran medida a las organizaciones el proceso de la PI en el país de residencia de cada usuario. El procesamiento de datos en su origen fuente también puede simplificar la conformidad con los reglamentos en sectores como la atención sanitaria o las telecomunicaciones, entre otros.

  • Entrega de contenido más rápida: desplegar una red de entrega de contenido (CDN) en una nube distribuida puede mejorar el rendimiento del contenido de vídeo en streaming y la experiencia del usuario, ya que almacena y entrega contenido de vídeo desde las ubicaciones más cercanas a los usuarios finales.

  • Aplicaciones de IoT, IA y machine learningla videovigilancia, la automatización de la fabricación, los vehículos autónomos, las aplicaciones sanitarias, los edificios inteligentes y otras aplicaciones se basan en análisis de datos en tiempo real que no pueden esperar a que los datos vayan y vuelvan a un centro de datos de nube central. La nube distribuida y la computación periférica ofrecen la baja latencia que exigen estas aplicaciones.
Nube distribuida e IBM

IBM Cloud Satellite le ayuda a desplegar y ejecutar aplicaciones de forma coherente en todos los entornos locales, de computación periférica y nube pública de cualquier proveedor de nube. Estandariza un conjunto básico de servicios de seguridad, IA, datos y Kubernetes para que IBM Cloud pueda gestionarlos centralmente como un servicio, con una visibilidad completa sobre todos los entornos a través de un único panel. El resultado es una mayor productividad para los desarrolladores y más velocidad de desarrollo.

Para obtener más información o empezar a utilizar la nube distribuida, regístrese para obtener una cuenta de IBM Cloud.
Soluciones relacionadas
IBM Cloud Satellite

Con IBM Cloud Satellite, puede lanzar servicios de nube coherentes en cualquier lugar: en local, en el borde y en entornos de nube pública.

 Explore IBM Cloud Satellite
Recursos ¿Qué es la nube híbrida?
Integre servicios de nube pública, servicios de nube privada e infraestructura local en un único entorno de informática distribuida utilizando la nube híbrida.
¿Qué es edge computing?
Acerque las aplicaciones empresariales a los orígenes de datos, como dispositivos de IoT o servidores periféricos locales, mediante este marco de informática distribuida.
¿Quiere agilizar el despliegue de aplicaciones?
Reflexione sobre la conectividad centrada en las aplicaciones compatible con un entorno DevOps híbrido de varias nubes.
Dé el siguiente paso

Con IBM Cloud Satellite, puede desplegar y ejecutar aplicaciones de forma coherente en todos los entornos locales, de computación periférica y nube pública de cualquier proveedor de nube. Utilice un conjunto común de servicios de nube, que incluye cadenas de herramientas, bases de datos e IA en cualquier ubicación. La solución de nube distribuida y gestionada por IBM Cloud Satellite ofrece servicios de nube, API, políticas de acceso, controles de seguridad y conformidad.

 Obtenga más información y empiece a utilizar IBM Cloud Satellite