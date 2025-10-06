¿Qué es la nube distribuida?

La nube distribuida es un servicio de computación en la nube que le permite ejecutar una infraestructura de nube pública en varias ubicaciones —los centros de datos de su proveedor de nube, los centros de datos de otros proveedores de nube, centros de datos o centros de colocación de terceros y ubicaciones locales— y gestionarlo todo desde un único plano de control.

Con esta distribución de los servicios de nube pública dirigida y gestionada de forma centralizada, su empresa puede desplegar y ejecutar aplicaciones o componentes de aplicaciones individuales en la combinación de ubicaciones y entornos de nube que mejor se adapte a sus requisitos de rendimiento o conformidad con la normativa, por ejemplo. La nube distribuida resuelve las incoherencias operativas y de gestión que pueden ocurrir en los entornos de nube híbrida o multinube.

No obstante, lo más importante quizá sea que la nube distribuida proporciona la base ideal para la computación periférica, que consiste en ejecutar los servidores y las aplicaciones más cerca de donde se crean los datos.

La demanda de nube distribuida y computación periférica se basa principalmente en el Internet de la cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), las telecomunicaciones (empresas de telecomunicaciones) y otras aplicaciones que necesitan procesar ingentes cantidades de datos en tiempo real, pero la nube distribuida también está sirviendo a las empresas para superar los retos de conformidad con las normativas gubernamentales o específicas del sector en materia de privacidad de datos, y, más recientemente, para proporcionar servicios de TI a empleados y usuarios finales que se han redistribuido a causa de la pandemia de la COVID-19.