¿Qué es la nube soberana?

La nube soberana es un tipo de cloud computing que ayuda a las organizaciones a cumplir con las leyes de regiones y países específicos.
A medida que más empresas recurren a soluciones de nube híbrida para ayudarles a lograr sus iniciativas de transformación digital , los entornos de nube (y específicamente la forma en que los usuarios acceden, almacenan y utilizan los datos en ellos) son cada vez más importantes. Con la continua expansión del cloud computing por todo el mundo, los límites geográficos tradicionales, como las fronteras, ya no son suficientes para proteger los datos confidenciales.
Entre en la nube soberana, un concepto que incluye la soberanía de los datos, la soberanía operativa y la soberanía digital. La nube soberana ayuda a las empresas a generar confianza en sus clientes y hacer crecer sus negocios cumpliendo al mismo tiempo con las leyes y regulaciones de las regiones donde operan.
Una nube soberana protege principalmente los datos de los consumidores y las organizaciones. Aunque muchas regulaciones se centran principalmente en proteger la información de identificación personal, o PII, según el sector, la región o el caso de uso comercial, también pueden proteger la propiedad intelectual (PI), el software, los secretos comerciales, la información financiera y mucho más. Dado que las regulaciones en torno a la protección de datos en la nube varían entre países y regiones específicos, no existe una definición única y aceptada de lo que puede proteger una nube soberana. Los enfoques tienden a variar según el sector, la ubicación y la necesidad comercial.
Algunos marcos de nube soberana se ocupan de la residencia de los datos, donde los datos están sujetos a las leyes y regulaciones del país específico donde se almacenan. Otros se ocupan de la soberanía de los datos, en la que los datos almacenados están sujetos a las leyes del país donde se recopilaron. Al final, los enfoques de nube soberana no solo ayudan a las empresas a cumplir con las leyes que rigen sus datos más confidenciales, sino que también les ayudan a mantenerse resilientes.
A medida que las empresas mueven más aplicaciones a la nube, la nube misma se está convirtiendo rápidamente en infraestructura crítica.
El entorno en la nube de una empresa se considera ahora tan importante para su salud como una fábrica, un edificio de oficinas o una valiosa pieza de propiedad intelectual. Además, a medida que los sectores altamente regulados , tanto en lo privado como en lo público , trasladan sus servicios principales a la nube, la necesidad de proteger los datos se está volviendo crucial.
Además, el auge de las tecnologías de uso intensivo de datos, como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML), que dependen de un acceso a datos rápido y seguro, está obligando a las empresas a tomar decisiones más estratégicas en torno a la tecnología en la nube. La IA y, en concreto, la IA generativa, tienen el potencial de impulsar valiosas innovaciones empresariales, pero sin un ecosistema de nube sólido y soberano no pueden despegar.
Las empresas de sectores altamente regulados, como la sanidad y los servicios financieros, se enfrentan a fuertes vientos en contra. Por ejemplo, en Europa, existe una propuesta llamada Esquema Europeo de Certificación de Ciberseguridad en los Servicios en la Nube (EUCS) que unificaría las regulaciones existentes en todos los estados miembros de la Unión Europea y la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) , que tiene como objetivo abordar el riesgo de las TIC y establece normas sobre la gestión de riesgos de las mismas, la notificación de incidentes, las pruebas de resiliencia operativa y la monitorización del riesgo de las TIC por parte de terceros. Las sólidas soluciones de nube soberana ayudan a las empresas a mantenerse al día con los organismos reguladores y la nueva legislación, así como a tomar decisiones más estratégicas en torno al riesgo, los datos y un panorama de amenazas en evolución. Veamos algunos de los beneficios más importantes de la nube soberana empresarial.
Las empresas que están dispuestas a invertir en un sólido marco de nube soberana como parte de un proceso de transformación digital más amplio generalmente obtienen varios beneficios importantes. Desde un mayor control sobre sus datos hasta la mejora de la conectividad, la resiliencia de datos y el rendimiento de las aplicaciones, estas son las cinco razones principales por las que las empresas adoptan un enfoque de nube soberana.
Una sólida infraestructura de nube soberana permite a las empresas controlar dónde se almacenan sus datos (residencia de los datos), como una región o un país, o incluso el centro de datos de un proveedor de servicios en la nube específico.
Las soluciones de nube soberana pueden ayudar a las empresas de todos los tamaños a cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo y a seguir las leyes que cambian rápidamente en torno a los datos y la soberanía digital , independientemente del número de países o regiones diferentes en los que hagan negocios.
La adopción de un enfoque de nube soberana permite a las organizaciones limitar fácilmente el acceso de sus propios empleados, Business Partners e incluso proveedores de servicios en la nube (CSP) a los datos en función de la nacionalidad, la ubicación física y otros factores.
Los CSP que operan ecosistemas de nube soberana ayudan a las empresas a aumentar su resiliencia operativa adoptando un enfoque estratégico que asuma que las perturbaciones son inevitables. Al ofrecer servicios de alta disponibilidad y realizar copias de seguridad de los datos cruciales en la infraestructura soberana, los CSP ayudan a las organizaciones a absorber mejor las perturbaciones y a adaptarse a ellas.
Las principales configuraciones de nube soberana implementan los niveles más sofisticados de seguridad de datos disponibles, garantizando que las aplicaciones, los empleados y los clientes puedan acceder a los datos cuando los necesiten de forma rápida y segura.
Para ser eficaz, la soberanía de la nube debe ofrecer tres resultados cruciales para una empresa: soberanía de datos, soberanía operativa y soberanía digital. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de estos conceptos y por qué son importantes.
El cumplimiento de la soberanía de los datos (la idea de que estos están sujetos a las leyes del país o región donde se generaron) es un requisito fundamental de la mayoría de las soluciones de nube soberana. Una soberanía de datos sólida ayuda a las empresas a proteger los datos de sus clientes frente a ciberataques y otras amenazas, a la vez que garantiza que ninguna persona no autorizada tenga acceso a ellos. Por ejemplo, según la mayoría de los requisitos de soberanía de datos, los CSP no tienen acceso a los datos de los clientes ni siquiera cuando se encuentran en un centro de datos en la nube que ellos gestionan.
Otro aspecto importante de la soberanía de datos es el concepto de residencia de los datos, la noción de que estos están sujetos a las leyes y normativas de la región o país donde se almacenan. Además de cumplir con la protección de datos, las soluciones de nube soberana también deben cumplir con todas las leyes y normativas aplicables sobre residencia de datos.
La soberanía operativa ayuda a garantizar que la infraestructura crucial asociada a las aplicaciones ricas en datos esté siempre activa y accesible. Además, la soberanía operativa ayuda a las empresas a mantener el control sobre sus procesos operativos y detectar ineficiencias. Con un enfoque sólido de la soberanía operativa, incluso si una región en particular se ve afectada por un desastre, una empresa puede garantizar que su infraestructura crítica sea resiliente a través de un plan de continuidad del negocio y recuperación ante desastres (BCDR) o recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) . Por último, la soberanía operativa ayuda a las empresas a cumplir la normativa local que regula la infraestructura necesaria para soportar entornos de nube en una región determinada.
Al igual que la soberanía operativa y de datos , la soberanía digital en la región es un concepto que carece de una única definición universal. A grandes rasgos, es un término general que describe el nivel de control de una organización sobre sus recursos digitales, incluidos datos, software, contenido e infraestructura digital. La soberanía digital es importante para el concepto de nube soberana principalmente en el contexto del gobierna y la transparencia: las empresas que aprovechan el control de accesos sobre sus recursos digitales necesitan establecer reglas sobre quién tiene permisos. Estas normas deben establecerse de forma que sean fácilmente ejecutables, como la política como código, un proceso que permite a las organizaciones gestionar su infraestructura y sus procedimientos de forma repetible.
La transparencia, otro aspecto importante de la soberanía digital, se refiere a la capacidad de una organización para auditar sus procesos y resultados. La transparencia garantiza que las organizaciones puedan ver sus flujos de trabajo operativos más importantes para saber lo que funciona y lo que hay que cambiar.
Cuando se trata de la nube soberana, no existe una solución única para todos. Las empresas pueden querer el mismo resultado de su enfoque de cloud híbrido —transformación digital, por ejemplo—, pero la forma de lograrlo varía según el tamaño, la ubicación, los sectores y los requisitos empresariales. Aquí es donde se hacen evidentes las ventajas de un enfoque basado en el riesgo.
Un enfoque sólido y basado en el riesgo de la nube soberana equilibra el crecimiento (por ejemplo, el potencial de una nueva y fascinante tecnología como la IA generativa) con el riesgo, como el daño a la reputación debido a una vulneración de datos. Para aplicaciones cruciales y datos altamente confidenciales, las empresas pueden querer ejercer un mayor nivel de control que con otras aplicaciones menos importantes. La regulación de precisión, unida a un enfoque basado en normas para las reglas y estándares de gobierno, ayuda a garantizar que las reglas que se establezcan también puedan gestionarse tecnológicamente.
Dependiendo de los requisitos de riesgo en comparación con los de crecimiento de una organización, del tipo de datos que almacenan y de dónde se encuentran esos datos, existen dos opciones para implementar y aplicar políticas de nube soberana : nube pública o distribuida. En la mayoría de los países, las implementaciones de nube pública y multinube ayudan a las organizaciones a implementar sus cargas de trabajo en la nube sin dejar de mantener el control sobre sus datos en una región específica. Una arquitectura de nube pública típica incluye una capa de nube de plataforma, como una plataforma de nube híbrida, que proporciona una implementación de nube estable y consistente.
La segunda opción es el modelo de implementación de nube distribuida, como un proveedor de infraestructura local o un centro de datos local . Estos son atractivos para las empresas que requieren más control sobre su infraestructura y operaciones. Básicamente, un modelo de implementación de nube distribuida le brinda la capacidad de implementar cargas de trabajo y plataformas en cualquier infraestructura de su elección.
A medida que los gobiernos y los ciudadanos de todo el mundo siguen manifestando su preocupación por la soberanía digital, operativa y de los datos, la nube soberana está ayudando a las empresas a garantizar la integridad de sus datos con independencia de dónde desarrollen su actividad.
En los próximos años, la forma en que las empresas recopilen, protejan, almacenen y controlen el acceso a sus datos (especialmente si buscan aprovechar las nuevas tecnologías ricas en datos como la IA y el ML) tendrá enormes implicaciones para su éxito. A la hora de elegir un CSP que les ayude a crear su entorno de nube soberana, es primordial que las empresas comprendan cómo va a almacenar y procesar sus datos confidenciales.
Además, necesitan saber cómo un CSP respalda la resiliencia y los planes para mitigar las interrupciones debidas a ciberataques, desastres naturales y otras amenazas. Por último, las empresas que deseen aprovechar un marco de nube soberana deben asegurarse de que la estrategia global de nube de su CSP elegido se alinea con las leyes de los países o regiones en los que operan o podrían enfrentarse a multas o sanciones perjudiciales.
Estas son algunas consideraciones importantes que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un CSP para una arquitectura de nube soberana:
Gobierno de datos: el enfoque de un CSP para el gobierno de datos es crucial. Demuestra que cuentan con las políticas y los procedimientos adecuados para gestionar con éxito sus datos y aplicar las restricciones necesarias en torno a ellos. También deben ser capaces de proporcionar auditorías periódicas que demuestren que se siguen las directrices que han establecido.
Acuerdos de nivel de servicio (SLA): un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un CSP que describa un entorno de nube soberana no debería diferir mucho de uno que describa un entorno de nube pública o privada. Al igual que las nubes públicas y privadas, las tres áreas más importantes que hay que examinar son el control (gestión de la nube), la disponibilidad y el rendimiento.
Cumplimiento: los CSP que implementan marcos de nube soberana deben tener un alto nivel de experiencia en las leyes en materia de datos de las regiones en las que operan, así como un conocimiento profundo del cambiante panorama de la soberanía y el cumplimiento de los datos. Los proveedores y los clientes comparten la responsabilidad de mantenerse al día con las nuevas regulaciones y desarrollar estrategias para hacerles frente.
Cifrado de datos: cuando se trata de privacidad y soberanía de datos , es importante lograr la confidencialidad de los mismos. Los CSP deben proporcionar mecanismos para que las organizaciones cifren sus datos y los gestionen mediante claves criptográficas. En esencia, esto significa alterar los datos para convertirlos en un contenido cifrado que solo puede ser descifrado por alguien con los permisos y la clave adecuados. La garantía de un acceso exclusivo a esas claves de cifrado proporciona a las empresas una seguridad y un control técnicos completos sobre quién puede acceder a sus datos en un momento dado.
Resiliencia: por último, cuando algo va mal, necesita tener un plan que le ayude a recuperarse con rapidez. Considere solo los CSP con antecedentes de ayudar a los clientes con esfuerzos de resiliencia y recuperación en países o regiones relevantes. Todas las implementaciones de nube soberana deben tener incorporadas capacidades de recuperación y conmutación por error adaptadas a cada área de cumplimiento específica en la que se almacenen los datos.
