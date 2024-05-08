¿Qué es la nube soberana?

Gobierno de datos: el enfoque de un CSP para el gobierno de datos es crucial. Demuestra que cuentan con las políticas y los procedimientos adecuados para gestionar con éxito sus datos y aplicar las restricciones necesarias en torno a ellos. También deben ser capaces de proporcionar auditorías periódicas que demuestren que se siguen las directrices que han establecido.

Acuerdos de nivel de servicio (SLA): un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un CSP que describa un entorno de nube soberana no debería diferir mucho de uno que describa un entorno de nube pública o privada. Al igual que las nubes públicas y privadas, las tres áreas más importantes que hay que examinar son el control (gestión de la nube), la disponibilidad y el rendimiento.

Cumplimiento: los CSP que implementan marcos de nube soberana deben tener un alto nivel de experiencia en las leyes en materia de datos de las regiones en las que operan, así como un conocimiento profundo del cambiante panorama de la soberanía y el cumplimiento de los datos. Los proveedores y los clientes comparten la responsabilidad de mantenerse al día con las nuevas regulaciones y desarrollar estrategias para hacerles frente.

Cifrado de datos: cuando se trata de privacidad y soberanía de datos , es importante lograr la confidencialidad de los mismos. Los CSP deben proporcionar mecanismos para que las organizaciones cifren sus datos y los gestionen mediante claves criptográficas. En esencia, esto significa alterar los datos para convertirlos en un contenido cifrado que solo puede ser descifrado por alguien con los permisos y la clave adecuados. La garantía de un acceso exclusivo a esas claves de cifrado proporciona a las empresas una seguridad y un control técnicos completos sobre quién puede acceder a sus datos en un momento dado.

Resiliencia: por último, cuando algo va mal, necesita tener un plan que le ayude a recuperarse con rapidez. Considere solo los CSP con antecedentes de ayudar a los clientes con esfuerzos de resiliencia y recuperación en países o regiones relevantes. Todas las implementaciones de nube soberana deben tener incorporadas capacidades de recuperación y conmutación por error adaptadas a cada área de cumplimiento específica en la que se almacenen los datos.