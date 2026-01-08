¿Qué es el almacenamiento de IA?

Las empresas están modernizando su infraestructura de almacenamiento de datos para aprovechar el potencial empresarial de la IA, el ML y el análisis avanzado. Sin embargo, se enfrentan al desafío de los datos y las cargas de trabajo distribuidos en varias regiones, el aumento del tiempo necesario para el entrenamiento de la IA y la inferencia de las cargas de trabajo. A estos problemas se suma el coste y la escasez de recursos bajo demanda, como las unidades de procesamiento gráfico (GPU).

Según un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), el 62 % de los ejecutivos esperan utilizar la IA en sus organizaciones en un plazo de tres años. Sin embargo, solo el 8 % afirmaron que su infraestructura de TI satisface todas sus necesidades de IA.

De cara al futuro, solo el 42 % de los encuestados cree que esta infraestructura puede gestionar los volúmenes de datos y las demandas de cálculo de los modelos de IA avanzados. Del mismo modo, solo el 46 % esperan que admita la inferencia en tiempo real a escala.

Las cargas de trabajo de la IA requieren sistemas que puedan reducir los cuellos de botella del procesamiento de datos, que ralentizan el entrenamiento, el fine-tuning y la inferencia de los modelos. También necesitan sistemas de almacenamiento escalables para manejar conjuntos de datos cada vez mayores, en particular los asociados con la IA generativa y las cargas de trabajo de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM).

Para satisfacer estas demandas, el almacenamiento de IA puede integrarse de manera fluida con marcos de código abierto y propietarios de ML y deep learning a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). Esta capacidad acelera el entrenamiento de LLM, el desarrollo de modelos y la mejora el rendimiento general en todo el sistema de IA.

Para obtener más información, consulte: “Infraestructura para IA: por qué es importante el almacenamiento”.