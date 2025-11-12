¿Qué es la memoria flash NAND?

El término “NAND” combina “NOT” y “AND”, haciendo referencia a la puerta lógica que controla la estructura interna de una celda NAND.

Además de su alta densidad de almacenamiento y su naturaleza no volátil, la memoria flash NAND destaca por su rápida velocidad de transferencia de datos, su durabilidad y su bajo consumo energético. Estas características han convertido a la memoria flash NAND en la solución dominante de almacenamiento para la electrónica personal cotidiana, desde móviles hasta cámaras digitales, consolas de videojuegos y tablets.

A nivel empresarial e industrial, los ejemplos de uso de NAND incluyen centros de datos, sistemas integrados de automóviles, equipos de imágenes médicas e infraestructura de telecomunicaciones.

Impulsado por una creciente demanda de almacenamiento de datos en aplicaciones de consumo y empresariales, se espera que el tamaño del mercado de memoria flash NAND crezca de 55 730 millones de dólares en 2025 a 72 600 millones de dólares en 2030. Este crecimiento refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,43 % durante el período1. El crecimiento se ve impulsado por la inversión en infraestructura de IA, el aumento de la adopción de SSD en los dispositivos electrónicos de consumo y la tecnología de chips 3D que reduce los costes de almacenamiento.

La memoria flash NAND también está desempeñando un papel fundamental en la adopción de la IA generativa a nivel empresarial. Las aplicaciones de IA generativa requieren enormes cantidades de almacenamiento para datos y contenidos de entrenamiento, incluidos texto, imágenes y vídeos, que se almacenan en SSD con chips de memoria flash NAND.