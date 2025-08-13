¿Qué es una all flash array?

Una matriz all flash array (AFA) es un tipo de sistema de almacenamiento de datos externo que utiliza exclusivamente soportes de hardware de memoria flash (es decir, unidades de estado solido (SSD)) para el almacenamiento persistente de datos. La AFA también se denomina sistema de disco de almacenamiento de estado sólido o matriz de estado sólido (SSA).

A diferencia de las unidades de disco duro (HDD) de disco giratorio, las SSD no contienen piezas móviles y ofrecen una mayor velocidad y durabilidad. En comparación con los discos duros solos, los sistemas de almacenamiento all flash (compuestos por SSD o sistemas híbridos compuestos por SSD y HDD) permiten un acceso a datos más rápido a la vez que mejoran las velocidades de procesamiento y reducen la carga de la CPU.

El almacenamiento flash varía tanto en capacidad de almacenamiento como en factor de forma. Algunas unidades SSD, como las que se encuentran en las unidades flash USB, son más pequeñas que una moneda de diez centavos. Y aunque los primeros SSD solo podían contener una pequeña cantidad de datos, a medida que la tecnología avanzaba de acuerdo con la Ley de Moore, esa capacidad de almacenamiento se multiplicó.

Hoy en día, gracias a la tecnología SSD, puede tener un terabyte de datos (o más) en la punta de su dedo. Debido a su tamaño compacto y su fabricación robusta de estado sólido, las SSD están omnipresentes en dispositivos electrónicos como ordenadores portátiles, tablets, móviles y videoconsolas.

Más allá de las aplicaciones de consumo, las SSD y las AFA también han tenido un impacto revolucionario en el almacenamiento empresarial. Tradicionalmente, los centros de datos de las organizaciones se han basado en discos duros configurados como almacenamiento adjunto de red (NAS) o redes de área de almacenamiento (SAN), o ambos, para el almacenamiento y la recuperación de datos. Hasta que los avances en el almacenamiento de estado sólido convirtieron las matrices all flash array en una alternativa rentable y dieron paso a varias mejoras de rendimiento adecuadas para aplicaciones de alto rendimiento.

Las unidades de estado sólido suelen ser preferibles a las unidades de disco duro. Sin embargo, las matrices híbridas que configuran SSD y HDD dentro del mismo chasis permiten a los proveedores actualizar los sistemas existentes reemplazando solo una parte de los medios fijos con flash. En la actualidad, las AFA o matrices híbridas son la principal opción para soluciones NAS y SAN a escala.