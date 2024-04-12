¿Qué es fintech?

Los productos y servicios de fintech se suelen dividir en cinco categorías según los tipos de funcionalidad que brindan:

Bancos digitales: los bancos son uno de los componentes más cruciales de cualquier sistema financiero, por lo que la digitalización de sus productos y servicios ha tenido grandes repercusiones tanto para los consumidores como para las empresas. Los bancos fintech han influido enormemente en el viaje digital del sector financiero con innovaciones como la mejora de la verificación de los usuarios, los libros de contabilidad (como blockchain) que permiten transacciones complejas y multipartitas, y empresas emergentes disruptivas (como VaroOffer) que ofrecen sus servicios totalmente en línea o a través de una aplicación.

Pagos digitales: si ha pedido café, ha comprado un producto en Amazon o se ha suscrito a un servicio de streaming recientemente, su transacción ha sido impulsada por la fintech. La fintech sustenta todas las soluciones de pago digitales y móviles al conectar de forma segura las cuentas bancarias con el dispositivo digital que elija el cliente. A nivel empresarial, la Fintech ayuda a las empresas con una amplia gama de tareas, como la nómina, los impuestos, la contabilidad y más.

Finanzas personales: las finanzas personales, también conocidas como gestión de finanzas personales (PFM), son un término que abarca servicios como crear un presupuesto, ahorrar dinero y planificar la jubilación. Muchas startups de fintech, como Dave y WealthSimple, educan a las personas sobre su dinero y les brindan herramientas sencillas para ayudarlas a alcanzar sus objetivos financieros.

Invertir: los productos y servicios de tecnología financiera están en todo el sector de la gestión patrimonial. Los más populares, como RobinHood y Atom Finance, ofrecen a los clientes formas de negociar acciones directamente desde su teléfono.

Préstamos: antes, los clientes que querían pedir una hipoteca o comprar un coche a crédito tenían que entrar físicamente en el local de un banco, reunirse con un especialista en préstamos, rellenar papeleo y esperar. Ahora, las empresas de fintech como Rocket Mortgage y SoFi permiten a los clientes solicitar préstamos y créditos respondiendo algunas preguntas sencillas en su teléfono y luego informarles en cuestión de horas o incluso minutos si han sido aprobados.