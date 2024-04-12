¿Qué es fintech?

Publicado: 20 de febrero de 2024
Colaboradores: Mesh Flinders, Ian Smalley
Fintech, o tecnología financiera, es un término que describe las aplicaciones móviles, el software y otras tecnologías que permiten a los usuarios y a las empresas acceder y gestionar sus finanzas digitalmente.
También se utiliza indistintamente con el término startup de fintech, que se refiere a una empresa cuya capacidad principal está en el desarrollo y/o entrega de productos y servicios fintech.
A medida que los teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales han ganado popularidad, los casos de uso de fintech han aumentado constantemente. Hoy en día, las aplicaciones móviles populares ayudan a las personas a establecer metas financieras, solicitar hipotecas, declarar impuestos y mucho, mucho más. A nivel empresarial, las empresas de todo el sector financiero buscan constantemente formas de implementar fintech para aumentar sus capacidades y ofrecer más productos y servicios a sus clientes.
La evolución del término
El término "fintech", una combinación de las palabras "finanzas" y "tecnología" en inglés, fue utilizado inicialmente por los bancos para describir la tecnología que les ayudaba a rastrear y administrar las cuentas de sus clientes. Sin embargo, en los últimos cinco años, el término ha cambiado para incluir más servicios relacionados con el consumidor, como aplicaciones y software que se utilizan para crear presupuestos, realizar un seguimiento de los gastos y comprar y vender acciones. Hoy en día, el término fintech se puede utilizar para describir tecnologías, servicios y empresas del sector financiero que se centran en una variedad de capacidades, incluida la banca minorista, la educación financiera, la recaudación de fondos, las criptomonedas, la gestión de inversiones y más.
A medida que los teléfonos inteligentes se han infiltrado en más y más áreas de nuestras vidas, muchas industrias han sentido la presión de digitalizar más de sus capacidades y servicios. Desde aplicaciones de transporte y refrigeradores que saben cuándo se queda sin leche, hasta aulas virtuales y chatbots, la digitalización está en todas partes. Fintech es solo otro ejemplo de un sector (el sector financiero) que avanza constantemente hacia la era digital.
En lo que respecta a la digitalización, los bancos y las instituciones financieras empezaron poco a poco, con la automatización y digitalización de procesos que se habían hecho manualmente durante años. La posibilidad de abrir una nueva cuenta, realizar una transferencia de dinero y pagar bienes y servicios en línea fueron algunos de los primeros avances. Hoy en día, el ritmo de la innovación ha aumentado hasta el punto de que algunos bancos no tienen ninguna infraestructura física. Los bancos digitales (o neobancos, como se les llama comúnmente) ofrecen opciones de banca digital y sin comisiones para los clientes que no necesitan una ubicación física.
Fintech también ha ayudado a expandir la banca a comunidades tradicionalmente desatendidas. Por ejemplo, según un informe de Brookings Institution (enlace externo a ibm.com), más del 90 % de los consumidores hispanos utilizan fintech, junto con el 88 por ciento de los afroamericanos y el 79–% de los consumidores asiáticos.
Fintech también ha desempeñado un papel importante en el impulso del crecimiento, permitiendo a las instituciones financieras ofrecer ciertos servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el uso de chatbots, en lugar de empleados físicos. Esto ayuda a reducir los gastos generales y, al mismo tiempo, brinda a los clientes acceso a servicios cruciales durante todo el día en lugar de solo durante las horas bancarias tradicionales.
Los productos y servicios fintech brindan muchos beneficios tangibles tanto a los consumidores como a las empresas. Para los consumidores, el fintech ha traído innovaciones en el espacio de los pagos digitales, así como nuevas formas de administrar y optimizar las finanzas personales. A nivel empresarial, el fintech ayuda a automatizar y agilizar los procesos empresariales y a acelerar la entrega de los nuevos productos digitales a manos de los clientes. He aquí los tres principales beneficios para cada público, empezando por los consumidores.
1. Acceso ininterrumpido a las finanzas: una de las mayores ventajas de los productos fintech para los consumidores es el acceso a sus finanzas las 24 horas del día. Ya sea negociar acciones, transferir dinero o hacer una compra de última hora, la tecnología financiera permite a los usuarios realizar transacciones financieras cuando y como lo necesiten.
2. Transacciones altamente seguras: a medida que aumentan las leyes y normativas en torno a las fintech, también lo hacen los requisitos de seguridad que deben seguir las aplicaciones fintech para que se les permita entrar en el mercado. Además de minimizar el robo físico o la pérdida de una tarjeta de crédito o dinero en efectivo, la tecnología financiera ofrece a los clientes sólidas soluciones de ciberseguridad que les protegen de los hackers. La tecnología blockchain, por ejemplo, es una innovación fintech relativamente nueva que utiliza un libro de contabilidad distribuido para garantizar la validez de transacciones complejas, multipartitas y en línea.
3. Mayor acceso al crédito: los préstamos digitales (el proceso de solicitar y recibir fondos mediante un proceso digital) están creciendo rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de hasta un 16,7 %, según Allied Market Research (enlace externo a ibm.com). Las soluciones fintech hacen posible que más prestatarios accedan a un grupo más amplio de prestamistas digitalmente de lo que podrían hacerlo a través de los canales tradicionales de servicios financieros. Algunas startups de fintech incluso ofrecen crédito a personas con calificaciones crediticias deficientes o inexistentes.
1. Mejora de los procesos empresariales: las capacidades de fintech han ayudado a agilizar los procesos empresariales al permitir la automatización de tareas mundanas asociadas a los servicios bancarios. Además, las empresas que operan aplicaciones fintech han visto cómo sus procesos de transacción e inversión se aceleran significativamente cuando sus clientes tienen acceso a sus cuentas las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de aplicaciones móviles.
2. Reducción del tiempo de comercialización de nuevos productos: lanzar nuevos servicios y capacidades en respuesta a la demanda de los clientes es mucho más fácil para las instituciones financieras que han realizado inversiones en fintech. Dadas las decenas de miles de nuevas startups de fintech que innovan en el espacio, a menudo ya hay productos disponibles en el mercado, sin necesidad de infraestructura adicional, cuando surge una nueva necesidad del cliente.
3. Mejor retención de clientes: las empresas que utilizan fintech de manera inteligente pueden brindar a sus clientes una experiencia digital agradable y altamente personalizada que refleja aplicaciones populares de otros sectores como Netflix y Amazon, lo que aumenta la probabilidad de que permanezcan leales y continúen usando sus productos y servicios.
Casi todas las fintech se entregan a los usuarios en forma de una aplicación que se puede descargar y utilizar fácilmente con un teléfono inteligente, tablet o PC. Hay muchos tipos diferentes de aplicaciones fintech, pero todas se basan en la misma tecnología subyacente: una combinación de interfaces de programación de aplicaciones (API), aplicaciones móviles y servicios basados en la web.
API: las aplicaciones fintech dependen de API codificadas específicamente para conectar de forma segura las cuentas bancarias y otros datos financieros altamente sensibles pertenecientes a los clientes. Las API financieras permiten el intercambio de datos financieros, la transferencia de fondos, la verificación y otras funcionalidades cruciales que hacen posible la banca digital.
Aplicaciones móviles: las aplicaciones de banca móvil de fintech son las puertas digitales a través de las que los clientes acceden a sus fondos y realizan las transacciones que desean. Aunque las aplicaciones de tecnología financiera deben ser seguras para evitar intentos de fraude o que se pongan en peligro los datos de los clientes, también deben ofrecer una experiencia de usuario ágil y fluida para seguir siendo competitivas.
Servicios basados en la web: La mayoría de las ofertas de tecnología financiera tienen algún tipo de presencia basada en la web además de una aplicación. Esto permite a los clientes acceder a sus cuentas a través de un inicio de sesión en línea en un navegador web.
Los productos y servicios de fintech se suelen dividir en cinco categorías según los tipos de funcionalidad que brindan:
Bancos digitales: los bancos son uno de los componentes más cruciales de cualquier sistema financiero, por lo que la digitalización de sus productos y servicios ha tenido grandes repercusiones tanto para los consumidores como para las empresas. Los bancos fintech han influido enormemente en el viaje digital del sector financiero con innovaciones como la mejora de la verificación de los usuarios, los libros de contabilidad (como blockchain) que permiten transacciones complejas y multipartitas, y empresas emergentes disruptivas (como VaroOffer) que ofrecen sus servicios totalmente en línea o a través de una aplicación.
Pagos digitales: si ha pedido café, ha comprado un producto en Amazon o se ha suscrito a un servicio de streaming recientemente, su transacción ha sido impulsada por la fintech. La fintech sustenta todas las soluciones de pago digitales y móviles al conectar de forma segura las cuentas bancarias con el dispositivo digital que elija el cliente. A nivel empresarial, la Fintech ayuda a las empresas con una amplia gama de tareas, como la nómina, los impuestos, la contabilidad y más.
Finanzas personales: las finanzas personales, también conocidas como gestión de finanzas personales (PFM), son un término que abarca servicios como crear un presupuesto, ahorrar dinero y planificar la jubilación. Muchas startups de fintech, como Dave y WealthSimple, educan a las personas sobre su dinero y les brindan herramientas sencillas para ayudarlas a alcanzar sus objetivos financieros.
Invertir: los productos y servicios de tecnología financiera están en todo el sector de la gestión patrimonial. Los más populares, como RobinHood y Atom Finance, ofrecen a los clientes formas de negociar acciones directamente desde su teléfono.
Préstamos: antes, los clientes que querían pedir una hipoteca o comprar un coche a crédito tenían que entrar físicamente en el local de un banco, reunirse con un especialista en préstamos, rellenar papeleo y esperar. Ahora, las empresas de fintech como Rocket Mortgage y SoFi permiten a los clientes solicitar préstamos y créditos respondiendo algunas preguntas sencillas en su teléfono y luego informarles en cuestión de horas o incluso minutos si han sido aprobados.
Como muchas otros sectores, el auge de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML), están teniendo una gran influencia en las fintech. Para los clientes, las aplicaciones de "aprendizaje" impulsadas por la IA y el ML les ayudan a tomar decisiones más inteligentes sobre las compras y les muestran cómo todo lo que compran afecta a sus objetivos financieros a largo plazo.
Desde el punto de vista empresarial, la IA en las finanzas utiliza algoritmos avanzados y ML para analizar datos, automatizar tareas y mejorar la toma de decisiones de las instituciones financieras. Además, los chatbots impulsados por IA, como ChatGPT, están desempeñando un papel importante para ayudar a los bancos a satisfacer mejor las necesidades básicas de sus clientes, al tiempo que eliminan el costo de emplear centros de servicio al cliente completos o sucursales locales.
Dada la naturaleza sensible de la información que las instituciones financieras recopilan de sus clientes, el sector financiero, no solo específicamente fintech, es una de las más regulados del mundo. En EE. UU., el Departamento del Tesoro ve que la fintech genera muchos riesgos nuevos (enlace externo a ibm.com) para los clientes bancarios junto con los servicios añadidos que proporciona.
Además de estas preocupaciones y de gran parte de la nueva regulación en el sector, están las preocupaciones sobre la protección de los datos y las transacciones seguras. El auge de las criptomonedas, como Bitcoin, presenta otra área de aprensión, ya que muchos nuevos productos y servicios de fintech buscan aprovechar el interés de los clientes en ellos.
Como una de las áreas más en boga de todo el sector de los servicios financieros en los últimos años, los casos de uso de las fintech crecen día a día. Según Statista (enlace externo a ibm.com), sólo en Norteamérica había más de 13 000 empresas de fintech en enero de 2024, al menos 1500 más que el año anterior. He aquí algunos ejemplos de los tipos más populares de productos fintech que las empresas están construyendo.
Algunas de las aplicaciones más utilizadas en el sector de las fintech permiten realizar transacciones financieras de forma segura con un smartphone o dispositivo móvil. Entre los ejemplos de aplicaciones de pago digitales se incluyen los productos estrella ofrecidos por las populares empresas de fintech PayPal,–Square y Venmo, así como algunos proveedores de servicios de fintech menos conocidos, como Zelle y CashApp.
Las aplicaciones fintech como Robinhood ayudan a millones de personas en todo el mundo a acceder a un asesoramiento financiero sólido y a comprar y negociar acciones todos los días usando solo sus teléfonos. Desde fondos cotizados en bolsa (ETF) hasta criptomonedas, no hay límite para los tipos de inversiones que los clientes pueden realizar utilizando estas aplicaciones.
Un robo-asesor es una plataforma en línea relativamente económica que utiliza software y algoritmos de inversión para ayudar a los clientes a gestionar sus carteras de inversión. A diferencia de las aplicaciones de inversión, los robo-asesores están automatizados para observar el mercado y reequilibrar las carteras según sea necesario.
Las aplicaciones PFM como Mint y You Need a Budget (YNAB) ayudan a los clientes con tareas financieras menos complejas, pero no menos importantes, como comprar comestibles, presupuestar y ahorrar.
Las aplicaciones de préstamos P2P, o simplemente aplicaciones de préstamos entre particulares , son aplicaciones que permiten a los clientes solicitar préstamos para pequeñas empresas a una gama más amplia de prestamistas que un banco tradicional. Algunas de las aplicaciones P2P más populares, como LendingClub, permiten a las personas conceder micropréstamos a pequeñas y medianas empresas de su elección, lo que agrega diversidad y flexibilidad al entorno de préstamos previamente estático.
Las aplicaciones de criptomonedas, o simplemente cripto apps, abren el mundo del comercio de criptomonedas a los particulares, permitiéndoles crear billeteras digitales de diferentes tipos de monedas digitales como Bitcoin y tokens no fungibles (NFT).
Obtenga más información sobre FinOps, el software y las soluciones diseñadas para ayudar a administrar la economía variable de la infraestructura en la nube e impulsar tanto la colaboración como la optimización de costes en la nube.
Descubra formas de modernizar la banca y los pagos básicos y de construir bases digitales resistentes que soporten la disrupción.
Encuentre nuevas formas de innovar en un panorama financiero emergente con soluciones y servicios tecnológicos escalables.
IBM Cloud for Financial Services es la primera nube de su tipo, diseñada para proteger incluso los datos más sensibles y las cargas de trabajo de IA que impulsan los productos fintech. Con seguridad y controles integrados informados por la industria, IBM Cloud for Financial Services ayuda a las empresas a optimizar su infraestructura y cumplimiento para que puedan centrarse en lo que más importa: ofrecer valor a los clientes.