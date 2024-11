¿Qué es la memoria flash?

Al igual que su homóloga NAND, el nombre de la memoria flash NOR es una combinación de dos palabras: "NOT" y “OR”, una referencia al tipo de puerta lógica que controla los circuitos internos de la célula NOR.

En la memoria flash NOR, las celdas de memoria están conectadas en paralelo a líneas de bits. Esto permite que puedan leerse y programarse individualmente. Un extremo de cada celda de memoria está conectado a tierra y el otro extremo a una línea de bits.

Las principales ventajas de NOR son su velocidad de lectura, un alto número de posibles reescrituras y su capacidad para acomodar datos de acceso aleatorio. Esto hace que las puertas NOR sean perfectas para su uso en sistemas de semáforos municipales, automatización industrial, sistemas de alarma, diseño de circuitos digitales y dispositivos electrónicos. Otra ventaja clave de NOR flash es el hecho de que los dispositivos NOR pueden gestionar tanto el almacenamiento de datos como la ejecución de código con un solo dispositivo cuando se utiliza NOR flash.

En cuanto a sus desventajas, la memoria flash NOR emplea un tamaño de celda mayor. Esto da como resultado velocidades de escritura y borrado más lentas que la memoria flash NAND.

Siga leyendo para conocer más diferencias entre los dos tipos de memoria flash.