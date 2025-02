¿Qué es la infraestructura de IA?

El ML es un área de enfoque de la IA que utiliza datos y algoritmos para imitar la forma en que los humanos aprenden, lo que mejora la precisión de sus respuestas con el tiempo. El ML se basa en un proceso de decisión para hacer una predicción o clasificar información, una función de error que evalúa la precisión de su trabajo y un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) y un proceso de optimización de modelos que reduce las discrepancias entre los ejemplos conocidos y las estimaciones del modelo. Un algoritmo de ML repite este proceso de "evaluar y optimizar" hasta alcanzar un umbral de precisión definido para el modelo.



