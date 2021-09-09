Cinco buenas prácticas para mejorar el cumplimiento de las normativas y estándares de IA

En la última década, el valor de la inteligencia artificial (IA) ha quedado demostrado en muchos sectores. Estas tendencias han aumentado el interés de muchas organizaciones por las tecnologías de IA, no solo para agilizar las operaciones empresariales, sino también para obtener una ventaja competitiva.

Sin embargo, la implementación y el uso de la IA para respaldar las operaciones empresariales pueden presentar riesgos significativos para las personas, los grupos e incluso la sociedad, si no se gestionan de acuerdo con principios y prácticas claros, como los representados en conjuntos particulares de normas autoritativas. Esa gestión mitigaría la posibilidad de que la IA pudiera vulnerar los derechos fundamentales de los individuos y grupos sometidos a ella. Por ejemplo, evaluar los currículums de los posibles candidatos a un empleo mediante una IA sesgada hacia géneros o etnias específicos sería claramente inaceptable.

Las reglas autoritativas vienen en diferentes formas y tienen diversos dominios de aplicación. Pueden ser:

Leyes y regulaciones del gobierno, como la nueva Ley de Entrevistas en Vídeo por Inteligencia Artificial de Illinois.

Normas internacionales, como las que están desarrollando los grupos de trabajo sobre IA de la ISO, o normas centradas en la tecnología, como las normas del IEEE para la IA.

Normas organizativas internas basadas en principios, políticas o procedimientos.

Por lo tanto, para escalar la implementación y el uso de la IA, las organizaciones deben establecer un programa de gestión de cumplimiento, uno que aborde los requisitos relevantes de las normas autorizadas de IA aplicables. Un programa de este tipo construye barreras en torno al uso de la IA para que sea coherente con los principios y valores de la organización, así como con las expectativas y demandas de las partes interesadas.