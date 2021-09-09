Cinco buenas prácticas para mejorar el cumplimiento de las normativas y estándares de IA

En la última década, el valor de la inteligencia artificial (IA) ha quedado demostrado en muchos sectores. Estas tendencias han aumentado el interés de muchas organizaciones por las tecnologías de IA, no solo para agilizar las operaciones empresariales, sino también para obtener una ventaja competitiva.
Sin embargo, la implementación y el uso de la IA para respaldar las operaciones empresariales pueden presentar riesgos significativos para las personas, los grupos e incluso la sociedad, si no se gestionan de acuerdo con principios y prácticas claros, como los representados en conjuntos particulares de normas autoritativas. Esa gestión mitigaría la posibilidad de que la IA pudiera vulnerar los derechos fundamentales de los individuos y grupos sometidos a ella. Por ejemplo, evaluar los currículums de los posibles candidatos a un empleo mediante una IA sesgada hacia géneros o etnias específicos sería claramente inaceptable.
Las reglas autoritativas vienen en diferentes formas y tienen diversos dominios de aplicación. Pueden ser:
Por lo tanto, para escalar la implementación y el uso de la IA, las organizaciones deben establecer un programa de gestión de cumplimiento, uno que aborde los requisitos relevantes de las normas autorizadas de IA aplicables. Un programa de este tipo construye barreras en torno al uso de la IA para que sea coherente con los principios y valores de la organización, así como con las expectativas y demandas de las partes interesadas.
La complejidad y la naturaleza cambiante de las reglas autoritativas que debe seguir una organización pueden ser abrumadoras. Además, la introducción de nuevas normas de IA puede repercutir negativamente en el estado de cumplimiento de algunas normas preexistentes. Por tanto, es más eficaz para la organización gestionar el cumplimiento de la IA de forma sistémica para permitir un enfoque de cumplimiento coherente en toda la organización y aprovechar los controles adecuados para cumplir con los requisitos aplicables.
Las actualizaciones de las reglas autorizadas existentes en IA y la aparición de nuevas pueden requerir cambios significativos en la forma en que una organización ha configurado su programa de cumplimiento y sus controles. Además, la adaptación a los nuevos requisitos de la IA puede introducir un nivel de complejidad que esté más allá de lo que la organización ha estado preparada para asumir.
Para adaptarse eficazmente a estos cambios, las organizaciones deben supervisar de forma proactiva el desarrollo y la modificación de las normas autorizadas de IA pertinentes.
Cuando una organización está sujeta a varias normas autoritativas de IA, a menudo es difícil reducir el conjunto completo de requisitos de IA que deben abordarse en un contexto específico. Esto se debe a que el mapeo de los requisitos de las normas autorizadas de IA que son emitidas por diferentes fuentes para diferentes jurisdicciones es una tarea compleja que cruza varias áreas de especialización (por ejemplo, IA, privacidad, seguridad).
Utilizando recursos internos o externalizados de terceros, como IBM Promontory Services, las organizaciones pueden trazar requisitos comunes de IA que deben cumplirse de forma coherente y otros complementarios que pueden abordarse según sea necesario.
Un enfoque eficaz de gestión del cumplimiento de la IA incluye una comunicación clara de las medidas prácticas correctas para alcanzar los objetivos de cumplimiento de la IA.
Las organizaciones deberían desarrollar actividades adecuadas de habilitación de procesos y educación para ayudar a los empleados a comprender los objetivos de cumplimiento de la IA de su organización, su papel en el cumplimiento de dichos objetivos, así como cómo proceder en la práctica.
Es crítico imponer el cumplimiento de la IA, utilizando las medidas técnicas y organizativas pertinentes.
Un enfoque positivo de cumplimiento normativo, basado en promover la confianza y la transparencia en lugar de sobrevalorar la verificación, suele ser más eficaz porque permite a la organización contar con el apoyo total de sus empleados para cumplir con los objetivos de cumplimiento de la IA.
La tecnología desempeña un papel importante a la hora de respaldar un programa eficaz de cumplimiento de la IA. Por ejemplo, puede ayudar a:
Con un programa eficaz de cumplimiento de IA, patrocinado por la dirección y respaldado por los empleados, las empresas pueden lograr el cumplimiento necesario para infundir una IA fiable en toda la empresa.
