En el mundo de la tecnología y más allá, todos los días se descubren nuevas aplicaciones 5G. Desde coches sin conductor hasta ciudades, granjas e incluso experiencias de compra más inteligentes, el último estándar de redes inalámbricas está a punto de transformar la manera en que interactuamos con la información, los dispositivos y entre nosotros. ¿Qué mejor momento para analizar más de cerca cómo los humanos utilizan el 5G para transformar su mundo?
5G (tecnología móvil de quinta generación) es el estándar más reciente para redes celulares. Al igual que sus predecesores, 3G, 4G y 4G LTE, la tecnología 5G utiliza ondas de radio para la transmisión de datos. Sin embargo, gracias a las mejoras significativas en latencia, caudal y ancho de banda, la 5G es capaz de alcanzar velocidades de descarga y subida más rápidas que las redes anteriores.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Desde su lanzamiento en 2019, la tecnología de banda ancha 5G ha sido aclamada como una tecnología innovadora con importantes implicaciones tanto para los consumidores como para las empresas. Principalmente, esto se debe a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos que generan los complejos dispositivos que utilizan sus redes.
A medida que la tecnología móvil se ha expandido a lo largo de los años, el número de datos que los usuarios generan cada día ha aumentado exponencialmente. En la actualidad, otras tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y el machine learning (ML) requieren velocidades más rápidas para funcionar que las que ofrecen las redes 3G y 4G. Introduzca el 5G, con sus capacidades de transferencia rápida de datos que permiten que las nuevas tecnologías funcionen de la manera para la que fueron diseñadas.
Estas son algunas de las principales diferencias entre las redes inalámbricas 5G y las anteriores.
Como todas las redes inalámbricas, las redes 5G están separadas en zonas geográficas que se conocen como celdas. Dentro de cada celda, los dispositivos inalámbricos, como smartphones, PC y dispositivos IoT, se conectan a Internet a través de ondas de radio que se transmiten entre una antena y una estación base. La tecnología que sustenta el 5G es esencialmente la misma que en las redes 3G y 4G. Pero debido a su menor latencia, las redes 5G son capaces de ofrecer velocidades de descarga más rápidas, en algunos casos de hasta 10 gigabits por segundo (Gbps).
A medida que se construyen más y más dispositivos para velocidades 5G, crece la demanda de conectividad 5G. Hoy en día, muchos proveedores de servicios de Internet (ISP) populares, como Verizon, Google y AT&T, ofrecen redes 5G a hogares y empresas. Según Statista, más de 200 millones de hogares y empresas ya lo han adquirido y se espera que esa cifra al menos se duplique para 2028.
Echemos un vistazo a tres áreas de mejora tecnológica que han hecho que el 5G sea tan único.
El estándar 5G NR (New Radio) para redes celulares define la especificación de la próxima generación de tecnología de acceso de radio (RAT) para todas las redes móviles 5G. El despliegue de 5G comenzó en 2018 con una iniciativa global conocida como el Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3FPP). La iniciativa definió un nuevo conjunto de estándares para dirigir el diseño de dispositivos y aplicaciones para su uso en redes 5G.
La iniciativa fue un éxito y las redes 5G crecieron rápidamente en los años siguientes. En la actualidad, el 45 % de las redes de todo el mundo son compatibles con 5G, y se prevé que esa cifra aumente hasta el 85 % a finales de la década, según un informe reciente de Ericsson.
En las redes 5G, los operadores de red pueden ofrecer varias redes virtuales independientes (además de las públicas) en la misma infraestructura. A diferencia de las redes inalámbricas anteriores, esta nueva capacidad permite a los usuarios hacer más cosas de forma remota con mayor seguridad que nunca. Por ejemplo, en una red 5G, las empresas pueden crear casos de uso o modelos de negocio y asignarles su propia red virtual independiente. Esto mejora drásticamente la experiencia de usuario de sus empleados al añadir una mayor personalización y seguridad.
Además de la segmentación de la red, la creación de una red privada 5G también puede mejorar las características de personalización y seguridad con respecto a las disponibles en generaciones anteriores de redes inalámbricas. Las empresas globales que buscan más control y movilidad para sus empleados recurren cada vez más a arquitecturas de red 5G privadas en lugar de redes públicas que han utilizado en el pasado.
Ahora que entendemos mejor cómo funciona la tecnología 5G, analicemos más de cerca algunas de las interesantes aplicaciones que permite.
Desde taxis hasta drones y más, la tecnología 5G sustenta la mayoría de las capacidades de próxima generación de los vehículos autónomos. Hasta que llegó el estándar de telefonía móvil 5G, los vehículos totalmente autónomos eran una especie de quimera debido a las limitaciones de transmisión de datos de la tecnología 3G y 4G. Ahora, las velocidades de conexión ultrarrápidas de 5G han hecho que los sistemas de transporte para automóviles, trenes y más sean más rápidos que las generaciones anteriores, transformando la manera en que los sistemas y dispositivos se conectan, se comunican y colaboran.
El 5G, junto con la IA y el ML, está a punto de ayudar a las fábricas a ser no solo más inteligentes, sino también más automatizadas, eficientes y resilientes. Hoy en día, muchas tareas mundanas pero necesarias asociadas con la reparación y optimización de equipo se están entregando a las máquinas gracias a la conectividad 5G combinada con capacidades de IA y ML. Este es un área en la que se espera que el 5G sea muy disruptivo y afecte a todo, desde el ahorro de combustible hasta el diseño de los ciclos de vida de los equipos y la forma en que los productos llegan a nuestros hogares.
Por ejemplo, en una ajetreada fábrica, los drones y las cámaras conectados a dispositivos inteligentes que utilizan el IoT pueden ayudar a localizar y transportar algo de forma más eficiente que en el pasado y evitar robos. Esto no solo es mejor para el medio ambiente y los consumidores, sino que también permite a los empleados dedicar su tiempo y energía a tareas más adecuadas a sus habilidades.
La idea de un entorno urbano hiperconectado que utilice las velocidades de red 5G para impulsar la innovación en áreas como la aplicación de la ley, la eliminación de residuos y la mitigación de desastres se está haciendo realidad rápidamente. Algunas ciudades ya utilizan sensores habilitados para 5G para rastrear los patrones de tráfico en tiempo real y ajustar las señales, ayudando a guiar el flujo del tráfico, minimizar la congestión y mejorar la calidad del aire.
Además, las redes eléctricas 5G monitorizan el suministro y la demanda en áreas densamente pobladas e implementan aplicaciones de IA y ML para "aprender" en qué momento la energía tiene una demanda alta o baja. Se ha demostrado que este proceso tiene un impacto significativo en la conservación de energía y los residuos, ya que podría reducir las emisiones de carbono y ayudar a las ciudades a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
Los hospitales, los médicos y los sectores sanitarios en su conjunto ya se benefician cada día de la velocidad y fiabilidad de las redes 5G. Un ejemplo es el ámbito de la cirugía a distancia que utiliza robótica y una transmisión en directo de alta definición conectada a Internet a través de una red 5G. Otro es el campo de la salud móvil, en el que el 5G ofrece a los trabajadores médicos sobre el terreno un acceso rápido a los datos y al historial médico de los pacientes. Esto les permite tomar decisiones más inteligentes, más rápidas y, potencialmente, salvar vidas.
Por último, como vimos durante la pandemia, el rastreo de contactos y la cartografía de los brotes son críticos para mantener a salvo a la población. La capacidad del 5G para entregar volúmenes de datos de forma rápida y segura permite a los expertos tomar decisiones más informadas que tienen ramificaciones para todos.
El 5G combinado con las nuevas capacidades tecnológicas no solo dará como resultado la automatización de las tareas de los empleados, sino que las mejorará drásticamente y la experiencia general de los empleados. Tomemos como ejemplo la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA). Los empleados del almacén, los controladores de transporte y muchos otros ya utilizan la realidad virtual (entornos digitales que excluyen el mundo real) y la realidad aumentada (contenido digital que aumenta el mundo real). Estos empleados confían en wearables que están conectados a una red 5G capaz de velocidades de transferencia de datos de alta velocidad que mejoran varias capacidades clave, incluidas las siguientes:
Edge computing, un marco informático que permite realizar cálculos más cerca de las fuentes de datos, se está convirtiendo rápidamente en el estándar para las empresas. Según este informe técnico de Gartner, en 2025, el 75 % de los datos empresariales se procesarán en el edge (en comparación con solo el 10 % actual). Este cambio ahorra tiempo y dinero a las empresas y permite un mejor control sobre grandes volúmenes de datos. Sería imposible sin los nuevos estándares de velocidad que genera la tecnología 5G.
El edge computing ultrafiable y el 5G permiten a la empresa lograr velocidades de transmisión más rápidas, un mayor control y una mayor seguridad sobre volúmenes masivos de datos. Juntas, estas tecnologías gemelas ayudarán a reducir la latencia al tiempo que aumentan la velocidad, la fiabilidad y el ancho de banda, lo que dará como resultado un análisis de datos y conocimientos más rápidos y completos para las empresas de todo el mundo.
El 5G presenta oportunidades significativas para la empresa, pero primero, necesita una plataforma que pueda manejar su velocidad. IBM Cloud Satellite le permite implementar y ejecutar aplicaciones de forma coherente on-premises, edge computing y en la nube pública en una red 5G. Y todo ello gracias a las comunicaciones seguras y auditables dentro de IBM Cloud.
Aprenda qué es la latencia de la red, por qué es importante y cómo afecta al rendimiento. Explore sus causas y descubra soluciones para medir y reducir la latencia y conseguir conexiones más rápidas y eficientes.
Explore cómo la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) pueden aumentar la productividad y la flexibilidad de su organización. Acceda a nuestras últimas perspectivas sobre cómo aprovechar la tecnología XR para transformar su espacio de trabajo y aumentar la eficiencia.
Descubra cómo el edge computing transforma las operaciones con mayor velocidad, más seguridad y una escalabilidad inigualable. ¿Listo/a para aprovechar el potencial del edge? Aventúrese ahora.
Descubra cómo la segmentación de la red 5G revoluciona las operaciones de telecomunicaciones al permitir una conectividad personalizada, de alta velocidad y fiable para sectores como la sanidad, la fabricación y las ciudades inteligentes.
Los criterios ESG integran los factores medioambientales, sociales y de gobierno en las estrategias corporativas, lo que ofrece ventajas que van desde el cumplimiento de la normativa hasta la mejora de la confianza de las partes interesadas. Vea cómo la inversión en ESG puede alinear los objetivos financieros con la responsabilidad ética y cómo divulgar las métricas de ESG de manera efectiva.
IBM Cloud Pak for Network Automation es un Cloud Pak que permite automatizar y orquestar las operaciones de infraestructura de redes.
Automatice las operaciones, mejore las experiencias y refuerce las medidas de seguridad con las soluciones de edge computing de IBM.
Consolide el soporte del centro de datos con IBM Technology Lifecycle Services para redes en la nube y mucho más.
Automatice sus operaciones de red con IBM Cloud Pak for Network Automation. Experimente cómo la automatización inteligente puede agilizar los procesos y reducir la complejidad operativa, lo que permitirá a su equipo centrarse en la innovación.