Desde su lanzamiento en 2019, la tecnología de banda ancha 5G ha sido aclamada como una tecnología innovadora con importantes implicaciones tanto para los consumidores como para las empresas. Principalmente, esto se debe a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos que generan los complejos dispositivos que utilizan sus redes.

A medida que la tecnología móvil se ha expandido a lo largo de los años, el número de datos que los usuarios generan cada día ha aumentado exponencialmente. En la actualidad, otras tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y el machine learning (ML) requieren velocidades más rápidas para funcionar que las que ofrecen las redes 3G y 4G. Introduzca el 5G, con sus capacidades de transferencia rápida de datos que permiten que las nuevas tecnologías funcionen de la manera para la que fueron diseñadas.

Estas son algunas de las principales diferencias entre las redes inalámbricas 5G y las anteriores.

Huella física : los transmisores que se utilizan en la tecnología 5G son más pequeños que en las redes de sus predecesores, lo que permite colocarlos discretamente en lugares apartados. Además, las "celdas" (áreas geográficas que todas las redes inalámbricas requieren para la conectividad) en las redes 5G son más pequeñas y requieren menos energía para funcionar que en generaciones anteriores.





: los transmisores que se utilizan en la tecnología 5G son más pequeños que en las redes de sus predecesores, lo que permite colocarlos discretamente en lugares apartados. Además, las "celdas" (áreas geográficas que todas las redes inalámbricas requieren para la conectividad) en las redes 5G son más pequeñas y requieren menos energía para funcionar que en generaciones anteriores. Tasas de error: el esquema adaptativo de modulación y codificación (MCS) de 5G, un esquema que los dispositivos wifi utilizan para transmitir datos, es más potente que los de las redes 3G y 4G. Esto hace que la tasa de errores de bloqueo (BER) del 5G, una métrica de la frecuencia de error, sea mucho más baja.

Ancho de banda: al utilizar un espectro más amplio de radiofrecuencias que las redes inalámbricas anteriores, las redes 5G pueden transmitir en una gama más amplia de anchos de banda. Esto aumenta la cantidad de dispositivos que pueden soportar en un momento dado.