El proceso de previsión de la demanda mejora la precisión de las previsiones en tiempo real, ayuda a las organizaciones a gestionar sus niveles de inventario y orienta las decisiones comerciales basadas en datos. Las organizaciones con visión de futuro están recurriendo a herramientas de inteligencia artificial (IA), machine learning (ML), análisis predictivo y automatización en su enfoque de previsión de la demanda.

El uso de estas tecnologías emergentes impulsa a las organizaciones a pensar de forma proactiva en la gestión de la cadena de suministro y alimenta predicciones más precisas de las necesidades de los clientes. El enfoque de la previsión está cambiando y evolucionando a medida que otras áreas de las organizaciones se ven influidas por la IA, como el análisis impulsado por la IA, la inteligencia de ventas y la gestión de inventarios con IA.

Un informe reciente del IBM® Institute for Business Value destaca el papel crucial que la IA desempeñará en las operaciones de la cadena de suministro en los próximos años. De hecho, el 64 % de los directores de la cadena de suministro (CSCO) encuestados afirman que la IA generativa está transformando por completo los flujos de trabajo de su cadena de suministro. El informe también predice que los asistentes digitales aumentarán el volumen de toma de decisiones en un 21 % para 2026.

"No se trata solo de explicar cómo llegarán los materiales del punto A al punto B. También se trata de medir el coste de la cadena de suministro de cada decisión empresarial y de asegurarse de que esos costes se tienen en cuenta desde el principio", dice el informe.