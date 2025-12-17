La previsión de la demanda es un proceso dentro de las operaciones de la cadena de suministro que utiliza datos históricos para la planificación de la demanda y anticipa la demanda futura de los clientes.
El proceso de previsión de la demanda mejora la precisión de las previsiones en tiempo real, ayuda a las organizaciones a gestionar sus niveles de inventario y orienta las decisiones comerciales basadas en datos. Las organizaciones con visión de futuro están recurriendo a herramientas de inteligencia artificial (IA), machine learning (ML), análisis predictivo y automatización en su enfoque de previsión de la demanda.
El uso de estas tecnologías emergentes impulsa a las organizaciones a pensar de forma proactiva en la gestión de la cadena de suministro y alimenta predicciones más precisas de las necesidades de los clientes. El enfoque de la previsión está cambiando y evolucionando a medida que otras áreas de las organizaciones se ven influidas por la IA, como el análisis impulsado por la IA, la inteligencia de ventas y la gestión de inventarios con IA.
Un informe reciente del IBM® Institute for Business Value destaca el papel crucial que la IA desempeñará en las operaciones de la cadena de suministro en los próximos años. De hecho, el 64 % de los directores de la cadena de suministro (CSCO) encuestados afirman que la IA generativa está transformando por completo los flujos de trabajo de su cadena de suministro. El informe también predice que los asistentes digitales aumentarán el volumen de toma de decisiones en un 21 % para 2026.
"No se trata solo de explicar cómo llegarán los materiales del punto A al punto B. También se trata de medir el coste de la cadena de suministro de cada decisión empresarial y de asegurarse de que esos costes se tienen en cuenta desde el principio", dice el informe.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Con la previsión de la demanda, las organizaciones disponen de herramientas y conjuntos de datos para predecir la demanda futura e impulsar una toma de decisiones más inteligente que puede ahorrar tiempo y dinero a una organización.
Mediante el análisis detallado de los datos y la detección de patrones, las organizaciones pueden realizar predicciones precisas sobre la previsión de ventas y el flujo de caja, facilitando la toma de decisiones informadas sobre el futuro. El enfoque de previsión de la demanda ofrece a las empresas y a sus stakeholders un mayor control y supervisión de las operaciones diarias.
Una previsión precisa aseguró unidades adecuadas de mantenimiento de stock (SKU) y suficiente stock de productos al extraer de múltiples fuentes de datos, como bases de datos, ventas pasadas y hojas de cálculo. Sin este enfoque, las organizaciones corren el riesgo de tener un exceso o una escasez de inventario, lo que puede provocar pedidos pendientes o desabastecimientos.
Una previsión precisa de la demanda puede aumentar la satisfacción del cliente y fomentar estrategias de negocios más estratégicas.
La previsión de la demanda puede abordarse de muchas maneras diferentes. El método de previsión de la demanda que elija una empresa dependerá del alcance y los objetivos de futuro. La mayoría de los métodos se dividen en dos categorías: enfoques cualitativos y cuantitativos.
El propósito de la previsión cualitativa de la demanda es medir lo que ocurre sobre el terreno y obtener la opinión de los expertos. Sondea y recopila datos de empleados, stakeholders y clientes para ayudar a prever las decisiones futuras dentro de una organización.
Un enfoque cuantitativo de forecasting de la demanda es el núcleo de todo el proceso. Los métodos suelen incluir proyecciones básicas a partir de datos históricos de ventas y modelos sofisticados que utilizan análisis predictivos impulsados por IA.
Hay distintas estrategias de previsión de la demanda disponibles para una organización. Cada uno cubre muchos enfoques, modelos y fórmulas diferentes, dependiendo del tamaño y alcance de la estrategia de previsión de la demanda.
La definición de un enfoque de corto plazo varía según lo que la organización califique como “corto”. Sin embargo, la duración habitual oscila entre el próximo trimestre y el año completo. Incluso puede haber una serie concreta de fechas que la organización planea fijar.
La previsión de la demanda a largo plazo se mide en años y es menos precisa debido a la naturaleza del marco temporal en el que se realizan las predicciones.
Las organizaciones tienen dificultades para hacer suposiciones sobre el futuro dentro de 10 o incluso 5 años, independientemente de lo extensamente que trabajen con los pronosticadores. Sin embargo, los datos de la previsión siguen siendo útiles y pueden servir de orientación a las organizaciones que intentan pensar en diferentes escenarios hipotéticos.
Este enfoque de la previsión de la demanda analiza los factores externos desde una perspectiva macro y micrométrica. Estos factores externos podrían ser las condiciones económicas, los competidores o las tendencias cambiantes de los consumidores.
Las organizaciones deben considerar las fuerzas externas que puedan interrumpir el comercio, identificar qué ofertas ampliar y anticipar posibles escaseces.
Los factores internos son tan importantes como los externos. La previsión interna de la demanda es necesaria para que la capacidad interna de la organización pueda satisfacer el crecimiento empresarial previsto. Este tipo de previsión de la demanda utiliza los propios datos de la organización para prever la demanda. Los datos internos pueden ser el historial de ventas, los niveles de inventario, la capacidad y otros puntos de datos que se centran en las operaciones internas.
Si se espera que la empresa duplique la demanda de los clientes en los próximos dos años, la operación empresarial debe satisfacer esa demanda. Por lo tanto, la previsión interna de la demanda analizaría el inventario, el personal y el presupuesto para obtener un mayor conocimiento sobre si el negocio puede satisfacer la demanda. Para que la operación funcione sin problemas, las organizaciones deben tener en cuenta a sus personas y asegurarse de que tienen la capacidad interna necesaria para cumplir con las expectativas futuras.
Las organizaciones que buscan un enfoque mínimamente invasivo deberían considerar la previsión pasiva de la demanda. Es un proceso de previsión que se automatiza utilizando datos históricos de dentro de la organización.
Este enfoque es el más adecuado para las organizaciones con ventas y crecimiento estables. La orientación pasiva de este modelo de previsión de demanda hace proyecciones basadas en la suposición de que la organización no va a cambiar mucho con el tiempo. Esta característica lo convierte en un enfoque menos ideal para las empresas en mercados disruptivos o en rápido crecimiento.
Este enfoque es para las empresas de rápido crecimiento que esperan una expansión rápida (por ejemplo, las empresas emergentes). La previsión activa de la demanda adopta un enfoque proactivo para medir y predecir la demanda futura de productos. Incorpora actividades empresariales internas, como campañas de marketing e investigación de mercado.
El enfoque también tiene en cuenta factores externos como las perspectivas económicas y las tendencias del mercado actual.
La previsión de la demanda está evolucionando con la ayuda de la IA y los métodos de machine learning (ML). Concretamente, la previsión de la demanda de IA es el uso de la inteligencia artificial para estimar la demanda futura de productos o servicios.
Estos análisis pueden analizar datos históricos y proporcionar conocimiento que se puede ejecutar para los pronosticadores, llevándolos a una toma de decisiones más informada. Este nuevo método está revolucionando la previsión al poder gestionar vastos conjuntos de datos y adaptarse a las condiciones del mercado en tiempo real.
Aunque la previsión de la demanda de IA se considera pasiva, se puede argumentar que es un híbrido, que presenta características de los métodos de previsión tanto pasivos como activos.
No existe una única forma de hacer la previsión de la demanda. Todo depende de la situación en la que se encuentre la organización y de lo que intente lograr. Aunque existen muchos métodos que se deben considerar, hay algunas características consistentes que pueden aplicarse a la mayoría de los equipos de previsión de demanda.
La previsión de la demanda ofrece varios beneficios importantes a una organización. Este enfoque puede ayudar a aumentar el valor empresarial a largo plazo y a optimizar las operaciones de la cadena de suministro mediante iniciativas estratégicas.
La previsión de la demanda puede proporcionar una visibilidad clara sobre las necesidades futuras de recursos, permitiendo a las organizaciones escalar operaciones de forma proactiva en lugar de reaccionar a cuellos de botella o cambios de mercado. Con la previsión de la demanda, los equipos de la cadena de suministro pueden ajustar la capacidad de producción, los niveles de personal y los requisitos tecnológicos con confianza. Mediante el uso de análisis avanzados y otras técnicas de previsión de la demanda, las organizaciones pueden reducir los residuos derivados de la sobreexpansión y evitar los retrasos causados por la subcontratación.
A través de un enfoque disciplinado, las organizaciones pueden mantener un rendimiento constante durante los ciclos de crecimiento y estar preparadas cuando haya un aumento de la demanda. Con las herramientas de previsión adecuadas, los equipos pueden acelerar su tiempo de comercialización y ofrecer estratégicamente nuevos productos y servicios en el momento oportuno.
La previsión de demanda puede fortalecer la planificación financiera al fundamentar los presupuestos en datos en lugar de en suposiciones. Los equipos también pueden estimar los ingresos, los costes y el flujo de caja con mayor precisión.
Dentro de las finanzas, la previsión de la demanda desempeña un papel importante en la creación de estrategias de financiación que se ajusten a las necesidades operativas. Las previsiones precisas de la demanda y las ventas reducen el riesgo de gastar en exceso durante los periodos lentos o de invertir poco antes del crecimiento.
El proceso también apoya conversaciones más sólidas con los inversores, los prestamistas y los stakeholders, ya que las proyecciones se pueden justificar con pruebas. Con una mayor precisión presupuestaria, las organizaciones pueden hacer un mejor trabajo de planificación de la capacidad, planificación del inventario y estar preparadas para cuando se produzcan interrupciones.
La previsión de la demanda ayuda a las organizaciones a mantener la gestión del inventario en el momento adecuado y a mitigar las fluctuaciones, los desabastecimientos y los costos de mantenimiento. A través de la planificación de la demanda, los equipos de operaciones pueden alinear las actividades en áreas como las compras, la producción y la distribución y tener en cuenta la estacionalidad y las series de plazos de entrega.
El proceso de previsión mejora la resiliencia de la cadena de suministro a lo largo de todo el ciclo de vida y ayuda a garantizar que los productos lleguen a los clientes sin demora. El enfoque también proporciona una mejor visibilidad del potencial de nuevos mercados y de la variabilidad de la demanda, lo que permite una planificación más inteligente de las existencias de seguridad y una coordinación más estricta del suministro.
La gestión estratégica del inventario y la gestión de la cadena de suministro también aumentan la satisfacción del cliente al garantizar una disponibilidad constante del producto.
La previsión de la demanda dota a los líderes con conocimientos procesables que se pueden ejecutar y que van más allá de la hoja de cálculo y les proporciona información definitiva que aclara las opciones y reduce la incertidumbre. Las organizaciones pueden comparar escenarios, evaluar riesgos, precios y seleccionar opciones que se alineen con los objetivos empresariales.
También pueden responder más rápidamente a las tendencias del mercado porque utilizan datos históricos y en tiempo real en lugar de conjeturas. La investigación de mercado intencional y detallada impulsa previsiones claras y ayuda a los equipos a asignar recursos con precisión.
Descubra cómo la previsión impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los conocimientos de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
Explore cómo los CFO y los líderes financieros pueden sacar el máximo partido de la IA generativa, incluyendo cómo prepararse, dónde aplicarla y qué se necesita para que la IA sea un complemento valioso.
Examine cómo las soluciones impulsadas por la IA están cambiando el papel del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Obtenga una planificación de negocio integrada infundida con IA y la libertad de implementarla en el entorno que mejor se adapte a sus objetivos.
Transforme las finanzas con IBM IA for Finance, impulsada por la automatización inteligente y los conocimientos predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, más rápidas y más resilientes .
Reimagine las finanzas con IBM Consulting, combinando experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera más eficiente y estratégica.
Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar las previsiones, agilizar procesos y elevar el rendimiento.