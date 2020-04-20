Infraestructura para la IA: por qué es importante el almacenamiento

Quizá su organización haya decidido recientemente comprar nodos de cómputo y dar los primeros pasos con la inteligencia artificial (IA). Hay muchos aspectos de su infraestructura de TI y su panorama tecnológico que debe analizar mientras se prepara para las cargas de trabajo de IA, incluidos, y quizás especialmente, sus sistemas de almacenamiento. La IA se basa en los datos y la forma en que se almacenan sus datos puede afectar significativamente al resultado de su proyecto de IA. No solo eso, sino que las cuatro etapas diferentes de la IA (ingesta, preparación, entrenamiento e inferencia) tienen cada una necesidades y requisitos de almacenamiento distintos.

Desafortunadamente, algunas organizaciones se centran en la parte de computación de la IA y pasan por alto la parte de almacenamiento. Este enfoque singular puede provocar, y a veces lo hace, la interrupción o el fracaso total de los proyectos de IA. Se necesitan cantidades masivas de datos para facilitar la fase de entrenamiento de la IA. Hay que ingerir, almacenar y preparar estos datos para que puedan "alimentar" en la fase de entrenamiento. Sin la capacidad de ingerir, almacenar y consumir los datos necesarios para el entrenamiento, el proyecto correrá el riesgo de fracasar.

Los proyectos de IA exigen una infraestructura de almacenamiento con un rendimiento, una escalabilidad y una flexibilidad excelentes. La buena noticia es que los sistemas de almacenamiento actuales pueden diseñarse específicamente para satisfacer las necesidades de los proyectos de IA. Dos buenos ejemplos de ello son algunos de los superordenadores más potentes del mundo, Sierra y Summit.

Ahora, veamos algunos requisitos.