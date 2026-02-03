Was ist Low-Code-Integration?

Traditionell integrierten Entwickler Systeme, indem sie benutzerdefinierten Code schrieben, verschiedene Programmiersprachen nutzten, um Punkt-zu-Punkt-Integrationen zu erstellen, oder indem sie Middleware für Unternehmen wie Enterprise Service Buses (ESBs) verwendeten. Es war ein zeitaufwändiger Prozess, der zu einer starken Abhängigkeit von spezialisierten Softwareentwicklungsressourcen führte.

Gleichzeitig sind die IT-Umgebungen der Unternehmen immer komplexer geworden, was den Status quo der Integration weiter belastet. Anwendungen und Daten sind heute über hybride und Multi-Cloud- Umgebungen verstreut, und die rasche Einführung zahlreicher Software-as-a-Service-Tools (SaaS) hat zu einer „ SaaS-Ausbreitung“ geführt (der unkontrollierten Verbreitung der Einführung und Nutzung von SaaS-Produkten innerhalb eines Unternehmens). Infolgedessen ist die Anwendung, Daten und API-Integration für die ohnehin schon stark beanspruchten IT-Teams zunehmend schwieriger geworden.

Low-Code-Integrationsplattformen, die oft als Plattform-as-a-Service-Produkte ( Low-Code iPaaS) angeboten werden, wurden eingeführt, um diese Herausforderungen zu lösen. Diese Cloud-basierten Plattformen umfassen Low-Code-Tools wie Drag-and-Drop-Arbeitsflächen, Workflows im Flussdiagrammstil, grafische Konfigurationen sowie vorgefertigte Knoten und Blöcke, die Operationen oder Aufgaben in einem Workflow darstellen. Dadurch wird die Abhängigkeit von benutzerdefiniertem Code und speziellen Entwicklungskenntnissen reduziert. Diese visuellen, benutzerfreundlichen Tools helfen sowohl technischen Teams als auch nicht-technischen Anwendern, Integrationen einfacher zu erstellen, bereitstellen und zu pflegen.



Low-Code-iPaaS-Lösungen können Teammitgliedern auch dabei helfen, Arbeitsabläufe zu entwerfen und zu automatisieren, wiederkehrende Aufgaben zu eliminieren und die Datenkonsistenz über Anwendungen und Plattformen hinweg aufrechtzuerhalten. Low- und No-Code-Tools erweitern den Zugang zu Integrationsmöglichkeiten, ermöglichen es mehr Menschen im gesamten Unternehmen, an der Entwicklung von Lösungen teilzunehmen, reduzieren Engpässe und optimieren die Lieferung.

Die Fusionsentwicklung, oder das Fusionsmodell, ist ein beliebter Ansatz für diese Technologie. In der Fusion-Entwicklung arbeiten Bürger- und professionelle Entwickler zusammen, um Anwendungen zu bauen, bereitzustellen und zu verwalten. Beispielsweise könnten Bürgerentwickler Low-Code-Tools für schnelle, visuelle Frontend-Entwicklung verwenden, während professionelle Entwickler traditionellen Code für komplexere Funktionen, Backend-Konfigurationen und individuelle Integrationen schreiben, die die Fähigkeiten von Low-Code-Tools und Bürgerentwicklern übertreffen.

Führungskräfte schätzen, dass heute fast 28 % ihrer Anwendungsportfolios mit Low-Code- oder No-Code-Technologien verwaltet werden. Laut IDC wird dieser Anteil in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich auf fast 40 % steigen.1 Dieses rasante Wachstum spiegelt die Vorteile wider, die die Low-Code-Integration sowohl IT-Teams als auch Anwendern ohne Programmierkenntnisse bietet.