Was ist Low-Code-Integration?

Low-Code-Integration ist eine Methode, um Anwendungen, Plattformen und Datenpipelines mithilfe vorgefertigter Connectoren und visueller Entwicklungstools zu verbinden, anstatt sich ausschließlich auf umfangreichen, individuellen Code zu verlassen. Sie ermöglicht sowohl professionellen Entwicklern als auch Geschäftsanwendern (manchmal auch Citizen Developer genannt), Systeme zu verbinden, Arbeitsabläufe zu erstellen und zu automatisieren sowie Daten zu synchronisieren.
Traditionell integrierten Entwickler Systeme, indem sie benutzerdefinierten Code schrieben, verschiedene Programmiersprachen nutzten, um Punkt-zu-Punkt-Integrationen zu erstellen, oder indem sie Middleware für Unternehmen wie Enterprise Service Buses (ESBs) verwendeten. Es war ein zeitaufwändiger Prozess, der zu einer starken Abhängigkeit von spezialisierten Softwareentwicklungsressourcen führte.
Gleichzeitig sind die IT-Umgebungen der Unternehmen immer komplexer geworden, was den Status quo der Integration weiter belastet. Anwendungen und Daten sind heute über hybride und Multi-Cloud- Umgebungen verstreut, und die rasche Einführung zahlreicher Software-as-a-Service-Tools (SaaS) hat zu einer „ SaaS-Ausbreitung“ geführt (der unkontrollierten Verbreitung der Einführung und Nutzung von SaaS-Produkten innerhalb eines Unternehmens). Infolgedessen ist die Anwendung, Daten und API-Integration für die ohnehin schon stark beanspruchten IT-Teams zunehmend schwieriger geworden.
Low-Code-Integrationsplattformen, die oft als Plattform-as-a-Service-Produkte ( Low-Code iPaaS) angeboten werden, wurden eingeführt, um diese Herausforderungen zu lösen. Diese Cloud-basierten Plattformen umfassen Low-Code-Tools wie Drag-and-Drop-Arbeitsflächen, Workflows im Flussdiagrammstil, grafische Konfigurationen sowie vorgefertigte Knoten und Blöcke, die Operationen oder Aufgaben in einem Workflow darstellen. Dadurch wird die Abhängigkeit von benutzerdefiniertem Code und speziellen Entwicklungskenntnissen reduziert. Diese visuellen, benutzerfreundlichen Tools helfen sowohl technischen Teams als auch nicht-technischen Anwendern, Integrationen einfacher zu erstellen, bereitstellen und zu pflegen.
Low-Code-iPaaS-Lösungen können Teammitgliedern auch dabei helfen, Arbeitsabläufe zu entwerfen und zu automatisieren, wiederkehrende Aufgaben zu eliminieren und die Datenkonsistenz über Anwendungen und Plattformen hinweg aufrechtzuerhalten. Low- und No-Code-Tools erweitern den Zugang zu Integrationsmöglichkeiten, ermöglichen es mehr Menschen im gesamten Unternehmen, an der Entwicklung von Lösungen teilzunehmen, reduzieren Engpässe und optimieren die Lieferung.
Die Fusionsentwicklung, oder das Fusionsmodell, ist ein beliebter Ansatz für diese Technologie. In der Fusion-Entwicklung arbeiten Bürger- und professionelle Entwickler zusammen, um Anwendungen zu bauen, bereitzustellen und zu verwalten. Beispielsweise könnten Bürgerentwickler Low-Code-Tools für schnelle, visuelle Frontend-Entwicklung verwenden, während professionelle Entwickler traditionellen Code für komplexere Funktionen, Backend-Konfigurationen und individuelle Integrationen schreiben, die die Fähigkeiten von Low-Code-Tools und Bürgerentwicklern übertreffen.
Führungskräfte schätzen, dass heute fast 28 % ihrer Anwendungsportfolios mit Low-Code- oder No-Code-Technologien verwaltet werden. Laut IDC wird dieser Anteil in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich auf fast 40 % steigen.1 Dieses rasante Wachstum spiegelt die Vorteile wider, die die Low-Code-Integration sowohl IT-Teams als auch Anwendern ohne Programmierkenntnisse bietet.
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Low-Code-iPaaS-Lösungen verfügen über mehrere gemeinsame Kernfunktionen, die das Erstellen und Verwalten von Integrationen schneller und einfacher gestalten sollen. Zu ihren gemeinsamen Komponenten gehören:
Eine visuelle Oberfläche ermöglicht es Teams, Integrationen schnell zu entwerfen, während die Plattform diese Designs in Metadaten übersetzt, die die Laufzeit ausführt. Diese Funktion erleichtert das Erstellen, Warten und Bereitstellen von Integrationen in allen Umgebungen ohne benutzerdefinierten Code.
Teams können reichhaltige Connector-Bibliotheken verwenden, um Authentifizierung, Protokolle und systemspezifische Logik zu verwalten und Anwendungen zu integrieren, ohne sich mit niedrigstufigen Implementierungsdetails auseinandersetzen zu müssen. Neben diesen Connectoren helfen wiederverwendbare Workflow-Vorlagen , Logikblöcke und integrierte Module für Aufgaben wie Authentifizierung und Fehlerbehandlung, Integrationen zu standardisieren und die Entwicklungszeit zu verkürzen. Zusätzlich unterstützen einige Plattformen den Einsatz von Open-Source-Connectoren, was hilft, das Risiko einer Lieferantenbindung zu verringern, indem sie mehr Flexibilität und Kontrolle über Integrationskomponenten bieten.
Nutzer können APIs direkt innerhalb vieler Low-Code-iPaaS-Plattformen erstellen, veröffentlichen und verwalten, mit Funktionen wie Zugriffskontrolle, Drosselung, Durchsetzung von Richtlinien und Nutzungsüberwachung. Zusammen unterstützen diese Funktionen einen sicheren, stabilen Zugang zu Datendiensten. Dieser Ansatz erleichtert zudem die Nutzung von Funktionen aus kundenspezifischen Anwendungen und gewährleistet deren nahtlose Integration in das breitere Technologie-Ökosystem.
Low-Code-iPaaS-Lösungen unterstützen typischerweise mehrstufige Prozesse mit Verzweigungslogik, Terminplanung, Genehmigungsschritten, Datenrouting und automatisierten Erneut versuchen.
Integrationen können auch kontinuierlich laufen und Daten in Echtzeit verarbeiten, wenn Ereignisse auftreten – zum Beispiel ausgelöst durch Webhooks (automatische Benachrichtigungen, die bei einem Ereignis gesendet werden) – oder nach für das Unternehmen sinnvollen Zeitplänen. Diese Flexibilität berücksichtigt unterschiedliche Integration-Anforderungen, von sofortiger Auftragsbearbeitung bis hin zur nächtlichen Datensynchronisation.
Viele Low-Code-iPaaS-Lösungen beinhalten integrierte Dashboards und Reporting-Tools, die den Benutzern helfen, die Integrationsleistung zu verfolgen, Engpässe zu identifizieren und Probleme zu beheben.
Bei der Entscheidung, wie Systeme integriert werden sollen, ist es wichtig zu berücksichtigen, wer die Integration aufbauen und pflegen muss. No-Code-Integration wird häufig verwendet, wenn Geschäftsanwender oder Betriebsteams einfache Arbeitsabläufe automatisieren möchten, wie das Synchronisieren von Leads zwischen einem Formular und einem CRM-System, ohne auf IT angewiesen zu sein. Diese Tools legen Wert auf Geschwindigkeit und Einfachheit, was sie zu einer praktischen Option für schlanke Automatisierungen auf Teamebene macht, bei denen die Anforderungen klar definiert sind.
Low-Code-Integration passt oft gut, wenn Workflows komplexer sind, mehrere Systeme umfassen oder von zusätzlicher Governance, Fehlerbehandlung, Sicherheit und Skalierbarkeit profitieren. Diese Plattformen können die Zusammenarbeit zwischen technischen und nicht-technischen Nutzern mithilfe visueller Werkzeuge unterstützen und gleichzeitig fortschrittliche Logik, Datentransformation und API-Orchestrierung unterstützen. Daher eignen sich Low-Code-Integrationsplattformen gut für zentrale Geschäftsprozesse wie die Aufnahme von Kunden oder den Finanzabgleich, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln.
Ein rein kundenspezifischer oder „Pro-Code“-Ansatz, bei dem die gesamte Codierung von professionellen Entwicklern durchgeführt wird, könnte in Unternehmen verfolgt werden, die sehr spezifische Programmierbedürfnisse, strenge Sicherheits- und Datenaustauschprotokolle oder andere komplexe Anforderungen haben, die Low-Code-Tools für ihre Entwicklung und Integrationsbedürfnisse unzureichend machen.
Einige Beispiele:
Dies sind nur einige der Faktoren, die Unternehmen bei der Wahl der Werkzeuge und Plattformen abwägen. Letztendlich hängt die Wahl von den Anforderungen des Unternehmens ab. In vielen großen, modernen Unternehmen setzen Teams einen Mix aus verschiedenen Tools ein (wobei sie sich möglicherweise an dem zuvor erwähnten Fusionsmodell orientieren), um den unterschiedlichen Anwendungsfall gerecht zu werden.
Die Begriffe Low-Code-Integration-Plattformen und Low-Code-Integration als Service werden oft synonym verwendet, beziehen sich jedoch auf unterschiedliche Aspekte derselben zugrunde liegenden Technologie.
LCIPs beschreiben eine Kategorie von Software, mit der Teams Integrationen mithilfe visueller Tools anstelle von traditioneller Codierung entwerfen, erstellen, bereitstellen und verwalten können. Diese Plattformen bieten die Kernfunktionen wie Connectors zu Anwendungen und Datenquellen, Workflow-Orchestrierung, Datenmapping sowie Fehlererkennung und -wiederherstellung, geben aber nicht für sich genommen an, wo oder wie die Software ausgeführt wird.
Eine Unternehmen könnte die Plattform lokal betreiben, in ihrer eigenen Cloud oder selbstgehosteten Umgebung betreiben und die Verantwortung für Infrastruktur, Skalierung, Updates und Betrieb übernehmen.
Low-Code-iPaaS-Lösungen hingegen bieten dieselbe Integrationstechnologie über einen vollständig verwalteten Cloud-Service. In diesem Modell betreibt der Anbieter die Infrastruktur, kümmert sich um Sicherheit, Skalierung, Updates und Zuverlässigkeit und stellt die Plattform über eine browserbasierte Oberfläche und APIs bereit. Kunden konzentrieren sich darauf, Integrationen zu bauen und durchzuführen, anstatt die zugrundeliegende Infrastruktur und Plattform zu pflegen.
Während sich LCIPs speziell auf die Verbindung von Systemen und die Automatisierung von Datenflüssen konzentrieren, ist eine Low-Code-Entwicklungsplattform (LCDP) für die Erstellung kompletter Anwendungen konzipiert. Viele Unternehmen nutzen beides und kombinieren App-Building-Tools mit Low-Code-iPaaS-Lösungen, um diese Apps in den Rest ihres Technologie-Stacks zu integrieren.
Low-Code iPaaS ist für eine Welt konzipiert, in der Anwendungen, Daten und Prozesse SaaS-, Cloud- und On-Prem-Infrastruktur umfassen, oft mit Überschneidungen, und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Es bietet visuelle Werkzeuge und cloudbasierte Orchestrierung, sodass Teams Integrationen schnell aufbauen und anpassen können, ohne aufwendige Codierung oder Infrastrukturmanagement. Der Schwerpunkt liegt auf Agilität, ereignisgesteuerten Workflows und End-to-End-Automatisierung mit Unternehmensklasse Skalierbarkeit und Sicherheit.
Im Gegensatz dazu wurden frühere Integrationen für engere, statische Umgebungen entwickelt. Enterprise Service Busses (ESBs) wurden als zentralisierte Backbones für die Weiterleitung von Nachrichten zwischen einer kleinen Anzahl interner Systeme konzipiert. Sie sind auf eine streng kontrollierte, synchrone Kommunikation und spezialisierte Entwicklungskenntnisse angewiesen, wodurch sie sich nur langsam an moderne Cloud- und SaaS-Ökosysteme anpassen lassen. Traditionelle ETL-Tools (Extract, Transform, Load) hingegen sind hervorragend geeignet für die Stapelverarbeitung von Daten und komplexe Transformationen für Analysezwecke, eignen sich aber nicht für Echtzeitereignisse, Anwendungsworkflows oder bidirektionale Integrationen.
In der Praxis nutzen viele Unternehmen heute Low-Code als verbindende Schicht zwischen Anwendungen, Nutzern und Daten, während ESB und ETL spezialisiertere Aufgaben übernehmen. ESB bleibt in stark regulierten oder veralteten Umgebungen nützlich, die eine strenge Nachrichtenkontrolle erfordern, und ETL ist immer noch unverzichtbar für umfangreiche Analysepipelines.
Dimension
Low-Code-iPaaS
ESB
ETL
Hauptzweck
Anwendung, Daten- und Prozessintegration in der Cloud
Nachrichtenweiterleitung und Vermittlung zwischen Systemen
Daten für Analysen verschieben und transformieren
Bereitstellungsmodell
Cloudbasierter Dienst
Historisch On-Prem; jetzt Cloud oder Hybrid
Historisch On-Prem; jetzt Cloud oder Hybrid
Integration-Stil
Ereignisgesteuert, Echtzeit, API-zentriert
Zentralisiert, nachrichtenbasiert
Batch, geplant
Ideal für
SaaS, Cloud und Geschäftsprozessautomatisierung
Veraltete und streng kontrollierte Umgebungen
Datenspeicherung und Berichtswesen
Da der Integrationbedarf wächst und die technischen Umgebungen immer verteilter werden, bietet Low-Code-iPaaS eine flexible Möglichkeit, die Integration zu rationalisieren und zu skalieren. Zu den üblichen Vorteilen gehören:
Low-Code-iPaaS-Lösungen helfen dabei, die Integrationsarbeit zu vereinfachen, indem sie die Integrationslogik auf einer einzigen cloud-verwalteten Plattform zentralisieren. Low-Code-Tools mit Drag-and-Drop-Oberflächen und vorgefertigten Komponenten erleichtern es Teams, Workflows zusammenzustellen und Integrationen bereitzustellen, ohne auf traditionelle Codierungsansätze angewiesen zu sein.
Abonnementbasierte Preisgestaltung und verwaltete Dienste können die Anfangskosten und die laufende Wartung senken, so dass Unternehmen teure maßgeschneiderte Middleware oder eine eigene Infrastruktur vermeiden können.
Da der Dienst cloudnativ ist, können Unternehmen schnell neue Systeme verbinden, zusätzliche Geschäftsanwendungen integrieren und Arbeitsabläufe je nach Bedarf anpassen. Visuelle, cloudbasierte App-Builder-Tools ermöglichen es Teams außerdem, Integrationen mit minimalen Unterbrechungen zu aktualisieren oder zu erstellen.
Echtzeit-Synchronisation und Orchestrierung helfen, Silos abzubauen und stellen sicher, dass Teams und Analysetools bei Bedarf auf genaue, aktuelle Informationen zugreifen. Zentralisierte Kontrollen erleichtern außerdem die Verwaltung von Datenflussrichtlinien und Benutzerberechtigungen systemübergreifend.
Intuitive Low-Code-Benutzeroberflächen und Vorlagen ermöglichen es Citizen Developern, sich an Integrationsprojekten zu beteiligen, wodurch der Druck auf die IT-Teams verringert und die Umsetzung von Automatisierungsinitiativen beschleunigt wird. Der Zugang zu vorgefertigten Komponenten hilft auch Nicht-Entwicklern, Lösungen schnell und konsistent zusammenzustellen.
Eingebaute Kontrollen für Authentifizierung, Verschlüsselung und Durchsetzung von Richtlinien bieten Unternehmen die Sichtbarkeit und Compliance, die erforderlich sind, um Integrationen und damit verbundene Anwendungen in großem Maßstab zu verwalten.
Low-Code-iPaaS-Lösungen funktionieren, indem sie eine visuelle Entwicklungsumgebung bereitstellen, in der Benutzer Integrationen entwerfen, konfigurieren und bereitstellen können, ohne manuell programmieren zu müssen. Der Prozess besteht typischerweise aus mehreren Schritten:
Identifizieren Sie die Anwendungen, Datenbanken und Dienste, die Daten teilen oder Prozesse auslösen müssen. Nutzer identifizieren die beteiligten Systeme, wie CRM-Plattformen, Finanztools, HR-Anwendungen oder Cloud-Speicherdienste, und definieren die Richtung des Datenflusses zwischen ihnen. Dies hilft bei der Festlegung des Umfangs der Integration und stellt sicher, dass die Low-Code-iPaaS-Plattform bei der Einrichtung die entsprechenden Konnektoren, Authentifizierungsmethoden und Datenmodelle anwenden kann.
Das Fundament einer typischen Low-Code-iPaaS-Lösung bildet eine Bibliothek vorgefertigter Connectors für gängige Softwaresysteme wie ERPs, HR-Systeme, Datenbanken, Zahlungsgateways und Cloud-Dienste. Nach der Authentifizierung fungiert ein Connector als fertige Brücke, über die Benutzer Daten aus einer Anwendung senden oder empfangen können.
Anschließend entwerfen die Benutzer Integrations-Workflows mithilfe visueller Integrationswerkzeuge. Anstatt Codezeilen zu schreiben, ziehen sie Komponenten per Drag & Drop auf eine Leinwand und erzeugen so eine flussdiagrammartige Darstellung, wie Daten zwischen Systemen transportiert werden sollten. Ein Workflow könnte beispielsweise beginnen, wenn eine neue Salesforce-Opportunity erstellt wird und die Daten automatisch an nachgelagerte Systeme zur Auftragsabwicklung oder Berichterstellung weitergeleitet werden.
Die Low-Code-iPaaS-Plattform verarbeitet dann die Datentransformation automatisch oder durch einfache Konfiguration. Da verschiedene Systeme oft unterschiedliche Datenformate und -strukturen verwenden, bietet die Plattform Werkzeuge, um Felder zwischen Systemen zuzuordnen, Datentypen zu konvertieren und Business Rules anzuwenden. Ein Benutzer könnte beispielsweise festlegen, dass ein Feld „customer_name“ in einem System einem Feld „clientName“ in einem anderen System zugeordnet werden soll, und die Plattform übernimmt die Konvertierung.
Einmal konfiguriert, läuft die Integration entweder nach einem Zeitplan oder in Echtzeit auf der Grundlage von Auslösern. Die Low-Code-iPaaS-Plattform kümmert sich im Hintergrund um alle technischen Details – API-Aufrufe, Authentifizierung, Fehlerbehandlung und Datentransfer. Benutzer können Integrationen über Dashboards überwachen, die den Datenfluss anzeigen, Probleme identifizieren und Metriken zur Leistung bereitstellen.
Viele Low-Code-iPaaS-Plattformen enthalten zudem integrierte Testumgebungen, in denen Nutzer ihre Integrationen vor dem Bereitstellen in die Produktion validieren können. Dadurch wird das Risiko einer Störung des Geschäftsbetriebs verringert und die Iteration von Integrationskonzepten erleichtert.
Low-Code-iPaaS-Lösungen unterstützen eine Reihe gängiger Integrationsanwendungsfälle, die mit der Erweiterung und Diversifizierung der Technologieumgebungen immer häufiger auftreten. Jeder untenstehende Anwendungsfall hebt ein typisches Geschäftsszenario sowie den zugrundeliegenden Schmerzpunkt hervor, den es anspricht.
Problem: „Unsere Systeme kommunizieren nicht miteinander.“
Mit der zunehmenden Anzahl an Anwendungen und Plattformen in Unternehmen können Daten fragmentiert und schwerer auffindbar werden. Low-Code-iPaaS-Lösungen können eine einzige Schicht schaffen, in der Informationen sauber zwischen den Systemen fließen und so die internen Fragen und Verwirrung verringern, die entstehen, wenn Daten über Apps verteilt sind.
Schmerzpunkt: „Wir verbringen zu viel Zeit mit manueller Arbeit“
Anstatt dass Mitarbeiter Stunden damit verschwenden, Daten zwischen Tabellen und internen Tools zu verschieben, kann Low-Code iPaaS diese Übergaben automatisieren und Teams ermöglichen, sich auf Kunden und Wachstum zu konzentrieren.
Schmerzpunkt: „Die Customer Experience fühlt sich inkonsistent an“
Wenn Daten nicht synchronisiert werden, erhalten Kunden doppelte E-Mail, ungenaue Rechnungen oder unnötige Weiterleitungen zum FAQ-Bereich. Unternehmen können eine Low-Code-iPaaS-Plattform implementieren, um Systeme aufeinander abzustimmen, ohne dass die Teams Datenbanken verstehen oder SQL-Abfragen schreiben müssen.
Problem: „Wir können unseren Berichten nicht trauen.“
Unterschiedliche Systeme speichern und aktualisieren Informationen separat – oft in komplexen Datenformaten – was zu Berichten führt, die widersprüchliche Werte aufweisen und es den Teams erschweren, festzustellen, welche Daten korrekt sind. Low-Code-iPaaS kann die Datenqualität verbessern, indem Datensätze in Echtzeit über Anwendungen hinweg synchronisiert, konsistente Regeln und Validierungen angewendet und Teams leichter debuggen können, sodass alle von einer einzigen, zuverlässigen Wahrheitsquelle ausgehen.
Problem: „Die IT ist immer ein Engpass“
Anstatt von den Entwicklern zu verlangen, für neue Anfragen einmalige Skripte oder Regeln zu schreiben, ermöglicht Low-Code-iPaaS den Teams, benutzerdefinierte Logik visuell zu definieren und Integrationslogik und -komponenten wiederzuverwenden, sodass Änderungen schneller erfolgen, ohne auf lange Entwicklungszyklen warten zu müssen.
Problem: „Unser Stack ist außer Kontrolle geraten.“
Mit der zunehmenden Verbreitung von SaaS-Tools in Unternehmen wird die Verwaltung von Integrationen genauso anspruchsvoll wie der Betrieb zahlreicher Anwendungen. Eine Lösung besteht darin, eine zentralisierte Integration aufzubauen, die sich auf natürliche Weise in moderne DevOps -Umgebungen einfügt, ohne dass mehr Infrastruktur verwaltet werden muss.
Low- und No-Code-Plattformen werden zunehmend mit künstlicher Intelligenz verflochten, wobei jede den Wert der anderen verstärkt. Die KI-Finanzierung steigt explosionsartig an: Führungskräfte sagen voraus, dass die KI-Investitionen zwischen 2025 und 2030 um etwa 150 % steigen werden, so eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value (IBV).2 Dennoch ergab dieselbe Studie, dass sich 68 % der Führungskräfte Sorgen machen, dass ihre KI-Bemühungen aufgrund mangelnder Integration in die Kerngeschäftsaktivitäten scheitern könnten.
Die Studie weist außerdem auf eine Verschiebung der benötigten menschlichen Fähigkeiten hin, wobei "Führungskräfte sagen, Problemlösung und Innovation seien heute am wichtigsten – und generative KI wird sie in den nächsten drei Jahren noch wichtiger machen."
Da Unternehmen den Einsatz von generative KI beschleunigen, gewinnt die Rolle KI-gestützter Tools innerhalb von No- und Low-Code-Plattformen noch mehr an Bedeutung. Neben der Beschleunigung der Auslieferung kann der Einsatz von KI auf diesen Plattformen auch die Gestaltung und den Betrieb von Integrationen und Workflows verbessern. Zum Beispiel durch die Analyse von Datenströmen, Nutzungsmustern und Abhängigkeiten, um effizientere Routing oder Ressourcennutzung vorzuschlagen.
In Kombination mit visuellen Entwicklungswerkzeugen können diese Erkenntnisse den Nutzern helfen, Ideen schnell zu testen, Arbeitsabläufe zu automatisieren und KI-gesteuerte Anwendungen zu erstellen, ohne stark auf spezialisierte Entwicklungsressourcen angewiesen zu sein. Dieser Ansatz vereinfacht die Prototypentwicklung und unterstützt schnellere Iterationen. Dadurch können Low-Code-Plattformen die Lücke zwischen innovativen KI-Konzepten und der operativen Realität schließen und die Erfolgswahrscheinlichkeit von KI-Initiativen erhöhen.
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Die iPaaS-Landschaft befindet sich im Wandel. Informieren Sie sich über die neuesten Markttrends in The Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025
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1 IDC 2026 Anwendung Survey – Weltweit IDC, 15. Januar 2026
2 Enterprise im Jahr 2030, IBM Institute for Business Value, 19. Januar 2026