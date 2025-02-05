Eine einfache Möglichkeit, sich die Orchestrierung vorzustellen, besteht darin, dass sie eine einzelne API (die Orchestrierungsschicht) darstellt, die andere APIs verwaltet. Es ermöglicht einem Client, eine API aufzurufen, um auf einen Workflow zuzugreifen, der mehrere Services und Ressourcen mit jeweils seiner eigenen API umfasst.

Durch das Hinzufügen einer API-Orchestrierungsschicht zwischen Kunden und APIs kann ein Unternehmen mehrere Dienste und Anwendungen koordinieren, um ein einziges, flexibles System zu schaffen.

Viele Unternehmen verlassen sich bei der Erledigung von Geschäftsaufgaben auf ein komplexes Netz von APIs. Diese APIs arbeiten geschäftig hinter den Kulissen; Um effizient zu arbeiten, müssen sie sowohl mit Clients, die API-Anfragen stellen, als auch mit anderen Anwendungen und Diensten kommunizieren. Die API-Orchestrierung fügt zusätzlich zu bestehenden Services eine Funktionsebene hinzu, die es diesen Services ermöglicht, miteinander zu arbeiten. Dies bietet dem Benutzer ein reibungsloses Frontend-Erfahrung, während das Backend geschäftig arbeitet.

Die API-Orchestrierung ist besonders wichtig, wenn ein Unternehmen eine digitale Transformation durchläuft und sowohl Altlast- als auch neuere Systeme und Dienste in derselben IT-Umgebung betreibt. Altlastsysteme verwenden oft eine Mischung von API-Typen und die Koordination der Kommunikation zwischen SaaS-Anwendungen und On-Prem-Systemen und Datenbanken kann durch eine Orchestrierungsebene erreicht werden.

API-Orchestrierung ist auch in einer Microservice-Architektur wichtig, wo die Funktionalität einer Anwendung von der Kommunikation zwischen vielen einzelnen Komponenten abhängt. Diese Komponenten kommunizieren über APIs und die Orchestrierung verwaltet und koordiniert diese einzelnen Komponenten, um die Bereitstellung eines größeren Service zu ermöglichen.