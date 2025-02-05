API-Orchestrierung ist ein Prozess, der mehrere Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) in einem einzigen, einheitlichen System kombiniert. Orchestrierung koordiniert den Datenfluss, die Abfolge und die Abhängigkeiten mehrerer APIs, um ein bestimmtes Geschäftsziel zu erreichen und eine nahtlosere Benutzererfahrung zu bieten.
Eine einfache Möglichkeit, sich die Orchestrierung vorzustellen, besteht darin, dass sie eine einzelne API (die Orchestrierungsschicht) darstellt, die andere APIs verwaltet. Es ermöglicht einem Client, eine API aufzurufen, um auf einen Workflow zuzugreifen, der mehrere Services und Ressourcen mit jeweils seiner eigenen API umfasst.
Durch das Hinzufügen einer API-Orchestrierungsschicht zwischen Kunden und APIs kann ein Unternehmen mehrere Dienste und Anwendungen koordinieren, um ein einziges, flexibles System zu schaffen.
Viele Unternehmen verlassen sich bei der Erledigung von Geschäftsaufgaben auf ein komplexes Netz von APIs. Diese APIs arbeiten geschäftig hinter den Kulissen; Um effizient zu arbeiten, müssen sie sowohl mit Clients, die API-Anfragen stellen, als auch mit anderen Anwendungen und Diensten kommunizieren. Die API-Orchestrierung fügt zusätzlich zu bestehenden Services eine Funktionsebene hinzu, die es diesen Services ermöglicht, miteinander zu arbeiten. Dies bietet dem Benutzer ein reibungsloses Frontend-Erfahrung, während das Backend geschäftig arbeitet.
Die API-Orchestrierung ist besonders wichtig, wenn ein Unternehmen eine digitale Transformation durchläuft und sowohl Altlast- als auch neuere Systeme und Dienste in derselben IT-Umgebung betreibt. Altlastsysteme verwenden oft eine Mischung von API-Typen und die Koordination der Kommunikation zwischen SaaS-Anwendungen und On-Prem-Systemen und Datenbanken kann durch eine Orchestrierungsebene erreicht werden.
API-Orchestrierung ist auch in einer Microservice-Architektur wichtig, wo die Funktionalität einer Anwendung von der Kommunikation zwischen vielen einzelnen Komponenten abhängt. Diese Komponenten kommunizieren über APIs und die Orchestrierung verwaltet und koordiniert diese einzelnen Komponenten, um die Bereitstellung eines größeren Service zu ermöglichen.
API-Orchestrierung hilft bei der Verwaltung und Weiterleitung komplexer Workflows, indem mehrere APIs in einem einzigen System koordiniert werden. Solche Workflows erfordern oft den Zugriff auf mehrere Dienste oder Ressourcen, die jeweils über eine andere API aufgerufen werden. Eine Orchestrierungsschicht bietet eine einzige Anlaufstelle für Anwendungen und Services, die sonst jede einzelne API aufrufen müssten.
Betrachten Sie das Beispiel eines E-Commerce -Workflows: wenn ein Kunde einen Kauf auf einer E-Commerce-Plattform tätigt, sind viele Dienste und Aufrufe an mehrere Endgeräte erforderlich, um diese Bestellung abzuschließen. Es könnte eine API aufgerufen werden, um den Bestand zu überprüfen, eine andere, um bestimmte Artikel abzurufen, auf Zahlungsplattformen zuzugreifen, Daten aus der CRM-Software abzurufen, das Paket an den Versanddienstleister zu senden und vieles mehr.
Damit solche Geschäftsprozesse in Echtzeit funktionieren (wie es erwartet wird), müssen alle diese Aktionen in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. Eine Orchestrierungsschicht bringt all diese Aufrufe in einen konsistenten logischen Workflow und optimiert die ansonsten komplexe Abfolge von Ereignissen.
Die API-Orchestrierung koordiniert die Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Diensten und erleichtert die Ausführung verschiedener Aufgaben in einem Workflow, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Orchestrierung agiert wie ein Dirigent und koordiniert mehrere APIs, um ein einheitliches System zu erstellen, auf das über eine einzige Front-End-API zugegriffen wird.
Obwohl API-Orchestrierung und API-Integration unterschiedliche Konzepte sind, sind sie doch verwandt. Die API-Integration erleichtert die API-Orchestrierung.
API-Integration ist der Prozess, über den verschiedene Softwareanwendungen, Systeme und Plattformen miteinander verbunden werden und Daten austauschen. Bei der API-Integration geht es darum, APIs zu verwenden, um Integrationen verfügbar zu machen und Anwendungen und Systemen – ob Altlast oder neu – den Austausch von Daten und das Teilen von Services zu ermöglichen.
Bei der API-Orchestrierung handelt es sich um den Prozess der Koordinierung mehrerer APIs, von denen einige möglicherweise bereits zur Verbindung von Unternehmenssystemen und Integration verwendet werden, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Die API-Orchestrierung kann diese integrierten Anwendungen, Systeme und Datenbanken in wertvolle Workflows einbinden.
Kurz gesagt: API-Integration bezieht sich auf die Verwendung von APIs, um Integrationsflüsse bereitzustellen und Unternehmenssysteme sowie Workflows zu verbinden. Die API-Orchestrierung kombiniert mehrere APIs zu einem einzelnen System.
API Gateways und API-Orchestrierung können ähnliche Aufgaben ausführen. Während ein Gateway einige Orchestrierungsfunktionen ausführen und die Orchestrierung ermöglichen kann, geht die API-Orchestrierung über die Funktionen eines Gateways hinaus.
Ein API Gateway ist ein API-Managementtool. Es fungiert als einzelner Einstiegspunkt für API-Aufrufe und leitet Aufrufe vom Client an Backend-Ressourcen weiter. Es kann ähnliche Funktionen wie die API-Orchestrierung ausführen, z. B. Caching, Fehlerüberwachung und Datenkonvertierung. API Gateways können auch wichtige Funktionen wie die Ratenbegrenzung ausführen.
Der Hauptunterschied besteht darin, dass API Gateways einen einzigen Einstiegspunkt für API-Anfragen bieten und den Ablauf dieser Anfragen verwalten. Die API-Orchestrierung koordiniert mehrere APIs, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen.
Microservices oder Microservice-Architektur ist ein cloudnativer architektonischer Ansatz, bei dem eine einzelne Anwendung aus vielen lose gekoppelten und unabhängig voneinander einsetzbaren kleineren Komponenten oder Diensten besteht. Diese unabhängigen Teile kommunizieren über APIs, und die Microservice-Orchestrierung hilft, diese Microservices zu koordinieren, um kohärente größere Anwendungen zu erstellen.
Eine Microservice-Architektur kann nur dann wie vorgesehen funktionieren, wenn die Kommunikation zwischen allen Komponenten koordiniert und konsistent ist – und die Orchestrierung erleichtert diese Koordination. Die Orchestrierung fügt auch Serviceerkennung, Workflow und Fehlerbehandlung hinzu und ermöglicht einem Unternehmen, Microservices mit seinen Altlasten zu integrieren.
Eine Orchestrierungsschicht erfüllt mehrere wichtige Funktionen, die Effizienz der APIs eines Unternehmens verbessern. Zu diesen Funktionen gehören:
Diese Funktionen sind der Schlüssel zur Rationalisierung der API-Workflows eines Unternehmens und zur Reduzierung des Umfangs menschlicher Eingriffe, der bei komplexen Geschäftsprozessen erforderlich ist.
Integration: Unternehmen verwenden oft eine Mischung aus API-Typen, -Stilen und -Sprachen wie GraphQL, RPC, WebSocket und REST-APIs für verschiedene Anwendungsfälle. Darüber hinaus haben Unternehmen möglicherweise eine Kombination aus neuen und alten Systemen in derselben Computerumgebung. Eine Orchestrierungsschicht hilft bei der Normalisierung von Datenstrukturen zwischen Systemen und koordiniert die Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Arten von APIs
Datenkonvertierung: Wenn eine Client-Anwendung einen API-Aufruf absendet, hängt das Format sowohl für den Aufruf als auch für die Antwort vom Protokoll, der Sprache oder dem Architekturstil der API ab. Wenn ein Workflow erfordert, dass diese APIs miteinander kommunizieren und Daten austauschen, muss die Antwort von einer API in ein lesbares Format umgewandelt werden, um an die nächste API gesendet zu werden.
Orchestration führt ein standardisiertes Aufrufformat ein, das sowohl die Anforderungen des aufrufenden Clients als auch die der antwortenden Backend-API erfüllt.
Logische Workflows: Wenn ein digitaler Workflow mehrere APIs umfasst, ist es oft wichtig, dass diese APIs in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden. API-Orchestrierungstools können diese komplizierte Reihe von Aufruf- und Antwortprozessen durch Tools wie das visuelle Workflow-Design verfeinern.
Automatisierung: Automatisierung ist ein entscheidender Aspekt bei der Rationalisierung digitaler Workflows. API-Orchestrierungstools bieten Funktionen wie No-Code-Konnektoren, die es Benutzern ermöglichen, Interaktionen zwischen verschiedenen Diensten aufzubauen und zu automatisieren.
Fehlerbenachrichtigungen: API-Orchestrierungstools helfen bei der Überwachung und Kennzeichnung von Fehlern in der Orchestrierungsschicht, sodass weniger jede App und jeder Microservice überprüft werden muss, wenn ein Fehler auftritt.
Erneut versuchen: Die Kommunikation zwischen APIs kann gelegentlich fehlschlagen und API-Orchestrierungstools können diese fehlgeschlagenen Kommunikationen erneut versuchen, sodass der Datenfluss trotz kurzzeitiger Unterbrechungen aufrechterhalten wird.
Authentifizierung und API-Sicherheit: API-Sicherheit ist wichtig, aber Authentifizierungs-Workflows können manchmal die Kommunikation zwischen APIs verlangsamen. Darüber hinaus verfügen Unternehmen möglicherweise über APIs, die verschiedene API-Authentifizierungsmaßnahmen verwenden, um Berechtigungen zu gewähren, wie API-Schlüssel, OAuth und Token. API-Orchestrierungstools können die Authentifizierungspipeline automatisieren und so sensible Daten schützen, ohne den Datenfluss zu unterbrechen.
Caching: Um API-Workflows effizient zu gestalten, unterstützen API-Orchestrierungstools das Daten-Caching und speichern häufig referenzierte Daten in einem Cache, sodass ohne API-Aufruf und Antwortprozess auf sie zugegriffen werden kann.
Die API-Orchestrierung kann zur Optimierung der API-Umgebung eines Unternehmens beitragen. Zu den wichtigsten Vorteilen der API-Orchestrierung gehören die Nutzen:
API-Orchestrierung kann komplexe digitale Workflows vereinfachen und den Datenfluss erleichtern. Dies ist besonders hilfreich für Unternehmen, die eine Mischung von API-Typen verwenden oder derzeit Altsysteme und Anwendungen in eine neue Computerumgebung integrieren.
Die API-Orchestrierung vereinfacht den Datenfluss und die API-Kommunikation und schafft flexiblere API-Ökosysteme. Diese Flexibilität macht Umgebungen besser skalierbar und erleichtert das Hinzufügen neuer APIs, Anwendungen und Services, ohne dass bestehende Systeme unterbrochen werden müssen.
Die API-Orchestrierung bietet eine einheitliche Front-End-API für die Interaktion mit einem komplexen Web von Apps und Services. Dies vereinfacht den Prozess für Endbenutzer und trägt dazu bei, dass Prozesse schneller vonstattengehen. Im Backend verbessert die Implementierung einer Orchestrierungsschicht die Effizienz der Anforderungsbearbeitung, ohne dass ein Eingreifen der Mitarbeiter erforderlich ist.
Lernen Sie IBM API Connect mit einer kostenlosen Testversion kennen oder setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung, um Ihre Anforderungen zu besprechen. Egal ob Sie schon bereit sind, Ihr API-Management zu optimieren, oder erst einmal mehr erfahren möchten: Wir sind für Sie da, um Ihre digitale Transformation zu unterstützen.
Entdecken Sie das volle Potenzial Ihrer Integration mit KI-gestützten Lösungen. Vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten oder schauen Sie sich unsere Produktdokumentation an und legen Sie los.
Kurbeln Sie mit den sicheren, leistungsstarken Messaging-Lösungen von IBM MQ Ihr Geschäft an. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Test oder setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung, um herauszufinden, wie IBM MQ Ihren Betrieb transformieren kann.
Erleben Sie schnellere, sicherere Übertragungen von Dateien jeder Größe und Entfernung. Testen Sie IBM Aspera noch heute und optimieren Sie Ihre Daten-Workflows mit hoher Effizienz.
Transformieren Sie Ihr Geschäft durch die mühelose Verbindung von Anwendungen und Daten. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Test und erleben Sie, wie IBM App Connect Ihre Integration optimieren kann.
KI-gestützte Automatisierung skaliert die Agilität über APIs, Apps, Events, Dateien und B2B/EDI hinweg.
Erschließen Sie Ihr Geschäftspotenzial mit IBM Integrationslösungen, die Anwendungen und Systeme für den schnellen und sicheren Zugriff auf wichtige Daten verbinden.
Schalten Sie neue Funktionen frei und steigern Sie die geschäftliche Agilität mit IBM Cloud Consulting Services. Entdecken Sie, wie Sie mit Hybrid-Cloud-Strategien und Expertenpartnerschaften gemeinsam Lösungen entwickeln, die digitale Transformation beschleunigen und die Leistung optimieren können.