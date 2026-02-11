Was ist IT Asset Visibility?

Für moderne digitale Unternehmen ist die kontinuierliche Echtzeitüberwachung dieser Assets von entscheidender Bedeutung, um ein hohes Maß an Cybersicherheit zu gewährleisten und das Risikomanagement zu steuern.

Die Transparenz von IT-Ressourcen kann sich auf eine Vielzahl von Unternehmens-Assets erstrecken, von einfachen Geräten wie Laptops und mobilen Geräten bis hin zu hochmodernen IoT-Sensoren. Unternehmen jeder Größe und aus den unterschiedlichsten Branchen sind auf die Transparenz ihrer Ressourcen angewiesen, um ihre komplexen IT-Umgebungen zu verwalten und erfolgreiche IT-Asset-Management-Programme (ITAM) zu etablieren.

Mit dem Aufkommen von Cloud Computing, Software as a Service (SaaS) und Remote-Arbeit ist die Transparenz der IT-Ressourcen unerlässlich, um Ressourcen zu verwalten, die Leistung der Ressourcen zu optimieren und die IT-Infrastruktur vor kostspieligen Datenschutzverletzungen zu schützen. Laut einem aktuellen IBM-Bericht stiegen die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung in den USA im Jahr 2025 um 9 % und erreichten mit 10 Millionen US-Dollar einen neuen Höchststand.

Im Rahmen ihrer Bemühungen um die digitale Transformation integrieren viele moderne Unternehmen digitale Tools stärker in ihren Ansatz zum Asset Performance Management (APM).

Eine effektive Transparenz der IT-Assets hilft Sicherheitsteams dabei, die Leistung der Assets in Echtzeit zu überwachen und von veralteten reaktiven Ansätzen der Wartung zu moderneren, proaktiven und vorausschauenden Ansätzen überzugehen.