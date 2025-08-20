Was ist reaktive Instandhaltung?

Während sowohl bei vorbeugenden als auch vorausschauenden Wartungsstrategien regelmäßige Wartungspläne eingehalten werden, um Störungen bei Assets zu vermeiden, sieht die reaktive Instandhaltung Reparaturen nur dann vor, wenn ein Asset ausgefallen ist. Ein Asset ist eine Sache, die für ein Unternehmen nützlich oder wertvoll ist. Der Term kann sowohl physische als auch nicht physische Assets wie Infrastruktur und Geräte, Kapital und Personen umfassen.

Vorbeugende und vorausschauende Wartung werden beide als proaktive Wartungsstrategien betrachtet und eignen sich am besten für Unternehmen, die komplexe Anlagen besitzen und über Kapital verfügen, das sie bereit sind, in ein umfassendes Wartungsprogramm zu investieren. Die reaktive Instandhaltung hingegen bewährt sich am besten bei Unternehmen mit kostengünstigen, nicht kritischen Anlagen, deren Ausfall die normalen Geschäftsprozesse nicht unterbricht.

Es gibt drei verschiedene Arten der reaktiven Instandhaltung.

Notfallwartung: Bei der Notfallwartung handelt es sich um eine ungeplante Wartung von Assets, die eingesetzt wird, wenn ein notwendiges Gerät ausgefallen ist. Da bei Reparaturen ein Gerät mit Notfallwartung Priorität hat, kommt es bei dieser Strategie häufig zu Unterbrechungen und Verzögerungen.

Ausfallorientierte Wartung: Wie bei der Notfallwartung handelt es sich auch bei der ausfallorientierten Wartung um eine ungeplante Reaktion darauf, dass ein Asset plötzlich repariert werden muss. Da die ausfallorientierte Wartung ungeplant ist, ist sie üblicherweise sowohl teuer als auch zeitaufwendig.

„Run to failure“-Wartung: Die „Run to Failure“-Wartung ist eine Wartungsstrategie, bei der Assets bewusst so lange betrieben werden, bis sie kaputtgehen. In manchen Fällen wurde das Ersatz-Asset bereits gekauft und steht zur Installation bereit. Die Strategie ist nur dann effektiv, wenn Geräte schnell ausgetauscht oder repariert werden können, ohne dass die Produktion für längere Zeit stillsteht.