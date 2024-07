Was ist Gerätewartung?

Genau wie die vorbeugende Wartung ist auch die vorausschauende Wartung ein proaktiver Ansatz zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und zur Verlängerung der Lebensdauer von Geräten. Im Gegensatz zur vorbeugenden Wartung stützt sich die vorausschauende Wartung jedoch auf Echtzeitdaten zum Gerätestatus, um dessen Ausfall vorherzusagen. Diese Daten werden über ein Netz von Sensoren bereitgestellt, die in physische Objekte eingebettet sind und als „Internet der Dinge“ (Internet of Things, IoT) bezeichnet werden. Wartungssoftware wie Enterprise-Asset-Management (EAM) oder ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem führt alle Informationen zur Wartung an einem zentralen Ort zusammen und erleichtert die Prozesse im Rahmen der Wartung.