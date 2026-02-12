Während der Bereitstellungsphase wird der getestete und gepackte Code automatisch an die Zielumgebungen (Staging oder Produktion) übermittelt. Tools für Konfigurationsmanagement und Infrastructure as Code (IaC) – die Konfigurationsdateien und hochrangige beschreibende Programmiersprachen verwenden, um die Infrastrukturbereitstellung und -orchestrierung für Software-Releases zu automatisieren – helfen DevOps Teams dabei, sicherzustellen, dass Software auf zuverlässige und wiederholbare Weise übermittelt wird.

Die Bereitstellung erfolgt in der Regel über CD-Plattformen (Continuous Delivery) und Containerisierungsplattformen (z. B. Kubernetes), die Software-Bereitstellungsprozesse orchestrieren (Abrufen von Build-Artefakten, Aktualisieren von Containern und Binärdateien, Ausführen abschließender Tests und Umleiten des Datenverkehrs auf die neue Version).

DevOps-Teams verwenden häufig verschiedene Bereitstellungsstrategien, um sicherzustellen, dass neue Versionen schrittweise eingeführt und bei Bedarf schnell wieder rückgängig gemacht werden können.

Bei der Blue-Green-Bereitstellung werden Apps beispielsweise in zwei parallelen Produktionsumgebungen bereitgestellt, wobei in jeder Umgebung eine andere Version der Anwendung ausgeführt wird. In der „blauen“ Umgebung wird die Live-Anwendung ausgeführt, während in der „grünen“ Umgebung Tests und Validierungen für neue App-Versionen durchgeführt werden. Wenn die neue Iteration abgeschlossen ist, wird die grüne Umgebung zur Live-Umgebung, und die blaue bleibt inaktiv, aber verfügbar, um Rollbacks zu verarbeiten.

Bei Canary-Bereitstellungen stellen Teams Anwendungen zunächst einer kleinen Gruppe von Benutzern – den sogenannten „Canaries“ – zur Überwachung und zum Testen in einer Live-Umgebung bereit, bevor sie die App für die gesamte Benutzerbasis freigeben.

Ähnlich wie Kanarienvögel (Canaries)verwendet wurden, um Bergleute vor giftigen Gasen zu warnen, machen Canary-Bereitstellungen Entwicklungsteams auf App-Fehler aufmerksam, ohne dass dabei das Risiko großflächiger Leistungsprobleme entsteht, von denen alle Benutzer betroffen wären. Wenn die Anwendung in der Canary-Gruppe gut funktioniert, führen die Entwickler sie schrittweise für größere Gruppen ein, bis sie allen Benutzern zur Verfügung steht.