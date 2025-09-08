Diese Architekturmuster bieten standardisierte Lösungen für die täglichen Herausforderungen, mit denen Entwicklungsteams bei der Implementierung verteilter Computersysteme konfrontiert sind, einschließlich Servicekommunikation, Datenkonsistenz, Fehlertoleranz und Skalierbarkeit.

Viele der heutigen Digital Experience, auf die sich die Welt verlässt, werden durch Microservice-Designmuster ermöglicht und sind in vielen realen Anwendungsfallen zu finden. Wenn Sie beispielsweise eine Sendung auf Netflix streamen, arbeiten Hunderte von separaten Diensten zusammen, um Inhalte bereitzustellen, Benutzerprofile zu verwalten und vorzuschlagen, was Sie als Nächstes sehen möchten.

In ähnlicher Weise koordiniert Amazon Bestand, Zahlungen und Versand über verschiedene Services. In der Finanzbranche verlassen sich Banken und andere Institutionen auch auf Microservice-Entwurfsmuster, um Risikomanagement und Kundenservice zu trennen, das Geld sicher und zugänglich zu halten.

Laut der IBM-Umfrage Microservices in der Enterprise, 2021, geben 88 % der Unternehmen an, dass Microservices den Entwicklungsteams viele Nutzen bieten. Zu diesen Vorteilen gehören eine Steigerung der Entwicklerproduktivität um 20–50 % aufgrund einer besseren Codeorganisation, einfacherer Wartung und schnellerer Bereitstellungszyklen.