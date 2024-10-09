Die Unterschiede zwischen monolithischer Architektur und Microservice sind vielfältig und komplex. Jedes bietet einzigartige Nutzen und keine kann als besser bezeichnet werden.
Der monolithische Ansatz ist das traditionelle Softwaremodell. Microservices spiegeln die spätere Softwareentwicklung wider, aber das hat die monolithische Architektur nicht überflüssig gemacht.
Nehmen wir an, Sie haben angefangen, für ein Tech-Startup zu arbeiten, und Sie wurden beauftragt, einen IT-Plan für das neue Unternehmen umzusetzen. Sie stehen vor einer Vielzahl von Entscheidungen, aber keine ist so grundlegend oder so weitreichend wie die Entscheidung für eine monolithische Architektur oder eine Microservice-Architektur. Die Wahl der Softwarearchitektur sollte nicht in einem Vakuum oder ohne ein klares Verständnis der anfänglichen und späteren Datenverarbeitung Ihres Unternehmens getroffen werden, da der gewählte architektonischer Ansatz tiefgreifende Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens hat, seine Geschäftsziele sinnvoll umzusetzen.
Hier steht also viel auf dem Spiel. Und da Sie der neu ernannte IT-Direktor sind, ist es auch für Sie persönlich eine gewichtige Entscheidung – eine, die Sie auf einen goldenen Weg des unermesslichen beruflichen Aufstiegs führen könnte, wenn Sie eine kluge Wahl treffen.
Was wählen Sie aus? Berücksichtigen Sie zunächst Ihre Optionen.
Wie bereits erwähnt, ist die monolithische Architektur das traditionelle Modell der Softwareentwicklung. Dabei führt eine Codebasis mehrere Funktionen (d. h. Geschäftsfunktionen) aus. Der Computer-Kernel steuert alle Funktionen. Bei monolithischen Anwendungen wird der gesamte Code, der für die gesamte Anwendung erforderlich ist, an einem zentralen Ort verwaltet.
Monolithische Anwendungen enthalten in der Regel die folgenden Komponenten:
Der Einsatz einer monolithischen Architektur bietet zahlreiche Nutzen:
Die Verwendung einer monolithischen Architektur birgt auch mögliche Probleme:
Das andere Softwareentwicklungsmodell, die Microservices, ist ein cloudnativer Architekturstil. Mit Microservices basiert eine Anwendung auf mehreren, lose gekoppelten, einzelnen Komponenten oder Diensten. Microservice-Anwendungen verfügen über einen eigenen Technologie-Stack, eine Sammlung von Technologien, die zusammenarbeiten, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen.
Der Hauptvorteil von Microservices besteht darin, dass das System leicht aktualisiert werden kann, um neue Funktionen innerhalb der Anwendung zu berücksichtigen, ohne die gesamte Anwendung zu beeinträchtigen. Dies kann zu einer enormen Zeitersparnis und Arbeitsersparnis führen.
Die Vorteile von Microservices sind zahlreich. Sie berücksichtigen sowohl ein ständiges Geschäftswachstum als auch neue technologische Veränderungen:
Microservice bieten bestimmte Nutzen, aber ihre Komplexität wirft auch gewisse Probleme auf:
Vor unserem direkten Vergleich der monolithischen Architektur und der Microservices-Architektur sollten wir die Geschichte mit einigen historischen Details konkretisieren, um einen breiteren Kontext zu schaffen.
In mancher Hinsicht ist es schwierig, den Ursprung der monolithischen Architektur auf ein einziges Datum zurückzuführen; Je komplizierter die Technologie ist, desto schwieriger kann es sein, die genaue Bereitstellung dieser Technologie zu bestimmen. So verhält es sich auch bei monolithischen Architekturen, deren Entwicklung um die Mitte des 20. Jahrhunderts begann.
International Business Machines (IBM) war ein wichtiger Akteur in dieser kritischen frühen Entwicklung. Laut DZone-Mitarbeiter Pier-Jean Malandrino waren „Unternehmen wie IBM durch ihre Entwicklung von Mainframe-Computern in den 1960er und 1970er Jahren maßgeblich an der Definition der frühen Softwarearchitektur beteiligt.“ 1
Monolithische Architekturen waren nicht perfekt – sie wurden oft in ultraeinfachen Sprachen verfasst und sollten von einer einzigen Maschine gelesen werden. Da nur eine Maschine das gesamte System enthielt, waren alle Komponenten eng miteinander verbunden. Eine Skalierung war entweder nicht vorhanden oder kaum möglich, was in der Regel den kompletten Neuaufbau eines Systems erforderte.
Wenn die monolithische Architektur im Nachhinein primitiv erscheint, liegt das zum Teil daran, dass sie vor allen anderen Systemen der Softwarearchitektur existierte. Und es hat sich im Laufe der Zeit als durchgängig nützlich und sogar widerstandsfähig erwiesen. Die Tatsache, dass monolithische Architekturen sieben Jahrzehnte nach ihrer Einführung immer noch verwendet werden, spricht Bände in einer Branche, in der in der Regel nur ein unaufhörlicher Wandel bleibt.
Die monolithische Architektur hat überlebt, aber es ist nicht mehr das einzige Spiel in der Stadt, und das schon seit einiger Zeit nicht mehr. Im Laufe der 1980er Jahre erlebte das Software-Engineering einen Trend zur Modularität und zum Einsatz objektorientierter Programmiersprachen. In den 1990er Jahren waren die Weichen für verteilte Systeme gestellt, die von den jüngsten Fortschritten in der Netzwerktechnik profitieren konnten.
Dies führte schließlich zur Entwicklung von Microservices, die nach dem Aufkommen von Cloud Computing und Containerisierung Technologien in den 2000er Jahren breite Nutzung fanden. Die Microservice-Architektur wurde entwickelt, um das monolithische Modell zu verbessern, indem sie auf schnelle Skalierung und dezentrale Systeme ausgerichtet wird.
Jetzt, in den 2020er Jahren, entwickelt sich die Softwareentwicklung entweder von einer monolithischen Architektur oder von einer Microservice-Architektur weg. Angesichts dessen, was wir vom technologischen Wandel erwarten, könnten wir zunächst annehmen, dass die in jüngerer Zeit eingeführte Technologie überlegen ist, und unter bestimmten Umständen ist dies definitiv der Fall.
Eine solch pauschale Aussage ist jedoch gefährlich, vor allem weil sie einfach nicht wahr ist. Es gibt immer noch zahlreiche Computersituationen, die einen Vorteil von der Einfachheit des monolithischen Architekturmodells haben.
Beide Softwarearchitekturen haben ihre Vor- und Nachteile. Unternehmen müssen beide Arten sorgfältig bewerten und den prognostizierten Bedarf an Anwendung berücksichtigen, bevor sie das eine oder andere System einführen.
Wie vergleichen sich die monolithische Architektur und die Microservice-Architektur, wenn man durch das Prisma der wichtigsten Betriebsphasen betrachtet wird?
Es gibt eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Anwendungsfallen, die entweder durch die Verwendung einer monolithischen Architektur oder einer Microservice-Architektur erreicht werden können. Hier sind einige der bekanntesten:
Jede umfassende Implementierung einer monolithischen Architektur oder einer Microservices-Architektur führt zwangsläufig in die Irre, wenn sie in einem effektiven Vakuum abgeschlossen wird und ohne zunächst der wichtigste Teil der Gleichung berücksichtigt wird – die besonderen Bedürfnisse Ihres Tech-Startups.
Als IT-Direktor ist dies die kritischste Aufgabe bei der Planung Ihrer Entscheidungen zur Softwareinfrastruktur. Das Wissen, wann man einen architektonischen Stil verwendet, ist ebenso wichtig wie das Wissen, welches System für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
Die Selbstanalyse ist sehr wertvoll, denn es ist Ihre Aufgabe, nicht nur das optimale Architektursystem für Ihr Unternehmen auszuwählen, sondern auch genau abzuschätzen, welches Architektursystem Ihr Unternehmen in den kommenden Monaten und Jahren benötigen wird. In gewisser Weise wird Ihnen die Aufgabe zugeteilt, die Zukunft vorherzusagen.
Auch wenn eine monolithische Architektur für Ihr Startup perfekt zu sein scheint, liegt es an Ihnen, zukünftiges Wachstum zu prognostizieren. Und wenn eine rasche Expansion erwartet wird, könnte es sich als klüger erweisen, in eine Microservice-Architektur zu investieren. Es sind zahlreiche Variablen zu berücksichtigen:
