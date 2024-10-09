Der monolithische Ansatz ist das traditionelle Softwaremodell. Microservices spiegeln die spätere Softwareentwicklung wider, aber das hat die monolithische Architektur nicht überflüssig gemacht.

Nehmen wir an, Sie haben angefangen, für ein Tech-Startup zu arbeiten, und Sie wurden beauftragt, einen IT-Plan für das neue Unternehmen umzusetzen. Sie stehen vor einer Vielzahl von Entscheidungen, aber keine ist so grundlegend oder so weitreichend wie die Entscheidung für eine monolithische Architektur oder eine Microservice-Architektur. Die Wahl der Softwarearchitektur sollte nicht in einem Vakuum oder ohne ein klares Verständnis der anfänglichen und späteren Datenverarbeitung Ihres Unternehmens getroffen werden, da der gewählte architektonischer Ansatz tiefgreifende Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens hat, seine Geschäftsziele sinnvoll umzusetzen.

Hier steht also viel auf dem Spiel. Und da Sie der neu ernannte IT-Direktor sind, ist es auch für Sie persönlich eine gewichtige Entscheidung – eine, die Sie auf einen goldenen Weg des unermesslichen beruflichen Aufstiegs führen könnte, wenn Sie eine kluge Wahl treffen.

Was wählen Sie aus? Berücksichtigen Sie zunächst Ihre Optionen.