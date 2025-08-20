Was ist Java Spring Boot?

So leistungsfähig und umfassend Spring Framework auch ist, so viel Zeit und Wissen erfordert es dennoch, Spring-Anwendungen zu konfigurieren, einzurichten und bereitzustellen. Spring Boot verringert diesen Aufwand mit drei wichtigen Funktionen.

Autokonfiguration



Autokonfiguration bedeutet, dass die Anwendungen mit voreingestellten Abhängigkeiten initialisiert werden, die Sie nicht manuell konfigurieren müssen. Da Java Spring Boot über integrierte Autokonfigurationsfunktionen verfügt, konfiguriert es sowohl das zugrunde liegende Spring Framework als auch die Pakete von Drittanbietern automatisch auf der Grundlage Ihrer Einstellungen (und auf der Grundlage von Best Practices, was hilft, Fehler zu vermeiden). Auch wenn Sie diese Standardeinstellungen nach Abschluss der Initialisierung überschreiben können, ermöglicht Ihnen die Autokonfigurationsfunktion von Java Spring Boot einen schnellen Start bei der Entwicklung Ihrer Spring-basierten Anwendungen und reduziert die Möglichkeit menschlicher Fehler.

„Opinionated"-Ansatz



Spring Boot verwendet einen „Opinionated"-Ansatz zum Hinzufügen und Konfigurieren von Starter-Abhängigkeiten, basierend auf den Anforderungen Ihres Projekts. Spring Boot wählt nach eigenem Ermessen aus, welche Pakete installiert und welche Standardwerte verwendet werden sollen, anstatt dass Sie all diese Entscheidungen selbst treffen und alles manuell einrichten müssen.

Sie können die Anforderungen Ihres Projekts während des Initialisierungsprozesses definieren, bei dem Sie zwischen mehreren Starter-Abhängigkeiten – den Spring Starters – wählen, die typische Anwendungsfälle abdecken. Sie starten Spring Boot Initializr, indem Sie ein einfaches Webformular ausfüllen, ganz ohne Code.

Mit der Starter-Abhängigkeit „Spring Web" können Sie beispielsweise Spring-basierte Webanwendungen mit minimaler Konfiguration erstellen, indem Sie Ihrem Projekt alle erforderlichen Abhängigkeiten – wie den Apache Tomcat Webserver – hinzufügen. „Spring Security" ist eine weitere vielfach eingesetzte Starter-Abhängigkeit, die automatisch Authentifizierungs- und Zugriffskontrollfunktionen zu Ihrer Anwendung hinzufügt.

Spring Boot enthält über 50 Spring-Starter, und viele weitere Starter von Drittanbietern sind verfügbar.

Eigenständige Anwendungen



Spring Boot hilft Entwicklern, Anwendungen zu erstellen, die einfach laufen. Insbesondere können Sie damit eigenständige Anwendungen erstellen, die ohne einen externen Webserver laufen, indem Sie einen Webserver wie Tomcat oder Netty während des Initialisierungsprozesses in Ihre Anwendung einbetten. So können Sie Ihre Anwendung auf jeder Plattform starten, indem Sie einfach auf den Befehl „Ausführen" klicken. (Sie können diese Funktion deaktivieren, um Anwendungen ohne einen integrierten Webserver zu erstellen).