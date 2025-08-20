Was ist Java Spring Boot?

Java Spring Framework (Spring Framework) ist ein beliebtes Open-Source-Framework für Unternehmen zur Erstellung eigenständiger, produktionsreifer Anwendungen, die auf der Java Virtual Machine (JVM) laufen.
Java Spring Boot (Spring Boot) ist ein Tool, das die Entwicklung von Webanwendungen und Mikroservices mit Spring Framework durch drei Kernfunktionen schneller und einfacher macht.
Diese Funktionen arbeiten zusammen, um Ihnen ein Tool zur Verfügung zu stellen, mit dem Sie eine Spring-basierte Anwendung mit minimaler Konfiguration und Einrichtung installieren können.
Spring Framework bietet eine Abhängigkeitsinjektionsfunktion, mit der Objekte ihre eigenen Abhängigkeiten definieren können, die der Spring-Container später in sie injiziert. So können Entwickler modulare Anwendungen erstellen, die aus lose verbundenen Komponenten bestehen und sich ideal für Microservices und verteilte Netzanwendungen eignen.
Spring Framework bietet auch integrierte Unterstützung für typische Aufgaben, die eine Anwendung ausführen muss, wie Datenbindung, Typumsetzung, Prüfung und Bewertung, Ausnahmebehandlung, Ressourcen- und Ereignismanagement, Internationalisierung und vieles mehr. Es lässt sich mit verschiedenen Java EE-Technologien wie RMI (Remote Method Invocation), AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), Java Web Services und anderen integrieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spring Framework Entwicklern alle Tools und Funktionen bietet, die sie benötigen, um lose verbundene, plattformunabhängige Java EE-Anwendungen zu erstellen, die in jeder Umgebung laufen.
So leistungsfähig und umfassend Spring Framework auch ist, so viel Zeit und Wissen erfordert es dennoch, Spring-Anwendungen zu konfigurieren, einzurichten und bereitzustellen. Spring Boot verringert diesen Aufwand mit drei wichtigen Funktionen.
Autokonfiguration bedeutet, dass die Anwendungen mit voreingestellten Abhängigkeiten initialisiert werden, die Sie nicht manuell konfigurieren müssen. Da Java Spring Boot über integrierte Autokonfigurationsfunktionen verfügt, konfiguriert es sowohl das zugrunde liegende Spring Framework als auch die Pakete von Drittanbietern automatisch auf der Grundlage Ihrer Einstellungen (und auf der Grundlage von Best Practices, was hilft, Fehler zu vermeiden). Auch wenn Sie diese Standardeinstellungen nach Abschluss der Initialisierung überschreiben können, ermöglicht Ihnen die Autokonfigurationsfunktion von Java Spring Boot einen schnellen Start bei der Entwicklung Ihrer Spring-basierten Anwendungen und reduziert die Möglichkeit menschlicher Fehler.
Spring Boot verwendet einen „Opinionated"-Ansatz zum Hinzufügen und Konfigurieren von Starter-Abhängigkeiten, basierend auf den Anforderungen Ihres Projekts. Spring Boot wählt nach eigenem Ermessen aus, welche Pakete installiert und welche Standardwerte verwendet werden sollen, anstatt dass Sie all diese Entscheidungen selbst treffen und alles manuell einrichten müssen.
Sie können die Anforderungen Ihres Projekts während des Initialisierungsprozesses definieren, bei dem Sie zwischen mehreren Starter-Abhängigkeiten – den Spring Starters – wählen, die typische Anwendungsfälle abdecken. Sie starten Spring Boot Initializr, indem Sie ein einfaches Webformular ausfüllen, ganz ohne Code.
Mit der Starter-Abhängigkeit „Spring Web" können Sie beispielsweise Spring-basierte Webanwendungen mit minimaler Konfiguration erstellen, indem Sie Ihrem Projekt alle erforderlichen Abhängigkeiten – wie den Apache Tomcat Webserver – hinzufügen. „Spring Security" ist eine weitere vielfach eingesetzte Starter-Abhängigkeit, die automatisch Authentifizierungs- und Zugriffskontrollfunktionen zu Ihrer Anwendung hinzufügt.
Spring Boot enthält über 50 Spring-Starter, und viele weitere Starter von Drittanbietern sind verfügbar.
Spring Boot hilft Entwicklern, Anwendungen zu erstellen, die einfach laufen. Insbesondere können Sie damit eigenständige Anwendungen erstellen, die ohne einen externen Webserver laufen, indem Sie einen Webserver wie Tomcat oder Netty während des Initialisierungsprozesses in Ihre Anwendung einbetten. So können Sie Ihre Anwendung auf jeder Plattform starten, indem Sie einfach auf den Befehl „Ausführen" klicken. (Sie können diese Funktion deaktivieren, um Anwendungen ohne einen integrierten Webserver zu erstellen).
Auch hier sind die größten Vorteile der Verwendung von Spring Boot gegenüber Spring Framework allein die Benutzerfreundlichkeit und die schnellere Entwicklung. Theoretisch geht dies auf Kosten der größeren Flexibilität, die Sie durch die direkte Arbeit mit Spring Framework erhalten.
In der Praxis ist die Verwendung von Spring Boot jedoch ein lohnender Kompromiss, es sei denn, Sie müssen oder wollen eine sehr spezielle Konfiguration implementieren. Sie können weiterhin das vielfach eingesetzte Annotationssystem von Spring Framework verwenden, mit dem Sie auf einfache Weise zusätzliche Abhängigkeiten (die nicht von Spring Starters abgedeckt werden) in Ihre Anwendung einfügen können. Und Sie haben weiterhin Zugriff auf alle Spring Framework-Funktionen, einschließlich einfacher Ereignisverarbeitung, Prüfung und Bewertung, Datenbindung, Typumsetzung und integrierter Sicherheits- und Testfunktionen. Fazit: Wenn der Umfang Ihres Projekts auch nur von einem Spring Starter abgedeckt wird, kann Spring Boot die Entwicklung erheblich rationalisieren.
Wenn Sie auf der Suche nach einer schnellen, einfachen Spring Boot-Anleitung für Einsteiger sind, haben Sie Glück. Das Internet ist voll von Spring Boot-Lernprogrammen für den Einstieg, darunter die folgenden beiden:
Zahlreiche weitere Lernprogramme finden Sie, wenn Sie bei Google nach „Spring Boot Tutorial" suchen.
Stellen Sie die Fähigkeiten und Tools bereit, die Ihr Team benötigt, um Innovationen voranzutreiben und Ihr Unternehmen voranzubringen.
IBM Cloud mit Red Hat bietet marktführende Sicherheit, unternehmensweite Skalierbarkeit und offene Innovation, um das volle Potenzial von Cloud und KI zu erschließen.
Entdecken Sie, wie Sie mit der WebSphere Hybrid Edition die cloudnative Entwicklung, die Anwendungsmodernisierung und die Unterstützung bestehender Anwendungen vorantreiben können.
IBM® WebSphere Hybrid Edition ist die umfassende Sammlung von WebSphere-Anwendungslaufzeiten und -Modernisierungswerkzeugen, die Unterstützung für On-Premise- und große Public-Cloud-Bereitstellungen in virtuellen Maschinen, Containern und Kubernetes bietet.Entdecken Sie, wie Sie mit der WebSphere Hybrid Edition die cloudnative Entwicklung, die Anwendungsmodernisierung und die Unterstützung bestehender Anwendungen vorantreiben können.