Was ist Anwendungsvirtualisierung?

Das Verständnis, wie die Virtualisierung von Anwendungen funktioniert, beginnt mit dem Verständnis der Virtualisierung, der Technologie, die sie ermöglicht.

Virtualisierung verwendet Software, die als Hypervisor bekannt ist (zum Beispiel Microsoft Hyper-V), um eine Abstraktionsebene über Computerhardware zu schaffen. Mit diesem Ansatz können Apps und Workloads unabhängig voneinander auf virtuellen Maschinen (VMs) ausgeführt werden, wie beispielsweise die von VMware bereitgestellten VMs.

Historisch gesehen kommunizieren Anwendungen direkt mit dem Host-Betriebssystem (in der Regel Linux) auf Computerhardware. Die Anwendungsvirtualisierung verändert diese Beziehung. Eine Virtualisierungsebene befindet sich zwischen der App und dem Betriebssystem, fängt Anfragen ab und stellt die Laufzeitumgebung bereit, die die Anwendung benötigt, ohne das zugrunde liegende System jemals direkt zu berühren.

Die Vorbereitung einer Anwendung für die virtuelle Bereitstellung beinhaltet einen Prozess, der als Sequenzierung bezeichnet wird. IT-Teams verpacken Anwendungen und deren Dateien, Einstellungen, Abhängigkeiten und Registrierungseinträge in einzelne portable Images. Diese Bilder werden dann von einem zentralen Server an jedes autorisierte Gerät übermittelt. Und da jede Anwendung in ihrer eigenen isolierten virtuellen Umgebung (oder Sandbox) läuft, bleiben sie eingeschlossen und können nicht in andere Anwendungen oder das zugrundeliegende Betriebssystem eingreifen.

Auch wenn Anwendungsvirtualisierung ähnlich wie Containerisierung klingen mag, sind die beiden Technologien unterschiedliche Technologien. Container verpacken die gesamte Laufzeitumgebung, einschließlich Betriebssystembibliotheken, während die Anwendungsvirtualisierung die App vom Betriebssystem getrennt hält.

Virtualisierte Anwendungen können vollständig auf einem Remote-Server ausgeführt werden, wobei Benutzer von ihrem Gerät aus nur auf die Benutzeroberfläche zugreifen. Sie können je nach Bereitstellung auch lokal auf einem Clientgerät mit lokal gespeicherten Ressourcen ausgeführt werden.