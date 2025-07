Was ist Log-Analyse mit KI?

Protokolldaten sind detaillierte Aufzeichnungen von Ereignissen, die in einem Computersystem, einer Anwendung oder einem Netzwerk auftreten. KI- und ML-Tools, die auf Large Language Models (LLMs) trainiert wurden, helfen dabei, die Log-Analyse zu automatisieren, Muster und Anomalien in Datensätzen zu identifizieren und in Echtzeit Erkenntnisse über die Funktionsweise eines Systems oder einer Anwendung zu liefern.

Mit dem Aufkommen datenintensiver Technologien wie generativer KI steigt die Menge der Daten, die Unternehmen sammeln und verarbeiten müssen, exponentiell an. Laut einem aktuellen Bericht ist die Menge der Datenprotokolle, die auf Unternehmensebene analysiert werden müssen, in den letzten fünf Jahren um 250 % pro Jahr gestiegen.1

Mit der Entwicklung von KI-Tools und -Lösungen sind viele IT-Betriebsteams stark auf KI- und ML-Tools angewiesen, um Logdateien und Daten zu sammeln, zu verarbeiten und zu analysieren. Heute bieten einige der größten Unternehmen der Welt KI-gestützte Tools für die Log-Analytik an, darunter Microsoft mit seinem KI-gestützten Azure Monitor Log, AWS mit CloudWatch und IBM mit der IBM Watson AIOps-Lösung.