Vorteile und Nachteile von Microservices

Die Microservice-Architektur hat die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Softwareanwendungen entwickeln und bereitstellen. Anstatt eine große Anwendung zu schaffen, in der alle Komponenten eng miteinander verbunden sind, zerlegen Microservices eine Anwendung in kleinere, unabhängige Dienste. Jeder Dienst übernimmt eine bestimmte Geschäftsfunktion und kann unabhängig entwickelt, bereitgestellt und skaliert werden.

Unternehmen wie Netflix, Uber, Amazon, Spotify und Airbnb nutzen täglich Microservices, um Millionen von Nutzern und Transaktionen abzuwickeln.

Die Microservices-Architektur gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sie Herausforderungen löst, denen Unternehmen mit herkömmlichem Anwendungsdesign gegenüberstehen. Unternehmen können flexible Gesamtsysteme aufbauen, sich leicht von Ausfällen erholen und neue Funktionen schneller auf den Markt bringen.

Microservices haben sich von einem aufkommenden Trend zu einem wichtigen Bestandteil der IT-Strategie von Unternehmen entwickelt. Laut Gartner nutzen derzeit 74 % der befragten Unternehmen eine Microservices-Architektur, weitere 23 % planen, dies zu tun.1

Microservices bringen zwar mehr Komplexität mit sich, aber ihre Vorteile sorgen für eine breite Akzeptanz in allen Branchen. Das Verständnis der Vor- und Nachteile von Microservices ist für fundierte Entscheidungen hinsichtlich ihrer Einführung unerlässlich.