Jede Anwendung hat ihre eigene Architektur, Abhängigkeiten und Geschäftsbedürfnisse. Das 7-R-Framework unterstützt Unternehmen dabei, jede Situation individuell zu bewerten und den Migrationspfad auszuwählen, der Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und langfristigen Mehrwert optimal miteinander verbindet.

Cloud Computing bildet die Grundlage dafür, wie die meisten modernen Unternehmen arbeiten. Finanzinstitute verarbeiten täglich Millionen von Transaktionen über Cloud-Infrastrukturen, während Einzelhändler ihre Bestände und Kundendaten weltweit verwalten. Im Gesundheitswesen speichern und analysieren Anbieter Patientenakten auf Cloud-Plattformen, die strenge Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. Fertigungsunternehmen verlassen sich auf dieselben Systeme, um Produktionslinien und Lieferketten in Echtzeit zu überwachen und so schnell auf Störungen reagieren zu können.

Da die Cloud-Einführung branchenübergreifend immer schneller voranschreitet, benötigen Unternehmen strategische Ansätze, um ihre Migrationsprozesse zu steuern.

In dieser Umgebung werden Frameworks wie die 7-Rs unverzichtbar. Die weit verbreitete Nutzung der Cloud in allen Branchen unterstreicht die steigende Nachfrage nach skalierbaren und flexiblen Cloud-Umgebungen.

Cloud-Anwendungen werden auf einer Infrastruktur ausgeführt und bieten On-Demand-Zugriff auf skalierbare Computing-Ressourcen wie Server, Datenspeicher, Netzwerke, Entwicklungstools und KI-Analytics, die alle über das Internet mit flexiblen, nutzungsabhängigen Preisen bereitgestellt werden.

Der globale Cloud-Markt spiegelt diesen Wandel wider: Sein Wert wird für 2024 auf 752,44 Millionen USD geschätzt und soll bis 2030 auf 2.390,19 Milliarden USD anwachsen.1 Die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) treibt dieses Wachstum voran, da beide Technologien eine robuste Cloud-Infrastruktur erfordern.