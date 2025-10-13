Die 7 R der Cloud Migration – Rehosting, Relocating, Replatforming, Refactoring (Refaktorieren), Repurchasing (Rückkauf), Retiring (Ausmusterung oder Stilllegung) und Retaining (Halten) – stellen sieben strategische Ansätze für die Verlagerung von Anwendungen und Workloads in die Cloud dar.
Jede Anwendung hat ihre eigene Architektur, Abhängigkeiten und Geschäftsbedürfnisse. Das 7-R-Framework unterstützt Unternehmen dabei, jede Situation individuell zu bewerten und den Migrationspfad auszuwählen, der Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und langfristigen Mehrwert optimal miteinander verbindet.
Cloud Computing bildet die Grundlage dafür, wie die meisten modernen Unternehmen arbeiten. Finanzinstitute verarbeiten täglich Millionen von Transaktionen über Cloud-Infrastrukturen, während Einzelhändler ihre Bestände und Kundendaten weltweit verwalten. Im Gesundheitswesen speichern und analysieren Anbieter Patientenakten auf Cloud-Plattformen, die strenge Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. Fertigungsunternehmen verlassen sich auf dieselben Systeme, um Produktionslinien und Lieferketten in Echtzeit zu überwachen und so schnell auf Störungen reagieren zu können.
Da die Cloud-Einführung branchenübergreifend immer schneller voranschreitet, benötigen Unternehmen strategische Ansätze, um ihre Migrationsprozesse zu steuern.
In dieser Umgebung werden Frameworks wie die 7-Rs unverzichtbar. Die weit verbreitete Nutzung der Cloud in allen Branchen unterstreicht die steigende Nachfrage nach skalierbaren und flexiblen Cloud-Umgebungen.
Cloud-Anwendungen werden auf einer Infrastruktur ausgeführt und bieten On-Demand-Zugriff auf skalierbare Computing-Ressourcen wie Server, Datenspeicher, Netzwerke, Entwicklungstools und KI-Analytics, die alle über das Internet mit flexiblen, nutzungsabhängigen Preisen bereitgestellt werden.
Der globale Cloud-Markt spiegelt diesen Wandel wider: Sein Wert wird für 2024 auf 752,44 Millionen USD geschätzt und soll bis 2030 auf 2.390,19 Milliarden USD anwachsen.1 Die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) treibt dieses Wachstum voran, da beide Technologien eine robuste Cloud-Infrastruktur erfordern.
Die 7 Rs entwickelten sich aus dem ursprünglichen 5-R-Framework (Rehosting, Refactoring, Revising, Rebuilding und Replacing), das 2010 von Gartner, Inc. eingeführt wurde. Diese Strategien wurden zu einer Zeit eingeführt, als Unternehmen gerade begannen, das Potenzial des Cloud Computing zu erkennen, jedoch vor der Herausforderung standen, ihre lokalen Altlast-Anwendungen in diese neue Umgebung zu verlagern. Die 5 Rs dienten als Roadmap, um Unternehmen bei der Klassifizierung ihrer Anwendungen für die Migration zu unterstützen.
Mit zunehmender Verbreitung der Cloud-Nutzung erweiterte Amazon Web Services (AWS) das Framework im Jahr 2016 um ein sechstes R: Retiring (Ausmusterung oder Stilllegung). Mit dieser Ergänzung wurde anerkannt, dass Migrationsprojekte häufig Anwendungen aufdecken, die nicht mehr benötigt werden, was eine Gelegenheit bietet, unnötige Kosten zu vermeiden, anstatt alles zu migrieren.
Im Jahr 2017 wurde das Framework durch die Hinzufügung des siebten R durch AWS weiterentwickelt: Retaining (Halten). Heute nutzen die meisten Unternehmensunternehmen Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Strategien, bei denen einige Anwendungen On-Premises bleiben, während andere in die Cloud verschoben werden.
Das vollständige 7-R-Framework bietet nun umfassende Leitlinien für eine Vielzahl von Entscheidungen zum Migrationsansatz.
Cloud-Migration bezeichnet den Prozess der Verlagerung von Anwendungen, Daten, Workloads und IT-Infrastruktur von lokalen Rechenzentren auf eine cloudbasierte Infrastruktur.
Unternehmen migrieren ihre Daten in die Cloud, um von Vorteilen wie Kostenoptimierung, verbesserter Skalierbarkeit, verbesserter Disaster Recovery (DR), verbesserter Geschäftskontinuität und Zugang zu fortschrittlichen Technologien wie KI und ML zu profitieren.
Die Entscheidung zur Migration wird häufig getroffen, wenn Unternehmen mit einer veralteten Infrastruktur, steigenden Kosten für Rechenzentren oder der Notwendigkeit konfrontiert sind, Remote-Belegschaften zu unterstützen. Einige Unternehmen wechseln zur Cloud, um schnellere Innovations- und Bereitstellungszyklen zu ermöglichen. Andere migrieren, um den wachsenden Anforderungen an die Datenspeicherung gerecht zu werden oder um cloudnative Funktionen zu nutzen, die On-Premises nicht realisierbar sind.
Die Arten der Cloud-Migration lassen sich in verschiedene Formen unterteilen, je nachdem, wohin die Anwendungen migriert werden und warum. Dazu gehören folgende Kategorien:
Bei einer Rechenzentrumsmigration verlagern Unternehmen ihre gesamte Infrastruktur in die Cloud und konsolidieren physische Server und Speicher in Cloud-Ressourcen. Diese Umstellung erfolgt häufig, wenn Unternehmen kostspielige Mietverträge für Rechenzentren beenden oder die Belastung durch die Wartung lokaler Hardware eliminieren möchten.
Bei der Hybrid-Cloud-Migration werden einige Workloads vor Ort belassen, während andere in die Cloud verlagert werden. Dieser Ansatz eignet sich besonders, wenn regulatorische Anforderungen vorsehen, dass bestimmte Anwendungen vor Ort verbleiben müssen, während andere von Cloud-Funktionen profitieren.
Laut einem Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) mit dem Titel Mastering Hybrid Cloud können Unternehmen, die einen Hybrid-Cloud-Ansatz verfolgen, einen deutlich höheren Mehrwert erzielen. Tatsächlich können sie im Vergleich zur ausschließlichen Nutzung einer einzigen Public-Cloud-Plattform einen 2,5-mal höheren Wert erzielen.
In diesem Szenario werden Apps und Daten von einem Cloud-Provider (z. B. AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) zu einem anderen oder zwischen verschiedenen Cloud-Services desselben Anbieters verschoben.
Unternehmen entscheiden sich für diesen Weg, um eine Bindung an einen bestimmten Anbieter zu vermeiden, von günstigeren Preisen zu profitieren oder auf bestimmte Plattformfunktionen zuzugreifen, die ihren Anforderungen besser entsprechen.
Mit einer Multicloud-Strategie verteilen Organisationen Workloads auf mehrere Anbieter, nutzen die Stärken jeder Plattform und optimieren die Kosten. Dieser Ansatz bietet Flexibilität und verringert die Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter.
Der Schwerpunkt dieses Ansatzes liegt auf der Verlagerung bestimmter Workloads, Datenbanken oder Mainframes, um die Vorteile der Cloud zu nutzen. Unternehmen beginnen häufig hier, wenn sie bestimmte Systeme modernisieren möchten, ohne sich sofort auf einen vollständigen Migrationsprozess festzulegen.
Der Wechsel in die Cloud bringt mehrere Herausforderungen mit sich, die eine strukturierte Strategie unerlässlich machen. Legacy-Systeme weisen oft komplexe, undokumentierte Abhängigkeiten auf, die es schwierig machen, die vollen Auswirkungen einer Migration zu verstehen. Leistungsprobleme können auftreten, wenn Anwendungen, die für eine lokale Infrastruktur entwickelt wurden, in Cloud-Umgebungen nicht optimal funktionieren. Darüber hinaus kann sich die Netzwerklatenz auf Anwendungen auswirken, die eine Datenverarbeitung in Echtzeit oder eine häufige Kommunikation zwischen Komponenten erfordern.
Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfordern eine sorgfältige Planung, um sicherzustellen, dass der Datenschutz und die gesetzlichen Vorschriften in der Cloud eingehalten werden. Laut einem IBM IBV 2023 Bericht stellen Qualifikationslücken eine erhebliche Hürde dar. Rund 58 % der Entscheidungsträger weltweit geben an, dass Cloud-Kenntnisse nach wie vor eine große Herausforderung darstellen. Ohne angemessene Governance können die Cloud-Kosten in die Höhe schnellen, da Teams Ressourcen bereitstellen, ohne die Auswirkungen auf die Preisgestaltung zu verstehen.
Jedes der 7 R steht für eine bestimmte Migrationsstrategie mit spezifischen Anwendungsfällen und Kompromissen.
Beim Rehosting werden Anwendungen in die Cloud verlagert, ohne den Anwendungscode oder die Architektur zu ändern (dieser Ansatz wird auch als Lift-and-Shift bezeichnet). Anwendungen werden unverändert von der lokalen Infrastruktur in die Cloud-Infrastruktur übertragen, in der Regel über virtuelle Maschinen (VMs).
Diese Strategie eignet sich besonders, wenn Unternehmen eine schnelle Migration benötigen, nicht über ausreichende Ressourcen für die Neugestaltung von Anwendungen verfügen oder sofortige Cloud-Vorteile wie reduzierte Kosten für Rechenzentren realisieren möchten.
Bei der Verlagerung werden Workloads durch die direkte Verschiebung virtueller Maschinen zwischen Umgebungen übertragen, ohne dass Anwendungen geändert werden müssen. Dieser Ansatz umfasst in der Regel die Verlagerung von VMware-basierten Workloads in Cloud-Umgebungen.
Unternehmen, die erheblich in die VMware-Infrastruktur investiert haben, können diese Strategie nutzen, um virtuelle Maschinen schnell zu migrieren, wobei ihre bestehende Virtualisierungs-Schicht intakt bleibt und die Betriebskontinuität gewährleistet ist.
Replatforming ermöglicht gezielte Optimierungen von Anwendungen während der Migration, um von den Vorteilen der Cloud-Funktionen zu profitieren, ohne die Kernarchitektur zu verändern.
Gängige Beispiele sind die Migration von Structured Query Language (SQL)-Datenbanken zu Managed Services wie Amazon RDS oder die Containerisierung von Apps.
Refactoring definiert die Art und Weise neu, wie Entwickler Anwendungen erstellen, indem diese vollständig in cloudnative Lösungen umgestaltet werden. Dieser Prozess umfasst in der Regel die Aufteilung monolithischer Anwendungen in Mikroservices oder die Einführung von serverlosem Computing. Diese Architekturen funktionieren gut mit DevOps und ermöglichen kontinuierliche Integration und Bereitstellung.
Unternehmen entscheiden sich für diese Strategie, wenn sie Funktionen hinzufügen müssen, die mit der aktuellen Architektur nur schwer zu realisieren sind, wenn Anwendungen erhebliche Skalierbarkeitsverbesserungen erfordern oder wenn die langfristige betriebliche Effizienz die Vorabinvestition rechtfertigt.
Durch das Repurchasing (Rückkauf) werden bestehende Anwendungen durch cloudbasierte Software-as-a-Service (SaaS)-Alternativen ersetzt. Anstatt bestehende Software zu migrieren, übernehmen Unternehmen eine neue Lösung, die bereits cloudnativ ist.
Diese Strategie ist sinnvoll für Anwendungen, bei denen kommerzielle SaaS-Angebote gleichwertige oder bessere Funktionen bieten. Es ist auch ein logischer Ansatz, wenn die Migration von Legacy-Anwendungen mehr kosten würde als die Einführung einer SaaS-Alternative.
Retiring (Außerbetriebnahme) umfasst die Identifizierung und Stilllegung von Anwendungen, die nicht mehr benötigt werden. Cloud-Migrationsprojekte zeigen oft, dass bestimmte Anwendungen im Verhältnis zu ihren Kosten einen minimalen geschäftlichen Nutzen haben.
Unternehmen stellen Anwendungen ein, wenn Nutzungsdaten eine minimale Akzeptanz zeigen, andere Systeme ihre Funktionen ersetzen oder die Migrationskosten ihren geschäftlichen Nutzen übersteigen.
Beibehalten bedeutet, Anwendungen zumindest vorerst in ihrer aktuellen Umgebung zu belassen. Diese Anwendungen verbleiben vor Ort, wobei geplant ist, die Migrationsentscheidung zu einem späteren Zeitpunkt zu überdenken. Diese Strategie gilt für Anwendungen, die kürzlich aktualisiert wurden und stabil sind, für Anwendungen mit Compliance-Anforderungen, die vor der Migration gelöst werden müssen, oder für Anwendungen mit komplexen Abhängigkeiten, die mehr Planungszeit erfordern.
Die Entwicklung einer effektiven Cloud-Migrationsstrategie beginnt mit einer umfassenden Bestandsaufnahme und Bewertung. Unternehmen müssen alle Anwendungen inventarisieren, ihre Abhängigkeiten verstehen und ihre geschäftliche Bedeutung bewerten. Diese Bewertung ermittelt, welche der 7 Rs für die jeweilige Anwendung sinnvoll sind.
Unternehmen beginnen in der Regel mit Anwendungen, die schnelle positive Ergebnisse liefern, wie beispielsweise Systeme, die einfach zu migrieren sind und einen unmittelbaren Mehrwert bieten. Dies schafft Dynamik, fördert die Fähigkeiten des Teams und demonstriert die Vorteile der Cloud. Risikoreiche oder komplexe Anwendungen werden in der Regel erst später migriert, nachdem die Teams Cloud-Expertise gesammelt haben.
Die Migrationspläne für jede Anwendung sollten Erfolgskriterien, Rollback-Verfahren, die Planung der Datenmigration und die Abstimmung des Zeitplans mit den geschäftlichen Stakeholdern umfassen.
Teststrategien erfordern besondere Aufmerksamkeit. Anwendungen erfordern vor der Inbetriebnahme gründliche Tests in Cloud-Umgebungen, um die Kompatibilität sicherzustellen. Viele Unternehmen betreiben während der Übergangsphase parallele Umgebungen, um Risiken zu minimieren.
Vor Beginn der Migration sollten Frameworks für die Governance und das Kostenmanagement festgelegt werden. Ohne angemessene Kontrollen können die Cloud-Ausgaben rasch ansteigen. Ressourcen-Tagging, Budgetwarnungen und regelmäßige Kostenüberprüfungen unterstützen Unternehmen dabei, ihre Cloud-Ausgaben zu optimieren und unerwartete Ereignisse zu vermeiden.
Cloud-Provider stellen verschiedene Tools zur Unterstützung der Migration zur Verfügung. AWS-Cloud-Migrationstools wie AWS Application Migration Service vereinfachen Lift-and-Shift-Migrationen durch die automatische Konvertierung von Quellservern, während IBM Cloud Migrationsdienste und Tools zur Bewertung und Verlagerung von Workloads bereitstellt. Azure Migrate und ähnliche Dienste unterstützen die Migration von Datenbanken mit minimalen Ausfallzeiten, und automatisierte Tracking-Tools bieten eine zentralisierte Übersicht über den Migrationsfortschritt über mehrere Workloads hinweg.
Über die Bereitstellung von Tools hinaus erweitern die Partner des Ökosystems die Cloud-Fähigkeiten mit spezialisiertem Fachwissen und Dienstleistungen. Große Technologieunternehmen wie IBM und Microsoft bieten Beratungsdienste und Migrationstools an, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Portfolios zu bewerten, Migrationen zu planen und Cloud-Bereitstellungen zu optimieren.
Analytics-Plattformen bieten Planungstools zur Schätzung der Betriebskosten, Managed Service Provider bieten praktische Unterstützung bei der Migration und Systemintegratoren bringen fundiertes Fachwissen in bestimmten Branchen oder Anwendungstypen mit.
Die Auswahl der geeigneten Kombination aus Dienstleistungen, Tools und Partnern hängt von Faktoren wie dem Umfang und der Komplexität der Migration, den Fähigkeiten des internen Teams, Budgetbeschränkungen und zeitlichen Anforderungen ab.
Eine erfolgreiche Cloud-Migration umfasst nicht nur die Verlagerung der Infrastruktur, sondern auch die Transformation der Betriebsabläufe eines Unternehmens. In Kombination mit den geeigneten Cloud-Services ermöglicht das 7-R-Framework Unternehmen, jede Workload auf den effektivsten Migrationspfad abzustimmen. Dieser Ansatz gewährleistet, dass jede Anwendung zur geschäftlichen Agilität, betrieblichen Effizienz und langfristigen Innovation beiträgt.
