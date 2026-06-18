不再依赖人工检查合规性或记住安全规则，这些规则以可执行逻辑的形式存在，每次开发者或系统提出变更或请求时都会运行。如果有人提交变更，策略引擎会根据编码的规则自动评估该变更，并予以允许、拒绝或标记。

这一过程将策略管理实践从静态文档转向嵌入软件交付管道中的、持续执行的活动控制面。

基于代码的规则有助于确保相同的策略以可重复、可扩展的方式在所有地方应用。策略引擎可以在构建或部署期间于数秒内运行自动化检查，缩短反馈周期，帮助 DevOps 团队避免后期出现安全或合规意外。

PaC 使企业能够改善整体网络安全态势，并保持对行业和监管标准的合规性。此外，将策略当作代码来对待，与更广泛的“一切皆代码”转型相一致，该转型将基础设施请求等事物转变为可审查的代码文件，开发团队可以围绕这些文件开展协作。