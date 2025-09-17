应用程序交付解决方案通常分为三类：

本地部署

本地应用程序交付服务由组织的本地 IT 基础设施（如本地管理的数据中心或私有云环境）进行部署和管理。

本地应用程序交付最适合需要高度控制和定制的企业，例如，具有严格合规要求的行业，如医疗和金融。

虽然本地应用交付基础设施确实提供了更多控制，但它通常比基于云的方法更昂贵，且灵活性和可扩展性较低。

基于云

基于云的应用程序交付解决方案利用云的计算能力和可扩展性来提供高度灵活、高度可扩展的解决方案。基于云的应用程序交付允许组织根据工作负载的激增或下降来扩展其计算能力和网络资源，而不会影响应用程序的性能。

此外，基于云的按需付费模式通常比安装和维护本地应用程序交付基础设施所需的前期投资更为经济。

混合云

混合应用程序交付方法将本地基础设施的优势与云的可扩展性、灵活性和成本节约相结合。IT 经理可以做出实时流量路由决策并根据需要扩展或缩减资源，同时还可以依赖本地部署的数据中心来处理某些工作量。

混合应用程序交付解决方案使组织能够在云和本地部署资源之间实现有效平衡，从而优化应用程序的可用性、性能和可扩展性。