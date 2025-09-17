开发运维

什么是应用程序交付？

航拍视角的货船，上面装满了集装箱，船行驶在深色海洋中激起尾流。

应用程序交付也称为应用程序交付即服务，通过使用包括数据中心、网络和基于云的组件在内的多种技术和计算资源，将 Web 应用程序交付给最终用户。

也简称为应用交付，它有助于提升应用性能、功能和用户体验，而无需企业自行安装和维护底层基础设施。

现代应用程序交付允许 IT 经理将应用程序流量分散到服务器、数据中心，以确保高性能。从支持远程工作到支撑推动客户参与的数字体验，应用程序交付已成为许多成功组织业务战略的核心。

近年来，为了跟上像人工智能 (AI)物联网 (IoT) 等新兴技术的发展，应用交付被迫进行演进。应用程序交付曾主要部署在本地数据中心和应用服务器上，如今也可以部署在基于云的环境中，如 AWS、Azure 和 IBM Cloud。

随着组织继续现代化以满足市场需求，应用程序交付在其数字化转型工作中继续发挥重要作用。通过帮助企业利用最新技术，组织现在可以更轻松地发现洞察、优化流程并提升成果。

应用程序交付如何工作？

在现代的全数字化环境中向最终用户交付应用程序依赖于现代 DevOps 实践，即软件开发 (dev) 和 IT 运营 (ops) 的结合。下面我们将详细介绍应用程序的关键组件和类型以及使其能够发挥作用的 DevOps 实践。

应用程序交付组件

  • 负载均衡：负载均衡，即在应用程序服务器和数据中心之间分配 Web 流量，通常被称为现代应用程序交付的支柱。大多数现代 IT 环境都部署了应用交付控制器 (ADC)（一种在本地部署或在云中访问的专用设备），以改善流量管理、减少停机时间并支持应用程序的高可用性。应用交付控制器 (ADC) 还能提升 自动化水平与扩展性，而其能够实时适应不断变化的工作负载
  • 安全性：应用程序交付通过多种重要方式保护现代 Web 应用程序。首先，Web 应用防火墙 (WAF) 会持续检测网络流量中的实时威胁，例如未经授权的用户试图利用源代码或传输中的目标数据中的漏洞。ADC 和其他关键的 Web 应用程序基础设施组件配备了强大的加密功能，如安全套接字层 (SSL) 和传输层安全性 (TLS)。这些功能可确保数据安全，并卸载后端服务器的加密处理工作量，同时仍保持高性能标准。
  • 缓存：应用程序交付依赖于缓存，将用户经常请求的内容存储在本地而不是云中。缓存涉及将用户经常请求的数据复制并存储在高速访问的位置，例如中央处理器 (CPU)。缓存压缩数据以减少带宽消耗，提高应用程序加速并降低网络延迟
  • 应用程序交付管理 (ADM)：应用交付管理 (ADM) 是一种软件，可让 IT 管理员实时了解应用功能以及如何在公有云私有云多云环境中交付应用。ADM 可为复杂、要求严格的流程提供洞察分析，使 IT 团队能够更轻松地改进其应用程序交付方法和工作流。
  • 应用程序交付网络 (ADN)：应用程序交付网络 (ADN) 是技术（套件）的集合，旨在加快复杂企业 IT 环境中的应用程序交付速度并提高应用程序性能。由于基于云的应用和技术越来越受欢迎，全球对应用交付网络的需求正在增加。根据最近的一份报告，全球市场以 10.9% 的复合年增长率增长，预计在未来十年将达到 278 亿美元。1
  • 内容分发网络 (CDN)：内容分发网络 (CDN) 是地理位置分散的服务器网络，旨在将内容存储在本地（而不是在云中），以便于访问。频繁使用的内容（即缓存内容）包括视频和图像，会被存储在更靠近用户的位置，从而有效降低用户访问时的网络延迟与带宽占用。

应用程序交付类型

应用程序交付解决方案通常分为三类：

本地部署

本地应用程序交付服务由组织的本地 IT 基础设施（如本地管理的数据中心或私有云环境）进行部署和管理。

本地应用程序交付最适合需要高度控制和定制的企业，例如，具有严格合规要求的行业，如医疗和金融。

虽然本地应用交付基础设施确实提供了更多控制，但它通常比基于云的方法更昂贵，且灵活性和可扩展性较低。

基于云

基于云的应用程序交付解决方案利用云的计算能力和可扩展性来提供高度灵活、高度可扩展的解决方案。基于云的应用程序交付允许组织根据工作负载的激增或下降来扩展其计算能力和网络资源，而不会影响应用程序的性能。

此外，基于云的按需付费模式通常比安装和维护本地应用程序交付基础设施所需的前期投资更为经济。

混合云

混合应用程序交付方法将本地基础设施的优势与云的可扩展性、灵活性和成本节约相结合。IT 经理可以做出实时流量路由决策并根据需要扩展或缩减资源，同时还可以依赖本地部署的数据中心来处理某些工作量。

混合应用程序交付解决方案使组织能够在云和本地部署资源之间实现有效平衡，从而优化应用程序的可用性、性能和可扩展性。

IBM DevOps

什么是 DevOps？

Andrea Crawford 阐述了什么是开发运维、开发运维的价值，以及开发运维实践和工具如何帮助您完成从应用程序构思到生产的整个软件交付管道。本课程由 IBM 资深思想领袖主导，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以优先考虑能够推动增长的 AI 投资。
深入了解 DevOps 开发运维

应用程序交付的优点

应用程序交付已成为大多数现代 IT 部门的一项基本原则。下面我们来看看它在企业层面带来的优点。

提高应用程序性能

通过有效利用缓存、卸载和负载均衡，应用交付有助于提升企业核心业务功能所依赖应用的响应速度和性能。

应用加速技术，如压缩和协议优化，无论工作负载要求如何，都能提升应用性能和最终用户体验。

更强的安全性

组织利用应用交付来提升其安全防护能力，以应对各种网络攻击，包括分布式拒绝服务攻击 (DDoS) SQL 注入 (SQLi)。通过采取主动方法防止数据泄露，应用程序交付可以保护用户和设备免受各种潜在的代价高昂的威胁。

根据最新的 IBM 数据泄露成本报告，去年全球数据泄露的平均成本为 440 万美元。

更高的可扩展性

基于云和混合的应用程序交付方法具有高度可扩展性。这些方法使 IT 团队能够通过云访问无限的虚拟计算资源，使他们能够近乎实时地响应任何工作负载的需求。

云和混合应用交付解决方案的可扩展性使各种规模、预算限制不同的组织都能受益于现代应用交付。

高可用性

随着应用程序支撑起越来越多的企业核心功能，系统停机对企业可能造成严重后果，例如品牌声誉受损与客户信任度下降。

如今的先进应用交付解决方案可确保广泛应用的高可用性，通过故障切换冗余以及工作负载激增时的实时警报，降低停机风险。

增强的用户体验

最后，应用程序交付可帮助企业为依赖他们的客户提供增强的体验。无论是交付用于远程监测血压的应用，还是提醒患者何时服用某种药物的应用，亦或是在最新游戏中提供令人惊叹的视觉体验，成功的应用交付都支撑着许多成功数字化企业的核心能力。

应用程序交付挑战

虽然在企业层面部署应用程序交付有许多优点，但也存在一些缺点。以下是该技术在不断发展以满足现代计算环境需求过程中所面临的一些持续挑战。

网络流量增加

生成式 AI 和 IoT 等新技术的兴起增加了对网络基础设施的需求，考验着应用程序交付解决方案的极限。

随着跨网络传输的数据量呈指数增长，路由和均衡应用程序流量可能变得十分困难。此外，它有时还会导致延迟增加、应用程序性能不佳和用户体验欠佳。

扩大攻击面

企业为完成核心业务流程而部署的高性能应用，也会扩大攻击面，即系统中潜在漏洞的衡量范围。用于提高应用程序效率的每一个新组件或技术解决方案也会产生新的漏洞，威胁行为者可以利用这些漏洞。

因此，现代组织需要像优化应用程序交付流程一样积极地投资于应用程序的安全。

与旧版基础设施的整合

许多专为充分利用 AI 和云等新科技而构建的现代应用程序无法与旧版基础架构很好地整合。例如，一个依赖实时数据和可扩展云基础设施的 AI 驱动聊天机器人，在传统的本地 IT 架构中很可能无法正常运行。

为了确保应用在不同环境中的高性能和可扩展性，组织需要在 DevOps 循环中进行严格测试，并在发布前识别并解决遗留基础设施的任何问题。

分析和报告

尽管已有工具可提供对应用性能的端到端可见性，许多应用程序交付解决方案在准确的分析和报告方面仍然存在困难。通常，这些问题与解决方案本身的有效性无关，而是与现代应用程序依赖的庞大数据量有关。这些问题还与以能够提供有意义洞察的方式整合、处理和分析数据的难度有关。

企业级应用程序交付用例

应用程序交付解决方案已成为大多数现代 IT 环境的基础，为所支持组织的核心业务流程提供支持。从远程办公到员工协作，再到提供新的客户体验，以下是顶级企业应用程序交付的用例。

电子商务

应用程序交付支撑着全球一些最成功的电子商务平台，包括 Square、Shopify 和 Wix。组织依靠各种应用程序交付解决方案来创建和分发应用程序，这些应用程序支持在线交易、与新客户群互动、优化复杂的全球供应链等。
金融科技

金融科技应用程序依赖应用程序交付来支持广泛的应用场景，包括零售银行、投资组合管理等。金融科技应用需要现代应用程序交付解决方案所提供的高可用性、安全性和实时响应能力。
社交媒体

对于希望利用最新技术打造全新客户体验的社交媒体公司来说，应用交付解决方案已变得至关重要。全球每秒有数百万用户使用 Snapchat、TikTok 和 Instagram 等社交媒体应用程序来消费和创建内容。应用交付确保用户能够通过其首选设备快速且安全地访问内容。
医疗保健

从健身追踪器到心脏起搏器，或允许急救人员远程访问患者健康记录的应用程序，医疗机构现在依赖应用程序交付来支撑其一些最先进的功能。例如，可靠的应用交付网络 (ADN) 使强大的医疗应用能够以接近实时的方式安全传输机密数据，从而提升远程医疗服务并确保遵守数据主权法规。
协作与生产力

应用程序交付工具帮助企业为员工提供在本地和远程环境中提升协作与生产力的新方式。在过去十年中，像 Asana、Slack 和 Google Docs 这样的应用程序利用应用交付解决方案，实现了员工信息共享的自动化和流程优化、实时协作以及上下班打卡管理。
