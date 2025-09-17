应用程序交付也称为应用程序交付即服务，通过使用包括数据中心、网络和基于云的组件在内的多种技术和计算资源，将 Web 应用程序交付给最终用户。
也简称为应用交付，它有助于提升应用性能、功能和用户体验，而无需企业自行安装和维护底层基础设施。
现代应用程序交付允许 IT 经理将应用程序流量分散到服务器、数据中心和云，以确保高性能。从支持远程工作到支撑推动客户参与的数字体验，应用程序交付已成为许多成功组织业务战略的核心。
近年来，为了跟上像人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 等新兴技术的发展，应用交付被迫进行演进。应用程序交付曾主要部署在本地数据中心和应用服务器上，如今也可以部署在基于云的环境中，如 AWS、Azure 和 IBM Cloud。
随着组织继续现代化以满足市场需求，应用程序交付在其数字化转型工作中继续发挥重要作用。通过帮助企业利用最新技术，组织现在可以更轻松地发现洞察、优化流程并提升成果。
应用程序交付解决方案通常分为三类：
本地部署
本地应用程序交付服务由组织的本地 IT 基础设施（如本地管理的数据中心或私有云环境）进行部署和管理。
本地应用程序交付最适合需要高度控制和定制的企业，例如，具有严格合规要求的行业，如医疗和金融。
虽然本地应用交付基础设施确实提供了更多控制，但它通常比基于云的方法更昂贵，且灵活性和可扩展性较低。
基于云
基于云的应用程序交付解决方案利用云的计算能力和可扩展性来提供高度灵活、高度可扩展的解决方案。基于云的应用程序交付允许组织根据工作负载的激增或下降来扩展其计算能力和网络资源，而不会影响应用程序的性能。
此外，基于云的按需付费模式通常比安装和维护本地应用程序交付基础设施所需的前期投资更为经济。
混合云
混合应用程序交付方法将本地基础设施的优势与云的可扩展性、灵活性和成本节约相结合。IT 经理可以做出实时流量路由决策并根据需要扩展或缩减资源，同时还可以依赖本地部署的数据中心来处理某些工作量。
混合应用程序交付解决方案使组织能够在云和本地部署资源之间实现有效平衡，从而优化应用程序的可用性、性能和可扩展性。
应用程序交付已成为大多数现代 IT 部门的一项基本原则。下面我们来看看它在企业层面带来的优点。
通过有效利用缓存、卸载和负载均衡，应用交付有助于提升企业核心业务功能所依赖应用的响应速度和性能。
应用加速技术，如压缩和协议优化，无论工作负载要求如何，都能提升应用性能和最终用户体验。
组织利用应用交付来提升其安全防护能力，以应对各种网络攻击，包括分布式拒绝服务攻击 (DDoS) 和 SQL 注入 (SQLi)。通过采取主动方法防止数据泄露，应用程序交付可以保护用户和设备免受各种潜在的代价高昂的威胁。
根据最新的 IBM 数据泄露成本报告，去年全球数据泄露的平均成本为 440 万美元。
基于云和混合的应用程序交付方法具有高度可扩展性。这些方法使 IT 团队能够通过云访问无限的虚拟计算资源，使他们能够近乎实时地响应任何工作负载的需求。
云和混合应用交付解决方案的可扩展性使各种规模、预算限制不同的组织都能受益于现代应用交付。
最后，应用程序交付可帮助企业为依赖他们的客户提供增强的体验。无论是交付用于远程监测血压的应用，还是提醒患者何时服用某种药物的应用，亦或是在最新游戏中提供令人惊叹的视觉体验，成功的应用交付都支撑着许多成功数字化企业的核心能力。
虽然在企业层面部署应用程序交付有许多优点，但也存在一些缺点。以下是该技术在不断发展以满足现代计算环境需求过程中所面临的一些持续挑战。
企业为完成核心业务流程而部署的高性能应用，也会扩大攻击面，即系统中潜在漏洞的衡量范围。用于提高应用程序效率的每一个新组件或技术解决方案也会产生新的漏洞，威胁行为者可以利用这些漏洞。
因此，现代组织需要像优化应用程序交付流程一样积极地投资于应用程序的安全。
许多专为充分利用 AI 和云等新科技而构建的现代应用程序无法与旧版基础架构很好地整合。例如，一个依赖实时数据和可扩展云基础设施的 AI 驱动聊天机器人，在传统的本地 IT 架构中很可能无法正常运行。
为了确保应用在不同环境中的高性能和可扩展性，组织需要在 DevOps 循环中进行严格测试，并在发布前识别并解决遗留基础设施的任何问题。
尽管已有工具可提供对应用性能的端到端可见性，许多应用程序交付解决方案在准确的分析和报告方面仍然存在困难。通常，这些问题与解决方案本身的有效性无关，而是与现代应用程序依赖的庞大数据量有关。这些问题还与以能够提供有意义洞察的方式整合、处理和分析数据的难度有关。
应用程序交付解决方案已成为大多数现代 IT 环境的基础，为所支持组织的核心业务流程提供支持。从远程办公到员工协作，再到提供新的客户体验，以下是顶级企业应用程序交付的用例。
应用程序交付支撑着全球一些最成功的电子商务平台，包括 Square、Shopify 和 Wix。组织依靠各种应用程序交付解决方案来创建和分发应用程序，这些应用程序支持在线交易、与新客户群互动、优化复杂的全球供应链等。
金融科技应用程序依赖应用程序交付来支持广泛的应用场景，包括零售银行、投资组合管理等。金融科技应用需要现代应用程序交付解决方案所提供的高可用性、安全性和实时响应能力。
对于希望利用最新技术打造全新客户体验的社交媒体公司来说，应用交付解决方案已变得至关重要。全球每秒有数百万用户使用 Snapchat、TikTok 和 Instagram 等社交媒体应用程序来消费和创建内容。应用交付确保用户能够通过其首选设备快速且安全地访问内容。
从健身追踪器到心脏起搏器，或允许急救人员远程访问患者健康记录的应用程序，医疗机构现在依赖应用程序交付来支撑其一些最先进的功能。例如，可靠的应用交付网络 (ADN) 使强大的医疗应用能够以接近实时的方式安全传输机密数据，从而提升远程医疗服务并确保遵守数据主权法规。
应用程序交付工具帮助企业为员工提供在本地和远程环境中提升协作与生产力的新方式。在过去十年中，像 Asana、Slack 和 Google Docs 这样的应用程序利用应用交付解决方案，实现了员工信息共享的自动化和流程优化、实时协作以及上下班打卡管理。
