O que é manutenção prescritiva?

Ela é amplamente utilizada em uma grande variedade de setores, onde quer que ativos industriais pesados e interconectados sejam essenciais para os processos de negócios.

À medida que mais empresas migram de estratégias de manutenção reativas e ultrapassadas para outras mais modernas e proativas, a análise de dados prescritiva vem despontando como uma das soluções mais sofisticadas do mercado. Muitas organizações avançadas implementam estratégias prescritivas ao lado das preditivas, usando as preditivas para identificar um problema e as prescritivas para recomendar soluções.

Com a ajuda de sensores inteligentes e plataformas de gestão de ativos empresariais (EAM), as organizações modernas podem coletar mais informações do que nunca sobre seus ativos. A manutenção prescritiva ajuda a dar uso a esses dados, recomendando tarefas de manutenção para resolver problemas antes que resultem em falha de equipamento ou downtime não planejado.