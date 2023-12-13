1. Melhor planejamento e análise: Muitas pesquisas se concentram (o link está fora do ibm.com) na premissa de que as falhas são devidas a causas desconhecidas (mesmo em organizações repletas de técnicos qualificados), o que demonstra a dificuldade de monitorar as operações dos ativos. A menos que fatores de risco críticos, históricos, analogias materiais e dados sobre cada falha sejam conhecidos, os pontos cegos sempre deixarão os especialistas perplexos. É por isso que a RCM se baseia no conhecimento em todas as fases do ciclo de vida, contextualiza os efeitos das falhas em relação às metas de produção e analisa profundamente as causas raiz no nível do ativo.

2. Taxas de correções na primeira vez: é fundamental permitir que os técnicos alcancem mais de 90% nas taxas de correções na primeira vez. Mas para isso, os técnicos precisam ser capazes de entender qual é o problema antes de sair para o trabalho. Com dados incompletos, os técnicos não podem garantir que terão as ferramentas, o inventário e os materiais associados certos para corrigi-los. A única maneira de melhorar as taxas de correção na primeira vez é otimizar o inventário de ferramentas e os planos de trabalho de reparo com base na compreensão dos modos de falha.

3. Gerenciamento de backlog: a manutenção adiada é necessária, mas os backlogs devem ser gerenciados. Como qualquer problema que pode surgir, ele pode continuar a piorar, podendo aumentar o custo de lidar com o problema no futuro. Atrasar a manutenção também pode aumentar o risco de segurança e conformidade. A RCM ajuda você a gerenciar backlogs com base na criticidade, potencial de falha e dados de custo para cada solicitação na lista de pendências. Os profissionais descobriram que podem remover uma grande porcentagem de itens do backlog com baixo risco de falha e baixo impacto nas operações.

4. Manutenção preventiva reduzida (PM): muitas empresas atestarão o fato de que não sabem se seus esforços de manutenção estão ajudando a melhorar o ciclo de vida de seus ativos. Estudo após estudo mostrou que a maioria das empresas acha difícil otimizar seus cronogramas de manutenção preventiva, o que leva a custos desperdiçados em manutenções não essenciais.).

5. Otimização do plano de trabalho: A maioria dos técnicos é tão boa quanto os registros de ativos, arquivos de registro, arquivos e fotos que orientam seus planos de trabalho. Os técnicos usam essas informações para planejar e executar seus dias, e para elaborar cronogramas, estimativas, inventários e muito mais. Sem governança e dados para orientar abordagens prescritivas, uma empresa pode acabar com vários procedimentos generalizados demais para amplas classes de ativos, resultando em planos de trabalho que não ajudam os técnicos a executar suas funções. Para capitalizar o conhecimento da empresa, os técnicos devem ser capazes de contextualizar registros de ativos, arquivos de log e abordagens de análise de dados de maneira fácil de usar.

6. Otimização de estoque: quando você sabe quais ativos têm a maior probabilidade de falha e exigirão um serviço rápido, você sabe qual inventário de peças e ferramentas deve ter em seu depósito. A análise de confiabilidade e os modos de falha testados permitem reduzir inventários caros e não essenciais, mantendo o inventário crítico em estoque.

7. Transferência de competências: Com tanto conhecimento legado sendo transferido das empresas industriais, é importante que informações lógicas e estruturadas sejam apresentadas sobre a natureza dos ativos, o tipo de trabalho realizado e o que analisar no contexto da garantia do desempenho operacional. A RCM fornece esse fluxo lógico de informações entre expectativas operacionais, problemas comuns e como abordar tarefas de reparos e manutenção preventiva. Ter informações codificadas em um sistema CMS ou EMS permite que os técnicos entendam o método e se concentrem em corrigir as coisas na primeira vez.

8. Tempo de resposta: É importante que as operações e a manutenção alcancem altos níveis de produtividade, o que significa altos níveis de utilização. Mas muitas vezes as empresas priorizam ativos que não são críticos, criando problemas urgentes de capacidade e agendamento quando um ativo crítico fica inativo. Quando você consegue ajustar dinamicamente os cronogramas e o fluxo de ordens de serviço de acordo com a criticidade e a propensão a falhas, você já está à frente do jogo quando se trata de garantir o fluxo operacional.

9. Monitoramento otimizado: Muitas vezes, a liderança recebe um alerta de um ativo monitorado e, após uma inspeção, o ativo parece estar funcionando bem - mas logo depois falha. Assim como os planejadores e técnicos de manutenção aprendem com o processo de RCM e a aplicação dos modos de falha, o mesmo acontece com os algoritmos de computador destinados a identificar possíveis falhas ou problemas operacionais. Um dos benefícios da RCM é que seus aprendizados são compartilhados em todo o ciclo de vida dos ativos, com todos os sistemas associados ao desempenho dos ativos.

10. Retorno sobre o investimento: Existem muitos artigos e estudos de caso online que destacam como o RCM pode reduzir custos de manutenção e melhorar a produtividade, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de downtime. Este guia de implementação RCM da NASA (link externo ao site ibm.com) explica como a RCM pode reduzir os custos de manutenção em comparação com abordagens preventivas padrão.