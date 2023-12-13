Existem muitos artigos sobre padrões de falha de equipamentos (o link está fora do ibm.com ) que inferem que a maioria de todos os equipamentos falha aleatoriamente (o link está fora do ibm.com). independentemente da manutenção preventiva ter sido feita. Essa alegação é frequentemente usada para incentivar os setores de ativos intensivos a evoluir suas estratégias de manutenção, investir em equipamento de instrumentação e Aproveite a análise de dados para adotar abordagens de manutenção preditiva.
A manutenção preditiva mede o desempenho dos ativos e, em seguida, correlaciona anomalias de dados ou cria analogias com dados de desempenho semelhantes para determinar as melhores abordagens para inspeções e manutenção. Esse aprendizado é então aplicado em intervalos definidos ou quando um evento (anomalia) ou tendência significa falha iminente. A manutenção preditiva pode ser extremamente econômica e ajuda a reduzir os custos de manutenção, diminuir os detalhamentos e melhorar os tempos de resposta aos detalhamentos.
Uma das limitações de uma estratégia de manutenção preditiva, em que eles monitoram o equipamento para identificar "quando" ele falhará, é que frequentemente não chega à causa raiz da falha. Isso significa que muitas vezes não se constrói um entendimento de “como” ou “por que” um equipamento falhou, ou seu impacto nas operações gerais. Imagine que você também pudesse capturar o "porquê" e criar estratégias para prever e prevenir as causas raiz das falhas. Esse é o objetivo da manutenção centrada na confiabilidade (RCM): ampliar seus esforços de gerenciamento, monitoramento e manutenção com mais contexto e tornar as estratégias de otimização da manutenção mais eficazes, mais preditivas e mais baseadas em riscos.
A aplicação da RCM gira em torno de três atividades principais: avaliar a criticidade dos ativos, entender as causas raiz (ou modos de falha) desses ativos e criar uma estratégia específica para que cada ativo tenha o desempenho esperado. Camadas RCM sobre as estratégias de manutenção existentes permite que as empresas criem programas de operações e manutenção mais eficazes.
1. Melhor planejamento e análise: Muitas pesquisas se concentram (o link está fora do ibm.com) na premissa de que as falhas são devidas a causas desconhecidas (mesmo em organizações repletas de técnicos qualificados), o que demonstra a dificuldade de monitorar as operações dos ativos. A menos que fatores de risco críticos, históricos, analogias materiais e dados sobre cada falha sejam conhecidos, os pontos cegos sempre deixarão os especialistas perplexos. É por isso que a RCM se baseia no conhecimento em todas as fases do ciclo de vida, contextualiza os efeitos das falhas em relação às metas de produção e analisa profundamente as causas raiz no nível do ativo.
2. Taxas de correções na primeira vez: é fundamental permitir que os técnicos alcancem mais de 90% nas taxas de correções na primeira vez. Mas para isso, os técnicos precisam ser capazes de entender qual é o problema antes de sair para o trabalho. Com dados incompletos, os técnicos não podem garantir que terão as ferramentas, o inventário e os materiais associados certos para corrigi-los. A única maneira de melhorar as taxas de correção na primeira vez é otimizar o inventário de ferramentas e os planos de trabalho de reparo com base na compreensão dos modos de falha.
3. Gerenciamento de backlog: a manutenção adiada é necessária, mas os backlogs devem ser gerenciados. Como qualquer problema que pode surgir, ele pode continuar a piorar, podendo aumentar o custo de lidar com o problema no futuro. Atrasar a manutenção também pode aumentar o risco de segurança e conformidade. A RCM ajuda você a gerenciar backlogs com base na criticidade, potencial de falha e dados de custo para cada solicitação na lista de pendências. Os profissionais descobriram que podem remover uma grande porcentagem de itens do backlog com baixo risco de falha e baixo impacto nas operações.
4. Manutenção preventiva reduzida (PM): muitas empresas atestarão o fato de que não sabem se seus esforços de manutenção estão ajudando a melhorar o ciclo de vida de seus ativos. Estudo após estudo mostrou que a maioria das empresas acha difícil otimizar seus cronogramas de manutenção preventiva, o que leva a custos desperdiçados em manutenções não essenciais.).
5. Otimização do plano de trabalho: A maioria dos técnicos é tão boa quanto os registros de ativos, arquivos de registro, arquivos e fotos que orientam seus planos de trabalho. Os técnicos usam essas informações para planejar e executar seus dias, e para elaborar cronogramas, estimativas, inventários e muito mais. Sem governança e dados para orientar abordagens prescritivas, uma empresa pode acabar com vários procedimentos generalizados demais para amplas classes de ativos, resultando em planos de trabalho que não ajudam os técnicos a executar suas funções. Para capitalizar o conhecimento da empresa, os técnicos devem ser capazes de contextualizar registros de ativos, arquivos de log e abordagens de análise de dados de maneira fácil de usar.
6. Otimização de estoque: quando você sabe quais ativos têm a maior probabilidade de falha e exigirão um serviço rápido, você sabe qual inventário de peças e ferramentas deve ter em seu depósito. A análise de confiabilidade e os modos de falha testados permitem reduzir inventários caros e não essenciais, mantendo o inventário crítico em estoque.
7. Transferência de competências: Com tanto conhecimento legado sendo transferido das empresas industriais, é importante que informações lógicas e estruturadas sejam apresentadas sobre a natureza dos ativos, o tipo de trabalho realizado e o que analisar no contexto da garantia do desempenho operacional. A RCM fornece esse fluxo lógico de informações entre expectativas operacionais, problemas comuns e como abordar tarefas de reparos e manutenção preventiva. Ter informações codificadas em um sistema CMS ou EMS permite que os técnicos entendam o método e se concentrem em corrigir as coisas na primeira vez.
8. Tempo de resposta: É importante que as operações e a manutenção alcancem altos níveis de produtividade, o que significa altos níveis de utilização. Mas muitas vezes as empresas priorizam ativos que não são críticos, criando problemas urgentes de capacidade e agendamento quando um ativo crítico fica inativo. Quando você consegue ajustar dinamicamente os cronogramas e o fluxo de ordens de serviço de acordo com a criticidade e a propensão a falhas, você já está à frente do jogo quando se trata de garantir o fluxo operacional.
9. Monitoramento otimizado: Muitas vezes, a liderança recebe um alerta de um ativo monitorado e, após uma inspeção, o ativo parece estar funcionando bem - mas logo depois falha. Assim como os planejadores e técnicos de manutenção aprendem com o processo de RCM e a aplicação dos modos de falha, o mesmo acontece com os algoritmos de computador destinados a identificar possíveis falhas ou problemas operacionais. Um dos benefícios da RCM é que seus aprendizados são compartilhados em todo o ciclo de vida dos ativos, com todos os sistemas associados ao desempenho dos ativos.
10. Retorno sobre o investimento: Existem muitos artigos e estudos de caso online que destacam como o RCM pode reduzir custos de manutenção e melhorar a produtividade, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de downtime. Este guia de implementação RCM da NASA (link externo ao site ibm.com) explica como a RCM pode reduzir os custos de manutenção em comparação com abordagens preventivas padrão.
Como o RCM pode ampliar a missão e a visão dos atuais gerentes de ativos, a IBM lançou as Estratégias de Confiabilidade e nossa Biblioteca de Estratégias de Confiabilidade. Ao combinar uma ampla biblioteca de 50.000 modos de falha, detalhes de ativo para mais de 800 classes e 5.000 cronogramas de manutenção preventiva otimizados com uma aplicação que acelera o processo de realização de um estudo de RCM, colocamos a RCM ao alcance fácil dos profissionais de gestão de ativos e operações. Está disponível como um complemento complementar à nossa principal solução de gestão de ativos, o IBM Maximo Manage.
