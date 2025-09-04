Edge computing para IoT

8 minutos
A edge computing para a Internet das coisas (IOT) é a prática de processar e analisar dados mais próximos dos dispositivos que os coletam, em vez de transportá-los para um data center primeiro.
Atualmente, a edge computing se tornou uma tecnologia complementar essencial à IoT, ajudando a acelerar os tempos de processamento de dados, reduzindo a latência e melhorando a segurança de uma ampla gama de dispositivos de IoT.
Muitas aplicações modernas dependem da edge computing na IoT para sua funcionalidade. Desde dispositivos conectados que permitem aos profissionais de saúde monitorar os pacientes remotamente. Os sensores otimizam os fluxos de tráfego em áreas congestionadas e os sistemas controlam as barragens hidrelétricas. Seus casos de uso são amplos e variados.
Um relatório recente projetou que o número de dispositivos de IoT em todo o mundo chegará a 18 bilhões até o final de 2025, um aumento de 1,6 bilhão em relação aos dois anos anteriores.1
A edge computing é crítica para garantir que os dados gerados por esses dispositivos sejam processados na edge, não na nuvem, onde retardariam drasticamente redes como a internet.
De acordo com a Fortune Business Insights, o mercado global de edge computing foi avaliado em pouco mais de US$ 10 bilhões há apenas dois anos. Espera-se que atinja US$ 182 bilhões nos próximos seis anos, uma taxa de crescimento anual composta de 38,2%.2
Edge computing é um framework de computação distribuída que aproxima as aplicações (apps) empresariais das fontes de dados das quais dependem para sua funcionalidade, como os dispositivos de edge computing.
Ao mover aplicativos para perto da fonte, a edge computing ajuda a acelerar o tempo para obter insights. Ela também melhora os tempos de resposta e aumenta a largura de banda. Com a disseminação das redes 5G, dispositivos com conectividade à internet podem gerar volumes maciços de dados.
A edge computing possibilita novas tecnologias, como computação em nuvem e inteligência artificial (IA), que dependem desses dados para prosperar.
A Internet das coisas (IoT) refere-se a uma rede de dispositivos físicos, muitas vezes chamados de dispositivos "inteligentes", que têm sensores e software incorporados. Esses dispositivos estão conectados a uma rede como a internet, permitindo que coletem e compartilhem grandes quantidades de dados.
Exemplos de dispositivos de IoT incluem eletrodomésticos inteligentes, como refrigeradores e termostatos, bem como sistemas mais avançados, como turbinas eólicas, barragens hidrelétricas e drones.
A edge computing melhora significativamente a eficiência dos dispositivos de IoT ao processar os dados que eles coletam mais próximos de sua fonte. Essa abordagem evita transportar os dados para um data center primeiro.
Ao processar os dados mais próximos de onde são coletados, a edge computing reduz significativamente os tempos de processamento de IOT, tornando a tecnologia mais eficiente e aumentando o número de casos de uso e aplicações.
A edge computing para IoT usa dispositivos e sensores para enviar dados por meio de um sistema, processá-los e armazená-los, tudo sem transportá-los para um data center. Ao distribuir suas cargas de trabalho entre vários dispositivos, a edge computing da IoT garante que nenhum dispositivo fique sobrecarregado. Veja aqui o processo mais detalhadamente.
Os dispositivos de IoT e os dispositivos de edge são tão semelhantes que os dois termos são frequentemente usados de forma intercambiável. No entanto, há algumas diferenças que vale a pena observar. Em termos gerais, os dispositivos de IoT são componentes de hardware conectados a uma rede que geram dados por meio de um ou mais sensores. Os dispositivos de edge também são peças de hardware. Ao contrário dos dispositivos de IoT, eles são projetados para coletar, processar e agir com base nos dados, não apenas para armazená-los.
Normalmente, os dispositivos de edge são mais complexos do que os dispositivos de IoT e contêm mais partes. Alguns dispositivos de edge contêm tanto capacidade de processamento quanto recursos de computação.
Quando um dispositivo de edge é altamente integrado a um dispositivo de IoT, ele pode ser considerado um componente do próprio dispositivo, em vez de um sistema separado. Por exemplo, quando um dispositivo de IoT é equipado com armazenamento de dados e poder de computação suficiente para tomar decisões simples e de baixa latência.
O aprendizado de máquina (ML), um tipo de IA que se concentra em ensinar computadores a aprender como seres humanos, desempenha um papel importante na maioria das aplicações de edge computing e IoT.
Com o uso de ML, os dispositivos de IoT e de edge podem ser treinados para fazer previsões e iniciar respostas com base nos dados coletados, armazenados e processados.
As interfaces de programação de aplicativos (APIs) de ML coletam dados de dispositivos de edge de IoT e usam algoritmos de ML para identificar padrões, mudanças nas condições ambientais e muito mais. Usando essas informações, o dispositivo de edge pode aprender a identificar certas condições ou anomalias e acionar processos automatizados.
Por exemplo, um dispositivo de edge de IoT equipado com ML conectado a sensores de fluxo de água pode ser programado para abrir ou fechar canais de drenagem para permitir que a água flua em diferentes direções para evitar inundações.
Por meio de um dispositivo conhecido como gateway de IoT, os dispositivos de edge computing e de IoT podem se conectar a ambientes modernos de computação em nuvem para aprimorar funções como filtragem e análise de dados. Os gateways de IoT são pequenos dispositivos projetados para conectar dispositivos de IoT à nuvem, traduzindo protocolos de comunicação e coletando e processando dados localmente.
Os gateways de IoT ajudam a garantir um fluxo de dados confiável e seguro entre o dispositivo de IoT ou de edge e os sistemas e serviços baseados na nuvem, melhorando a eficiência e a segurança geral da rede. Os gateways de IoT utilizam diversos recursos de criptografia para tornar os dados ilegíveis durante a movimentação entre dispositivos, usuários e a nuvem, garantindo que apenas usuários autorizados possam visualizá-los.
Por meio de gateways de IoT, os dispositivos de IoT permitem uma ampla gama de serviços de nuvem, como casas e cidades inteligentes, gerenciamento de instalações remotas e gerenciamento da cadeia de suprimentos.
A combinação do poder da edge computing com a versatilidade e a diversidade de aplicações que os dispositivos de IoT oferecem traz uma ampla gama de benefícios. Estes são alguns dos mais comuns.
A edge computing na IoT ajuda a reduzir a latência da rede, uma medida do tempo que os dados levam para viajar de um ponto a outro em uma rede. Mover os recursos de processamento de dados para mais perto das fontes de dados reduz o volume de dados que trafegam por uma rede a qualquer momento, evitando congestionamentos e liberando largura de banda crítica.
Ao filtrar dados, a edge computing para IoT ajuda as empresas a serem mais estratégicas em relação aos dados que coletam e armazenam e pagar pelo que precisam. Antes da edge computing para IoT, as empresas pagavam para coletar e armazenar grandes volumes de dados, muitas vezes migrando-os para a nuvem e processando-os em um data center. Só mais tarde elas descobriram que grande parte disso não era aplicável a uma necessidade de negócios.
Para aplicações em que o tempo de resposta é crítico, como saúde e finanças, a edge computing na IoT oferece aos operadores recursos de tomada de decisão em tempo real e até automatização de ações críticas. Por exemplo, um sensor de câmera equipado com recursos de processamento de dados de edge computing e algoritmos de ML pode detectar e responder a uma ameaça à segurança em tempo real.
Os dispositivos de edge e IoT são projetados para processar dados continuamente e funcionar mesmo quando há perda de conectividade com a internet. Isso ajuda a evitar downtime devido a interrupções inesperadas ou desastres naturais. É crítico em setores como saúde e na operação de veículos autônomos, onde falhas de dispositivos podem ser catastróficas.
A edge computing em IoT ajuda as empresas a obter insights dos dados coletados com mais rapidez do que quando tinham que transportá-los para um data center antes de analisá-los. A análise contínua de dados permite que os engenheiros reajam às mudanças no desempenho do sistema ou do dispositivo em tempo real. A manutenção preditiva, que é a prática de coletar dados de sensores de IoT e aplicar algoritmos avançados para resolver problemas de desempenho do dispositivo antes que resultem em downtime não planejado, depende da edge computing na IoT.
A edge computing na IoT transformou a forma como as empresas monitoram o desempenho de seus ativos mais valiosos e coletam, armazenam e processam dados. Desde a operação segura de veículos autônomos até a tornar as cidades mais seguras e otimizar sistemas de fabricação complexos, aqui estão cinco de seus casos de uso mais atraentes.
Os profissionais de saúde usam sensores de IoT e edge computing para monitorar pacientes remotamente e tratar uma ampla gama de condições. Desde o rastreamento de sinais vitais até o envio de alertas sobre mudanças em condições crônicas, como diabetes e sopros cardíacos, a edge computing na IoT desempenha um papel vital no monitoramento remoto de pacientes. Isso tornou o processo mais seguro e fácil tanto para os pacientes quanto para seus prestadores de cuidados.
As soluções de IoT e os recursos de edge computing permitem que veículos autônomos, de carros autônomos a aeronaves sem piloto e sistemas de armas, executem uma ampla gama de tarefas de forma segura e eficaz. Aviões, drones e carros precisam reagir às mudanças em seu ambiente quase em tempo real.
Os avanços na edge computing para IoT tornaram os veículos autônomos menos dependentes da computação em nuvem, permitindo que os dados sejam processados na edge de uma rede em vez de em um data center.
A IoT industrial (iIot) envolve a adição de sensores de IoT às máquinas complexas e caras usadas em muitos processos de fabricação industrial. Esses sensores de edge e IoT analisam um fluxo constante de dados, aplicando algoritmos avançados de aprendizado de ML para identificar oportunidades de melhoria.
Também é possível adicionar sensores de IoT a partes fracas ou vulneráveis de um sistema de fabricação para ajudar os engenheiros a entender melhor o que está causando uma falha.
Cidades inteligentes, áreas urbanas conectadas que dependem de tecnologia para coletar e analisar dados para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, são altamente dependentes das tecnologias de edge computing e IoT.
Nas cidades inteligentes, os governos locais dependem de sensores conectados a estradas, veículos, usinas elétricas e outros para fornecer informações em tempo real sobre as condições. Essas informações os ajudam a otimizar as redes elétricas, os sistemas de tráfego, os sistemas de resposta a emergências e outras partes importantes da infraestrutura.
A tecnologia de IoT permitiu que a maioria dos aspectos das cadeias de suprimentos modernas fosse gerenciada remotamente. Sensores afixados aos produtos no momento da fabricação, por exemplo, fornecem informações de status e localização em tempo real. Esses dados fornecem aos usuários uma imagem em tempo real de seu inventário e permitem que eles otimizem o fluxo de mercadorias.
Em aplicações mais avançadas, as empresas têm usado a edge computing em sistemas de IoT para automatizar aspectos do inventário, liberando recursos humanos para serem implementados em outros locais.
Descubra como o gerenciamento autônomo de edge prepara os CIOs para aumentar a receita e a economia de custos em todos os setores, revolucionando as abordagens da edge computing.
Saiba como a edge computing pode revolucionar o gerenciamento de dados nos setores que operam em locais remotos. Explore as soluções da IBM para gerenciar dados de forma eficiente e segura na edge, reduzindo a latência e aumentando a eficiência operacional.
Descubra como a Innocens BV, em colaboração com a IBM® Cloud, utiliza a IA preditiva para reduzir drasticamente o tempo necessário para identificar recém-nascidos em risco de sepse. Esta solução de ponta aprimora os cuidados neonatais, viabilizando a intervenção precoce e salvando vidas.
IBM Power é uma família de servidores equipados com processadores IBM Power, compatíveis com IBM AIX, IBM i e Linux.
Automatize operações, melhore experiências e fortaleça medidas de segurança com as soluções de edge computing da IBM.
A consultoria em estratégia de nuvem da IBM oferece serviços de transformação multinuvem híbrida para acelerar a jornada na nuvem e otimizar ambientes tecnológicos.
Entenda os fundamentos da edge computing e saiba como ela aproxima o processamento dos dados e sua origem. Explore como a edge computing aumenta a eficiência operacional, reduz a latência e viabiliza tomadas de decisões mais inteligentes em tempo real em todos os setores.
