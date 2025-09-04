Edge computing para IoT

Atualmente, a edge computing se tornou uma tecnologia complementar essencial à IoT, ajudando a acelerar os tempos de processamento de dados, reduzindo a latência e melhorando a segurança de uma ampla gama de dispositivos de IoT.

Muitas aplicações modernas dependem da edge computing na IoT para sua funcionalidade. Desde dispositivos conectados que permitem aos profissionais de saúde monitorar os pacientes remotamente. Os sensores otimizam os fluxos de tráfego em áreas congestionadas e os sistemas controlam as barragens hidrelétricas. Seus casos de uso são amplos e variados.

Um relatório recente projetou que o número de dispositivos de IoT em todo o mundo chegará a 18 bilhões até o final de 2025, um aumento de 1,6 bilhão em relação aos dois anos anteriores.1

A edge computing é crítica para garantir que os dados gerados por esses dispositivos sejam processados na edge, não na nuvem, onde retardariam drasticamente redes como a internet.

De acordo com a Fortune Business Insights, o mercado global de edge computing foi avaliado em pouco mais de US$ 10 bilhões há apenas dois anos. Espera-se que atinja US$ 182 bilhões nos próximos seis anos, uma taxa de crescimento anual composta de 38,2%.2