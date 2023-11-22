O que é uma cidade inteligente?

Assim como o sistema nervoso do corpo governa a forma como os humanos respondem ao mundo ao seu redor, tecnologias em evolução estão capacitando as cidades a responderem às mudanças em seus ambientes urbanos locais.

Tecnologias para coleta de dados — incluindo dados em tempo real — são fundamentais para as iniciativas de cidade inteligente e os benefícios que prometem. Insights orientados por dados ajudam os governos locais a melhorar o planejamento urbano e a implementação de serviços urbanos, desde o gerenciamento de resíduos até o transporte público, levando à melhor qualidade de vida dos residentes.

Os serviços urbanos mais eficientes também podem ajudar a reduzir as emissões de carbono, contribuindo para os esforços globais para lidar com a mudança climática e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do ar local. Além disso, soluções de cidades inteligentes podem ser um motor de crescimento econômico, pois melhor infraestrutura e inovação tecnológica podem incentivar a criação de empregos e oportunidades de negócios.

O Departamento de Transporte dos EUA identificou três características de cidades e comunidades inteligentes:1

