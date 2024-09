A IBM oferece várias soluções para petróleo e gás para gerenciamento de ativos corporativos (EAM) e gerenciamento de desempenho de ativos (APM) orientados por IoT e IA. Essas soluções customizadas foram concebidas para atender às necessidades específicas do seu negócio por meio de vários aplicativos e complementos.



O IBM Maximo Oil and Gas oferece o poder de gerenciar ativos, tais como equipamentos, poços, tubulações, bombas, frotas e fábricas, em uma única plataforma. Mantenha a conformidade com HSE, reduza os riscos e melhore a confiabilidade e o desempenho de seus ativos utilizando processos integrados e modelos de dados junto com as melhores práticas do setor de petróleo e gás.