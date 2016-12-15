Não deixe sua carteira vazar dinheiro quando sua casa verter água. Você sabia que danos materiais, incluindo roubo, são responsáveis por 97,3% dos sinistros de seguro residencial? Os danos materiais podem perturbar sua vida por meio das forças de incêndio e relâmpagos, vento e granizo, eventos climáticos extremos como furacões e tornados, ou podem ser vazamentos de água e danos por congelamento, ou até mesmo roubo. A boa notícia é que, com a Internet das coisas, sensores inteligentes para casa e a ajuda de seguradoras, você pode ajudar a proteger você, sua casa e sua família de passar por muitas dificuldades associadas a danos em sua casa e propriedade.

Aqui está um resumo de oito sensores que você pode implementar em sua casa para ajudar a garantir sua segurança contra tempestades.

1. Detecção de incêndio/CO

O incêndio é, de longe, a causa número um de danos materiais. Durante anos, o humilde detector de incêndio tem acionado o primeiro sinal de fumaça em casa, mas existem vários tipos de poluentes que podem ameaçar o ambiente doméstico e a qualidade do ar, todos os quais podem causar danos materiais e danos às pessoas dentro . Um detector de monóxido de carbono mede os níveis de CO no ar e avisará as pessoas se os níveis forem perigosos. Como o CO é indoro e indetectável sem assistência, um detector pode salvar vidas, especialmente quando conectado a um serviço de monitoramento de emergência.

Alguns sensores novos não só detectam fumaça e CO, mas também monitoram a qualidade geral do ar em sua casa e observam poluentes como poeira, fuligem, pólen, temperatura, umidade, deterioração do ar, poluição e material particulado. Ainda mais atraentes são os descontos que as seguradoras oferecem quando você usa esses sensores.

2. Detecção de vazamento/umidade

Danos por água e congelamento são a 2ª principal causa de sinistros de seguro residencial. Ninguém quer receber a temida chamada informando que sua casa tem água saindo dela e a água está vazando para a unidade logo abaixo de você. Um cano de água que liga sua máquina de gelo rompeu e a água está funcionando sem parar há 24 horas. Este é um acidente caro.

Um sensor de detecção de umidade pode avisá-lo se sua casa estiver em risco devido a canos congelados ou até mesmo a um vazamento na linha de água. Esses sensores alertam você sobre vazamentos em sua casa para que possa resolver o problema imediatamente e não depois que o dano já foi feito. O sensor pode ser colocado ao redor de aquecedores de água, máquinas de lavar louça, refrigeradores, pias, bombas de depósito e qualquer coisa em risco de vazamento de água. Se o sensor detectar água indesejada, uma notificação será enviada para você, para que você possa voltar para casa para verificar o problema.

3. Janelas e portas abrem e fecham

Sensores de portas e janelas informam quando as pessoas estão entrando e saindo de sua casa e podem até ligar e desligar as luzes conforme as portas são abertas e fechadas. Sensores de porta e janela são sua primeira linha de defesa contra arrombamentos domésticos; alguns sensores detectam até quando uma janela é quebrada por um intruso. Esses sensores alertam você sobre possíveis invasores, sem falar de adolescentes desviantes. Mais uma vez, a tecnologia sem fio permite que você receba notificações diretamente em seu telefone ou tablet e permite que você peça ajuda rapidamente, se necessário.

4. Campainha com vídeo

A campainha com vídeo também é um sensor dissuasor de roubo. Este dispositivo legal permite que você veja quem está batendo na sua porta pelo seu smartphone. Se você está sozinho em casa e deseja rastrear quem está batendo na porta ou se está no trabalho e alguém está em sua casa. Você saberá. Junte isso ao sensor de abertura/fechamento de porta e os ladrão evitarão sua casa e ficarão longe do problema de invasão! O Ring é uma das campainhas de vídeo originais do mercado, mas agora há várias boas opções.

5. Termostato inteligente

O termostato inteligente permite controlar o aquecimento e o resfriamento da sua casa, de qualquer local. Os termostatos inteligentes não são apenas legal, mas também ajudam você a economizar dinheiro monitorando a temperatura e a umidade dentro e fora de sua casa. Quando você entra e sai de casa, a temperatura dela também muda e um termostato inteligente pode ajustar a temperatura com base no seu comportamento e no uso do ambiente. Os melhores termostatos ajustam a temperatura sala por sala, permitindo que você mantenha sua temperatura ideal quando está na sala e podem usar como padrão um modo de economia de energia quando não há ninguém na sala. Aplicar tecnologia cognitiva a esses sensores está abrindo caminho para uma casa que pensa e conhece você e suas preferências de temperatura.

6. Sensores de movimento

Um sensor de movimento faz o que você pensa que ele faz: detecta movimento em uma área. Esses sensores ficam de guarda quando você não está em casa; eles podem alertá-lo se houver movimento dentro de sua casa ou se suas portas ou janelas foram abertas ou fechadas. Os sensores de movimento tornam-se um par de olhos extras para você, alertando-o sobre atividades indesejadas em sua casa, como um adolescente saindo (ou entrando), ou se uma criança entrar em uma área restrita da casa, como um armário de remédios.

Os sensores de movimento também são ótimos para ajudar a economizar energia. Esses sensores podem ser conectados à iluminação ou ao termostato para ajudar a controlar o uso de energia em uma sala com base na ocupação da sala, por exemplo, ele apagará as luzes se não houver ninguém na sala ou ajustará a temperatura para uma eficiência energética quando a sala estiver desocupado.

Os sensores de movimento também podem ser conectados ao vídeo, para que você não apenas receba uma notificação de que um sensor foi acionado, mas o sensor pode ativar a gravação de vídeo para capturar imagens da intrusão.

Um multissensor combina vários sensores em um único dispositivo. Alguns dos recursos combinados incluem movimento, temperatura, luz, umidade, vibração e Ultravioleta.

Nem todos os sensores de movimento são criados da mesma forma. Aqui está uma rápida descrição dos diferentes tipos de sensores de movimento que você pode usar:

Infravermelho passivo (PIR): detecta o calor do corpo (energia infravermelha). Estes são os sensores mais usados para segurança doméstica. Eles detectam calor e movimento criando uma grade de proteção – se um objeto em movimento bloquear várias zonas de grade e os níveis de energia do infravermelho mudarem, os sensores serão acionados.

detecta o calor do corpo (energia infravermelha). Estes são os sensores mais usados para segurança doméstica. Eles detectam calor e movimento criando uma grade de proteção – se um objeto em movimento bloquear várias zonas de grade e os níveis de energia do infravermelho mudarem, os sensores serão acionados. Microondas (MW): o sensor envia pulsos de microondas para medir o reflexo de objetos em movimento. O sensor de MW cobre uma área maior do que os sensores de infravermelho, mas é caro e vulnerável à interferência elétrica.

o sensor envia pulsos de microondas para medir o reflexo de objetos em movimento. O sensor de MW cobre uma área maior do que os sensores de infravermelho, mas é caro e vulnerável à interferência elétrica. Sensores de movimento de tecnologia dupla: os sensores de movimento de tecnologia dupla utilizam várias tecnologias, como infravermelho passivo (PIR) mais microondas (MW) – um sensor ativo, para monitorar uma área. Ambos os sensores devem ser acionados para acionar o alarme, ajudando a reduzir as instâncias de alarmes falsos.

de tecnologia dupla: os sensores de movimento de tecnologia dupla utilizam várias tecnologias, como infravermelho passivo (PIR) mais microondas (MW) – um sensor ativo, para monitorar uma área. Ambos os sensores devem ser acionados para acionar o alarme, ajudando a reduzir as instâncias de alarmes falsos. Tipo reflexivo de área : emite raios infravermelhos a partir de um LED. Usando o reflexo desses raios, o sensor mede a distância até a pessoa ou objeto e detecta se o objeto está dentro da área designada.

: emite raios infravermelhos a partir de um LED. Usando o reflexo desses raios, o sensor mede a distância até a pessoa ou objeto e detecta se o objeto está dentro da área designada. Ultrassônico: envia pulsos de ondas ultrassônicas e mede a reflexão de um objeto em movimento.

envia pulsos de ondas ultrassônicas e mede a reflexão de um objeto em movimento. Vibração: detecta vibração. Existem dois tipos principais de sensores nesta categoria – o acelerômetro e o dispositivo pieozoelétrico.

Você pode ler mais do que sempre quis saber sobre a tecnologia de vibração no wiki do sensor.

7. Porta de garagem inteligente

A porta de garagem inteligente conectada por Wi-Fi oferece a você uma tranquilidade extra. O conceito é simples, mas pode ser poderoso – nunca se preocupe se você deixou a porta da garagem aberta. Você pode abrir e fechar a porta da garagem usando o telefone, em qualquer local.

8. Intercomunicador/hub

Você instalou sensores para criar sua casa inteligente e agora precisa gerenciar tudo a partir de um único local. O hub de casa inteligente e o sistema de intercom permitem que você acesse todos os seus sensores de casa inteligente, um sistema de comunicação em toda a casa e permite que você ligue para serviços, de emergência ou reparo, com o toque de um botão. Com um sistema de intercomunicação, você pode ver através das paredes e ter conversas por vídeo e voz entre os ambientes da casa. Você também pode usar seu smartphone para ligar para um compartimento da casa enquanto está fora do trabalho – isso pode ser útil para verificar como está um dos pais idosos enquanto você está fora.

Como você pode ver, há vários sensores no mercado que podem ajudar você a criar uma casa segura e inteligente, que fica protegida mesmo quando você não está presente. A adoção desse tipo de tecnologia está se expandindo rapidamente e até se tornando um incentivo para os seguros. As seguradoras querem que você e sua casa estejam seguros, e muitas estão começando a oferecer serviços para ajudá-lo a tornar sua casa inteligente, proativa na proteção de você e sua carteira.

O que vem a seguir: deixar suas operações, prédios, instalações e ativos mais seguros e produtivos também.

Sem dúvida, a tecnologia nos ajudou a criar casas mais inteligentes e seguras. Fora de nossas casas, organizações que pensam no futuro estão encontrando novas maneiras de usar os dados da IoT, a IA e os fluxos de trabalho automatizados para modernizar o trabalho, automatizar para aumentar a produtividade e escalar o valor dos dados.