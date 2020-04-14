Por que a análise de dados prescritiva e a otimização de decisões são cruciais

Antes de "o que devemos fazer?" muitas vezes há a pergunta "o que pode acontecer?" É aí que entra a análise preditiva de dados. A análise preditiva de dados usa algoritmos avançados e aprendizado de máquina para processar dados históricos, “aprendendo” o que aconteceu enquanto descobre padrões de dados, interações e relacionamentos invisíveis. Em seguida, cria modelos que mostram a probabilidade de cenários ou resultados.

Você pode pensar que uma empresa poderia sobreviver usando apenas a análise preditiva de dados e que a análise de dados prescritiva é um complemento agradável de se ter. No entanto, essa maneira de pensar está errada. Um relatório da Economist Intelligence Unit diz que 70% dos executivos de negócios classificam os projetos de ciência de dados e análise como muito importantes. Porém, apenas 2% afirmam que esses mesmos projetos cumpriram o prometido.

Por que? Os modelos preditivos fornecidos por aprendizado de máquina oferecem "insights praticáveis", mas não dizem quais ações você deve tomar com base nesses insights para obter os melhores resultados. Em muitos casos, um humano com viés vai com “o instinto”. Os resultados geralmente não são ideais na melhor das hipóteses e, na pior das hipóteses, decepcionantes. Para realmente ter benefício da análise preditiva de dados, é crítico investir em análises de dados prescritiva.

Aqui estão alguns exemplos que esclarecem o valor de adicionar análises de dados prescritiva aos recursos preditivos. Se você estiver no setor de manufatura, a análise preditiva de dados pode fornecer uma estimativa de quanto tempo os funcionários e ferramentas levarão para fazer a manutenção. Depois de usar a análise de dados prescritiva, você saberá o quanto de horas extras é necessário para poder gerar cronogramas detalhados.

No varejo, a análise preditiva de dados pode prever um aumento de demanda causado por circunstâncias externas. A análise de dados prescritiva pode ajudar a criar planos de reabastecimento para decidir qual armazém deve fornecer para cada loja de varejo para atender adequadamente à demanda.

Para as empresas do setor de energia e serviços públicos, a análise de dados prescritiva pode orientar as decisões sobre quais geradores de energia devem ser ligados ou desligados dependendo da demanda de eletricidade prevista.

E, por fim, se a sua empresa for uma companhia aérea ou um setor do setor de viagens e transportes, você pode receber previsões de demanda e usar análises de dados prescritiva para criar planos de frota e programações de tripulação ideais.