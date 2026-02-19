O que é manutenção proativa?

A manutenção proativa é uma abordagem estratégica para a manutenção de ativos que se concentra na identificação e resolução de problemas antes que eles causem mau funcionamento ou avarias.
As organizações que implementam estratégias de manutenção proativa normalmente combinam aspectos de diferentes filosofias de manutenção de ativos em uma única abordagem que atenda às suas necessidades.
As estratégias eficazes de manutenção proativa começam com planos de manutenção detalhados que dependem de dados históricos. Então, os ativos são priorizados com base na criticidade de sua funcionalidade para os principais processos de negócios e na probabilidade de sua falha causar um downtime não planejado.
Essa abordagem moderna e baseada em dados ajuda as equipes a identificar as possíveis causas de falha dos equipamentos mais cedo do que no passado e a intervir antes que sejam necessários reparos de emergência dispendiosos.
Normalmente, os programas de manutenção proativa dependem de um sistema informatizado de gerenciamento de manutenção (CMMS), uma solução de software que cria fluxos de trabalho digitais, automatiza as ordens de serviço e aumenta o tempo de atividade dos ativos.
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Os programas de manutenção proativa bem-sucedidos geralmente se baseiam em quatro recursos fundamentais:
As organizações normalmente se baseiam em cinco tipos principais de manutenção proativa, combinando elementos de cada um até encontrarem a combinação ideal para sua abordagem de manutenção. Veja mais de perto cada um deles.
A manutenção preventiva é uma abordagem de manutenção de ativos que se concentra na prevenção de falhas de equipamentos e faz a manutenção proativa dos ativos antes que as peças se degradem ou quebrem.
O agendamento da manutenção preventiva é fundamental para programas de manutenção proativa, permitindo que as equipes de manutenção programem tarefas de manutenção de rotina, como limpeza e lubrificação, de forma mais eficiente.
Ao estabelecer um cronograma de manutenção preventiva rigoroso, baseado em insights do CM e da análise preditiva de dados, os programas de manutenção proativa ajudam a evitar falhas inesperadas nos ativos e um downtime não planejado.
A manutenção preditiva é um tipo de manutenção proativa que se baseia em análise preditiva de dados e aprendizado de máquina. Ela usa dados coletados por sensores de IoT para prever quando equipamentos, peças ou componentes podem falhar.
A manutenção preditiva é uma abordagem amplamente baseada em dados para a manutenção de ativos, permitindo que os técnicos reparem os ativos de uma forma que ajude a evitar falhas catastróficas e um downtime não planejado.
A manutenção baseada em condição (CBM) combina aspectos da manutenção preventiva e preditiva ao agendar as atividades de manutenção quando limites pré-definidos para a condição do ativo são ultrapassados.
Por exemplo, uma equipe de técnicos que trabalha com CBM monitoraria vários aspectos de um ativo. Eles configurariam o CMMS para acionar uma ordem de serviço quando um sensor de IoT atingisse uma determinada temperatura, nível de lubrificação ou frequência de vibração.Essa abordagem ajuda a otimizar a alocação de recursos e priorizar as atividades de manutenção para onde elas são mais necessárias.
A manutenção centrada na confiabilidade (RCM) é uma abordagem de manutenção que se concentra na confiabilidade geral de um ativo, integrando táticas de manutenção preditiva e preventiva em sua manutenção para minimizar a probabilidade de falha do ativo.
Normalmente, a RCM se alinha mais com as prioridades operacionais de negócios, como custo e alocação de recursos, do que outras abordagens de manutenção proativa. Como resultado, isso ajuda as equipes a se concentrarem na manutenção dos ativos críticos essenciais à funcionalidade do negócio.
A manutenção automatizada, também conhecida como manutenção habilitada para IoT, é a forma mais tecnologicamente avançada de manutenção proativa. Depende fortemente de novas tecnologias como inteligência artificial (IA), ML e IoT para sua funcionalidade principal.
As abordagens de manutenção automatizada aproveitam a integração de dados em tempo real e a automação do fluxo de trabalho de IA de um CMMS centralizado para gerenciar vários ativos sem intervenção manual. Embora ainda seja nova, as abordagens de manutenção automatizada já demonstraram ser capazes de otimizar significativamente os processos de manutenção, estabelecer práticas mais econômicas e aumentar a eficiência operacional.
As empresas recorrem a estratégias de manutenção proativa por vários motivos.Elas geralmente buscam aproveitar ferramentas e tecnologias digitais modernas para aumentar a eficiência operacional.
Estes são alguns dos benefícios mais populares da implementação de uma estratégia de manutenção proativa eficaz:
A manutenção proativa ajuda organizações de todos os tamanhos e em uma ampla gama de setores a transformar abordagens de manutenção desatualizadas em abordagens mais novas, mais baseadas em dados e tecnologicamente avançadas.
Veja a seguir como cinco setores diferentes usam práticas de manutenção proativa.
O setor de fabricação depende fortemente de ativos grandes e caros que automatizam processos complexos, como os que transformam matérias-primas em produtos acabados, como aço, têxteis e produtos farmacêuticos.
Procedimentos de manutenção proativa gerenciados em plataformas avançadas de CMMS podem coletar e analisar instantaneamente dados de sensores de IoT. Eles também podem alertar as equipes de manutenção quando os níveis de vibração ou as temperaturas dos equipamentos ultrapassam os limites predefinidos, acionando uma ordem de serviço.
As empresas de energia confiam na manutenção baseada em condições para monitorar a temperatura, a pressão e outros aspectos da integridade e do desempenho dos ativos em turbinas eólicas e barragens hidrelétricas.
A manutenção de ativos grandes e caros, como turbinas e barragens, é mais segura e eficiente devido às ferramentas modernas de CMMS que detectam desvios nas métricas de desempenho e atribuem técnicos automaticamente.
À medida que a velocidade dos trens aumenta e seus sistemas de controle se tornam mais complexos, a manutenção preditiva desempenha um papel fundamental para manter os passageiros seguros. Ela analisa dados de sensores de IoT em tempo real dos componentes dos trens e equipamentos ferroviários e os compara continuamente com dados históricos.
Essa nova abordagem baseada em dados para manter e gerenciar vagões de trem nas amplas redes ferroviárias pelas quais eles viajam ajuda a reduzir as interrupções, aprimorar os procedimentos de segurança e aumentar o tempo de atividade dos ativos.
Os cronogramas de manutenção preventiva para manutenção predial estão ajudando os gerentes das instalações a tomar decisões mais embasadas sobre como inspecionam e mantêm uma ampla gama de ativos complexos. Esses ativos incluem sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), elevadores e armazéns.
As atividades de manutenção preventiva ajudam os técnicos a realizar inspeções regulares dos ativos e substituir peças críticas antes que resultem em quebras de equipamentos, tornando as instalações mais seguras e confortáveis para os ocupantes.
Plataformas avançadas de CMMS e outras ferramentas de manutenção proativa estão transformando a fabricação inteligente (SM), que utiliza tecnologias integradas em processos de fabricação complexos.
Um CMMS que monitora uma máquina de fabricação inteligente pode identificar quando seu desempenho se desvia dos parâmetros predefinidos e agendar automaticamente a substituição de uma peça ou componente. A automação está ajudando a reduzir erros humanos e a simplificar fluxos de trabalho complexos em nível empresarial em todo o cenário de manutenção da fabricação inteligente.
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1 Relatório de custo por hora do downtime da ITIC, Information Technology Intelligence Consulting Corporation, 2024