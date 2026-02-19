O que é manutenção proativa?

As organizações que implementam estratégias de manutenção proativa normalmente combinam aspectos de diferentes filosofias de manutenção de ativos em uma única abordagem que atenda às suas necessidades.

As estratégias eficazes de manutenção proativa começam com planos de manutenção detalhados que dependem de dados históricos. Então, os ativos são priorizados com base na criticidade de sua funcionalidade para os principais processos de negócios e na probabilidade de sua falha causar um downtime não planejado.

Essa abordagem moderna e baseada em dados ajuda as equipes a identificar as possíveis causas de falha dos equipamentos mais cedo do que no passado e a intervir antes que sejam necessários reparos de emergência dispendiosos.

Normalmente, os programas de manutenção proativa dependem de um sistema informatizado de gerenciamento de manutenção (CMMS), uma solução de software que cria fluxos de trabalho digitais, automatiza as ordens de serviço e aumenta o tempo de atividade dos ativos.