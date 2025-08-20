A manutenção baseada em condição (do inglês Condition-based maintenance, CBM) é uma estratégia de manutenção preventiva que depende do monitoramento de ativos ou equipamentos para determinar quando o trabalho de manutenção é necessário.

A CBM envolve o uso de sensores e outros equipamentos de monitoramento para coletar dados sobre o desempenho do equipamento. Utilizando-se algoritmos, machine learning e IA, os dados coletados são analisados para identificar padrões e anomalias que podem indicar um problema de manutenção.

No passado, as empresas somente faziam a manutenção em um cronograma fixo ou quando o equipamento falhava, o que geralmente resultava em práticas de manutenção caras e ineficientes (ou seja, tempo de inatividade inesperado e reparos de emergência). A manutenção baseada em condição, no entanto, oferece uma abordagem mais nova e avançada para o gerenciamento da manutenção.

Em vez de realizar a manutenção em um cronograma predeterminado ou aguardar quebras de equipamentos, a CBM usa dados em tempo real para identificar as necessidades de manutenção, permitindo práticas de manutenção mais eficientes e econômicas.