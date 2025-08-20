O que é manutenção centrada na confiabilidade?

Antes que a especialização e a cadeia de suprimentos global separassem os construtores de equipamentos de seus usuários finais finais, aqueles que anteriormente construíam ativos físicos eram muitas vezes os que os usavam, tendo assim uma compreensão inata de suas partes inerentes. Conforme a especialização aumentava e os construtores de produtos não eram mais os usuários finais, os clientes de ativos físicos precisavam de uma metodologia mais abrangente e estratégica para entender e abordar as partes de seu maquinário.

Isso era especialmente verdadeiro e crítico para o setor de aviação, que é comumente atribuído como o berço da RCM. À medida que a taxa de acidentes de aviões se acelerou na década de 1960, a indústria precisou mudar a forma como lidava com a manutenção, o que não acontecia com frequência suficiente para evitar esses acidentes catastróficos. A indústria precisava de ajuda para identificar possíveis falhas e teve de mudar sua abordagem. A manutenção baseada em tempo, em que as intervenções ocorriam em um cronograma específico, não estava mais funcionando. Alguns estudos comprovaram que gastar menos tempo e custo em manutenção, mas lidar com ela de forma mais estratégica, produzia melhores resultados, sugerindo que uma abordagem mais eficiente era possível.

Na verdade, a manutenção centrada na confiabilidade do nome vem de um relatório da Nolan and Heap de 1978 para a United Airlines, que buscou codificar o novo processo para garantir uma melhor segurança do avião por meio de uma nova abordagem à manutenção do equipamento. O impacto desse relatório é tão duradouro que praticamente toda abordagem de RCM evoca o padrão JA1011 da Society of Automotive Engineers, que foi criado pelo relatório de Nolan e Heap.

Agora, a RCM se espalhou por quase todos os setores como uma forma inteligente e econômica de realizar manutenção durante o processo de fabricação.