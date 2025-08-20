Sua organização e/ou equipe de manutenção podem empregar várias técnicas e ferramentas para implementar um programa de monitoramento de condição. As abordagens comuns incluem:

Monitoramento eletromagnético

O monitoramento eletromagnético mede as distorções de campo e as alterações de corrente de borda para localizar corrosão, rachaduras, fraqueza e outras falhas. O técnico aplica campos magnéticos às paredes e à tubulação da superfície do ativo para identificar falhas em materiais e características da superfície.



Termografia infravermelha



A termografia infravermelha é um tipo de teste não destrutivo que utiliza imagens térmicas para detectar superaquecimento e outros problemas relacionados à temperatura. Ela usa câmeras de imagem térmicas para capturar a radiação infravermelha emitida por um objeto/superfície e convertê-la em uma imagem visual (ou termograma). As organizações usam principalmente esse tipo de CBM para monitorar motores, inspecionar rolamentos e verificar os níveis de gás, lodo ou líquido.

Interferometria a laser



A interferometria a laser utiliza comprimentos de onda de luz gerados por laser para medir variações do deslocamento de onda da linha de base de um ativo. Usando um interferômetro, o técnico de manutenção mede padrões de interferência que indicam defeitos, como corrosão e cavidades, em materiais de superfície e subsuperfície.

Análise de óleo



A análise de óleo avalia as propriedades do óleo (por exemplo, viscosidade, acidez etc.) em um ativo para detectar contaminantes ou partículas de desgaste. Geralmente envolve a coleta de uma amostra de lubrificação de óleo do equipamento e o envio para um laboratório para análise. A análise de óleo pode ser útil para monitorar ativos como motores, caixas de velocidades e sistemas hidráulicos.

Monitoramento de vibração



O monitoramento de vibração (ou análise de vibração) usa sensores de vibração para medir as frequências de vibração em um ativo e detectar anormalidades que podem indicar um problema. Como os ativos rotativos (por exemplo, motores e bombas), por exemplo, tendem a vibrar mais intensamente e mais alto à medida que envelhecem, medir as mudanças na vibração pode ajudar a identificar desgaste e danos antes que o ativo falhe. Os dados de vibração podem ser usados para detectar uma ampla variedade de problemas, incluindo desalinhamento, desequilíbrio, desgaste ou falha, shafts dobrados e componentes soltos, entre outras falhas.



Teste de emissões acústicas



O teste de emissões acústicas é um tipo de análise de vibração, mas envolve o uso de sons de frequência muito mais alta para encontrar choques e rachaduras. Os padrões de som revelam a presença de ruídos incomuns ou vibrações que podem indicar um problema ou um detalhamento iminente. Essa técnica é particularmente útil para detectar falhas em equipamentos rotativos como motores, bombas e ventiladores.

Análise ultrassônica



A análise ultrassônica (também chamada de teste ultrassônico) usa ondas sonoras de alta frequência para detectar vazamentos, rachaduras ou defeitos em um pedaço de equipamento. Baseia-se em técnicas de coleta de dados de contato (transportadas pela estrutura) e sem contacto (transmitidas pelo ar) para determinar o desgaste de ativos. Os métodos de contato são normalmente usados para detectar problemas mecânicos, como problemas de lubrificação, danos de equipamentos e barras de rotor quebradas, que geram sons de alta frequência. Métodos sem contato podem detectar problemas, como vazamentos de pressão e vácuo em sistemas de gás comprimido, que tendem a gerar sons de baixa frequência.

Análise do circuito motor (MCA)



A análise do circuito motor, também conhecida como teste de motor, usa avaliações baseadas em tensão ou corrente para encontrar desequilíbrio elétrico e medir a degradação do isolamento, ambos os quais podem causar falha motora. A ACM é usada principalmente para monitorar motores elétricos.

Outros métodos, como inspeção visual e teste de desempenho, também podem ser usados para monitoramento da condição. Naturalmente, cada técnica tem seus pontos fortes e fracos, portanto a melhor opção para o seu departamento dependerá de seus recursos, equipamentos, ambiente e necessidades organizacionais.