O que é manutenção de emergência?

As solicitações de manutenção de emergência geralmente ignoram o cronograma regular, pois as organizações priorizam uma resposta rápida para restaurar a segurança, o funcionamento ou a integridade de equipamentos, instalações ou sistemas. Por causa da prioridade dada ao reparo de um equipamento com trabalho de manutenção de emergência, é comum que essa estratégia cause interrupções e atrasos.

Esse tipo de manutenção é necessária em situações em que há riscos de segurança, falhas de equipamentos ou danos materiais. Exemplos comuns de problemas de manutenção de emergência incluem:

Vazamentos de gás natural

Vazamentos de água

Danos causados por incêncio

Fios elétricos expostos

Tubos rompidos

Falha no sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC)

Linhas de água rompidas

A manutenção de emergência pode ser cara e ineficiente. A melhor maneira de evitar a manutenção de emergência é por meio da manutenção proativa. Uma organização com uma estratégia de manutenção proativa usa recursos de manutenção preventiva e preditiva, como aprendizado de máquina, análise de dados e monitoramento de integridade de ativos, para realizar manutenção planejada dos ativos antes que sofram avarias.

No entanto, mesmo com uma estratégia abrangente de manutenção proativa, é provável que ainda ocorra a manutenção de emergência. Equipamentos e sistemas podem falhar inesperadamente devido a vários fatores, como uso excessivo, condições ambientais ou erro humano. Estar preparado para a manutenção de emergência ajuda as organizações a reagir e lidar com essas falhas imprevistas, tanto em instalações quanto em equipamentos.