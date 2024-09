O que é manutenção de instalações?

A manutenção de instalações está em constante evolução com novas tendências e práticas. Veja aqui algumas tendências atuais:





Integração tecnológica: a tecnologia continua desempenhando um papel relevante na manutenção das instalações. Há um uso crescente de sistemas computadorizados para gerenciamento de manutenção (CMMS) e de software de gerenciamento de instalações auxiliado por computador (CAFM), que oferecem recursos avançados para planejamento, programação, monitoramento de ativos e geração de relatórios de manutenção. Dispositivos e sensores da internet das coisas (IoT) também estão sendo usados para coletar dados em tempo real sobre o desempenho e a condição do equipamento, viabilizando a manutenção preditiva e o monitoramento remoto.

Manutenção preditiva e baseada em condição: a manutenção preditiva e a manutenção baseada em condição estão ganhando popularidade, pois permitem a manutenção proativa em vez de reativa. Utilizando dados de dispositivos IoT, sensores e outras fontes, as organizações podem prever e identificar possíveis necessidades de manutenção com base na condição real e no desempenho dos ativos. Essa abordagem pode ajudar a reduzir o tempo de inatividade, ampliar a vida útil do equipamento e otimizar o planejamento da manutenção.

Sustentabilidade e eficiência energética: as práticas sustentáveis e a eficiência energética estão ganhando cada vez mais importância na manutenção das instalações. As organizações estão adotando padrões de construção verde, implementando medidas de eficiência energética, como a iluminação com LED, sistemas inteligentes de climatização e fontes de energia renováveis, e se concentrando na redução e na reciclagem de resíduos. Além de contribuírem para a conservação ambiental as práticas sustentáveis de manutenção de instalações permitem também a redução de custos e o melhor desempenho na sustentabilidade.

Terceirização e gerenciamento de fornecedores: muitas organizações estão optando por terceirizar os serviços de manutenção das instalações para fornecedores especializados de forma a ganhar experiência, reduzir custos e melhorar a qualidade do serviço. Práticas eficazes de gestão e aquisição de fornecedores, incluindo a negociação de contratos, o monitoramento de desempenho e a seleção de fornecedores com base nos indicadores-chave de desempenho (KPIs), estão ganhando importância.

Tomada de decisão acionada por dados: a manutenção da instalação conta cada vez mais com a tomada de decisões acionada por dados. As organizações estão utilizando dados de várias fontes, como CMMS, dispositivos IoT e outras ferramentas de software de manutenção, para acompanhar e analisar o desempenho dos ativos, as atividades de manutenção, os custos e outras métricas. Essa abordagem baseada em dados permite que as organizações tomem decisões informadas, otimizem as estratégias de manutenção e melhorem sempre as práticas de manutenção das instalações.