O que é observabilidade de rede?

A observabilidade de rede e a observabilidade de DevOps são componentes vitais das operações de TI modernas, cada uma desempenhando funções distintas, porém complementares, na manutenção de redes de computadores.

A observabilidade de DevOps se concentra no ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) (incluindo aplicações, infraestrutura e código, e tem como objetivo diagnosticar problemas que surgem durante o desenvolvimento, a implementação e a operação de software. Em um ambiente de DevOps, a observabilidade é essencial para manter a visibilidade da entrega e do desempenho de funcionalidades e aplicações, quer seja para aplicações no local ou aplicações nativas da nuvem e ferramentas de orquestração associadas.

As soluções de observabilidade de DevOps usam uma variedade de ferramentas e técnicas (incluindo gerenciamento de desempenho de aplicações (APM), gerenciamento de logs e rastreio distribuído) para otimizar pipelines de CI/CD e facilitar a detecção rápida de problemas de aplicações. A observabilidade de DevOps também garante que as equipes de desenvolvimento e operações tenham acesso aos insights de observabilidade. Essa ampla visibilidade ajuda a simplificar a colaboração entre equipes e a acelerar os lançamentos de software.

No entanto, as ferramentas de observabilidade de DevOps não são projetadas para fornecer visibilidade do desempenho da rede. Elas não levam em conta dados específicos da rede (como topologia e sobreposições) e, portanto, são incapazes de demonstrar como o desempenho dos aplicativos se correlaciona com o desempenho da infraestrutura subjacente em arquiteturas de rede complexas e distribuídas.

A observabilidade de rede preenche a lacuna ao permitir visibilidade do desempenho da infraestrutura de rede e seus componentes. Sua principal preocupação é manter a confiabilidade da rede e resolver problemas relacionados à rede. Mas as ferramentas de observabilidade de rede também podem correlacionar dados de desempenho de aplicações com telemetria de rede e objetivos de negócios para fornecer uma imagem completa dos ambientes de computação empresarial.

Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de observabilidade são essenciais para garantir o desempenho sem dificuldades dos sistemas de TI. O uso de DevOps e de práticas de observabilidade de rede pode ajudar a garantir que as aplicações de software e as redes das quais dependem tenham um desempenho ideal. Essas práticas também ajudam a garantir que as empresas continuem adaptando seus ambientes de computação à medida que as necessidades dos usuários e as condições do mercado mudam.